NVIDIA Micro-Mesh
NVIDIA Micro-Mesh 是用于处理复杂几何图形和实时光线追踪的图形基元。此技术由 NVIDIA® GeForce RTX® 40 系列 GPU 加速，可高效存储透明度和位移，并支持用户直接通过光栅化处理或光线追踪的方式使用全保真素材。Micro-Mesh 有助于提升复杂几何图形（例如扫描的工艺品、生物、岩石和树木）的实时性能和内存压缩效果。
由 1.6 万个单独的微型网格（左半部分）组成的示例微型网格，可扩展为 200 万个微型三角形（右半部分），每个微型三角形约为 1 字节（资料来源：threedscans.com）。
探索 NVIDIA Micro-Mesh 的优势
提供更加高效的流程，处理复杂的几何图形。
Micro-mesh 能够通过更高效的方式对复杂材料的透明度和位移进行编码，从而帮助您以更高的帧率和更小的内存占用呈现具有众多逼真几何图形的场景。
卓越的光线追踪性能。
Micro-mesh 可从头开始进行光线追踪，并处理包含复杂几何结构的对象，从而助力打造更加逼真的渲染效果。
支持开源应用和跨平台操作。
Micro-mesh 适用于所有开发者，可跨不同平台和不同独立硬件供应商 (IHV) 使用，并且由 GeForce RTX 40 系列 GPU 提供硬件加速。
更深入地了解 micro-mesh 技术。
开始使用以下两款 SDK：Displaced Micro-mesh 可以提供卓越的光线追踪性能和内存压缩功能，而 Opacity Micro-Maps 可以提高光线追踪场景的帧率。
两款 SDK 既可单独使用，也可以一起使用。
Displaced Micro-Mesh SDK
借助 Displaced Micro-Mesh，您可以构建高度精细、复杂的几何图形，这些几何图形排列紧凑，能够高效渲染。素材以采用了微型三角形的结构化图形基元为基础，支持全保真效果，您不必进行格式转化或数据展开，就能直接进行光栅化处理或实时光线追踪。目前，对于高度精细的有机表面、人物或对象，尚未设计专门的标准图形基元。这是唯一一项从头开始构建的实时光线追踪技术，几何图形的数量增加了 50 倍。通知我
由 17.5 万个微型网格组成的示例微型网格（第一张图片），可扩展为 5700 万个微型三角形（第二张图片），每个微型三角形约为 4 比特（资料来源：Smithsonian 3D）。
Ada 借助 Opacity Micro-Maps，在不调用任意交点着色器的情况下提升应用性能
Opacity Micro-Maps SDK
借助 Opacity Micro-Maps，您能够以三角形和微型网格的形式，更高效地绘制复杂的几何图形。这项技术可对微型三角形的透明度进行编码，并以高性能对极其精细的场景元素（如植被和枝叶）进行光线追踪。传统的透明纹理需要借助更加昂贵的任意交点着色器，才能实现相同的效果。Opacity Micro-Maps 支持以低廉的成本，对极其精细的元素（如蕨草或屏风）进行实时光线追踪，从而大幅提高丰富性和逼真度。通知我
我们很高兴与 NVIDIA 合作，让游戏创作者利用 Simplygon SDK 大幅压缩超级精细的对象，而其他解决方案无法与之媲美。借助 NVIDIA Displaced Micro-Mesh 技术，开发者能够打造高保真度、高密度和多元化的游戏环境，为玩家提供前所未有的游戏体验，让他们沉浸在令人惊叹的游戏新世界中。
– 微软公司 Simplygon 工作室负责人 Magnus Isaksson
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