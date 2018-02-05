NVIDIA OptiX™ 光线追踪引擎
用于在 GPU 上实现出色光线追踪性能的应用框架。提供简单、递归式的灵活工作流，用于加速光线追踪算法。它包含可编程相交、光线生成和着色功能，可将 NVIDIA GPU 的强大功能引入光线追踪应用。开始使用
光线追踪
经 GPU 加速的可编程光线追踪工作流、使用 C++ 的单射线着色器编程模型，以及使用 RT Core 的光线追踪加速。
可扩展性
已针对当前和未来代次的 NVIDIA GPU 架构进行优化。以透明方式跨多个 GPU 扩展，可以通过将 NVLink 和 GPU 显存组合用于大型场景。
轻松集成
免费商用。Nsight Compute 2019.4 和 NsightVSE 2019.3，提供调试器和 OptiX 应用性能分析支持。
AI 加速的降噪器
AI 加速的降噪器是 OptiX 5.0 中引入的一项全新后处理功能，可对图像进行降噪处理，进而减少渲染迭代需求。此降噪器的原理基于 NVIDIA 研究人员发表的一篇论文“Interactive Reconstruction of Monte Carlo Image Sequences using a Recurrent Denoising Autoencoder”（使用循环降噪自动编码器的蒙特卡罗图像序列的交互式重建）。它使用 GPU 加速的人工智能显著缩短渲染视觉上无噪点的高保真图像的时间。了解详情
合作伙伴
从电影、游戏到设计和科学可视化，OptiX 已成功部署于广泛的商业应用中。这些应用涉及软件渲染、科学可视化（包括戈登贝尔奖决赛入围者）、国防应用、音频合成和游戏光照贴图计算。
OptiX 的新功能
准备好借助 OptiX 开启开发之旅了吗？