NVIDIA Micro-Mesh

Opacity Micro-Maps SDK

借助 Opacity Micro-Maps，您能够以三角形和微型网格的形式，更高效地绘制复杂的几何图形。这项技术可对微型三角形的透明度进行编码，并以高性能对极其精细的场景元素（如植被和枝叶）进行光线追踪。传统的透明纹理需要借助更加昂贵的任意交点着色器，才能实现相同的效果。Opacity Micro-Maps 支持以低廉的成本，对极其精细的元素（如蕨草或屏风）进行实时光线追踪，从而大幅提高丰富性和逼真度。