运行 Jupyter Notebook
使用 NVIDIA NGC 目录中的 Jupyter Notebook 快速追踪 AI 开发。
什么是 Jupyter Notebook？
Jupyter Notebook 与实验室笔记本非常相似，助力数据科学家和开发者更轻松地使用多种编程语言（包括 Python）迭代、实施和记录代码。Jupyter Notebook 可以轻松共享，让所有人都能毫不费力地在终端运行代码。
NVIDIA NGC 目录中的 Jupyter Notebook
NVIDIA® NGC™ 目录是 GPU 优化 AI 和高性能软件的中心，为各种用例（包括机器学习、计算机视觉和对话式 AI）提供数百个基于 Python 的 Jupyter Notebook。
借助这些 Jupyter Notebook，数据科学家能够更快地检查、理解、自定义、测试和构建自己的模型，同时利用 Notebook 中的最佳实践来构建高吞吐量、低延迟的模型。
探索 NGC 的 JUPYTER NOTEBOOK
下载适用于您的用例的 Jupyter Notebook
立即开始使用涵盖各种用例（包括医疗影像、对话式 AI、计算机视觉等）的 Jupyter Notebook。
如何运行 Jupyter Notebook
NGC 目录中的 Jupyter Notebook 可在云端或本地部署。
云端运行
NGC 目录提供一键式部署方法，用于在 Google Cloud Vertex AI 上设置 Jupyter 环境，从而简化部署，以便数据科学家专注于 AI 开发。
NGC 目录中 Jupyter Notebook 的运行说明。
- 登录 NGC 目录。
- 确定要从目录中部署的深度学习框架、SDK 或 AI 模型，然后打开产品页面。
- 选择“Vertex AI”。
- 单击“Deploy on JupyterLab”（在 JupyterLab 上部署）。
只需单击一下，这将在选定的基础架构上启动 JupyterLab 实例且提供出色配置，将软件依赖项预加载为内核，然后从 NGC 目录中下载 Jupyter Notebook。
运行位置不受限制
NGC 目录中的 Jupyter Notebook 可以在 GPU 驱动的本地系统（包括 NVIDIA DGX™）以及云实例上运行。
NGC 目录中 Jupyter Notebook 的运行说明。
- 从 NGC 下载 Jupyter Notebook。
- 确保您的系统具有 NGC 资源中提到的要求。
- 在 JupyterLab 中上传 Jupyter Notebook。
- 执行 Notebook。
Jupyter Notebook 教程
通过这些分步技术教程，了解如何为您的用例运行 Jupyter Notebook。
使用 NGC 目录中的 Jupyter Notebook 加速您的 AI 开发进程。