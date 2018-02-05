NVIDIA OptiX™ 光线追踪引擎

OPTIS 是一家虚拟样机公司，它为所有工业项目赋予了活力和情感。其世界领先的解决方案为实现零物理原型这一变革性设计流程铺平了道路。自 1989 年以来，OPTIS 便一直在为领先的计算机辅助设计与制造软件以及专用的沉浸式虚拟解决方案提供其在光和人类视觉仿真方面的专业知识。两者的结合可打造出逼真的虚拟模型，以便用作真正的决策制定工具。如今，全球 50 多个国家和地区的 2,500 多家客户都对 OPTIS 给予了信任，并利用该公司的解决方案不断创新，确保自身设计兼顾外观优美和功能安全两个方面，同时减少生态足迹，将未来产品更快推向市场。

“我们使用强大的 NVIDIA GPU 技术加速我们的仿真应用和算法，比如新型 Quadro GV100，并利用 NVIDIA OptiX 实现快速的 AI 渲染。展望未来，我们对 NVIDIA RTX 光线追踪技术的潜力充满信心，相信它定能以远超以往的速度带来更加逼真的图像。”OPTIS 首席执行官兼创始人 Jacques Delacour 说道。