云端运行

NGC 目录提供一键式部署方法，用于在 Google Cloud Vertex AI 上设置 Jupyter 环境，从而简化部署，以便数据科学家专注于 AI 开发。

NGC 目录中 Jupyter Notebook 的运行说明。

登录 NGC 目录。 确定要从目录中部署的深度学习框架、SDK 或 AI 模型，然后打开产品页面。 选择“Vertex AI”。 单击“Deploy on JupyterLab”（在 JupyterLab 上部署）。

只需单击一下，这将在选定的基础架构上启动 JupyterLab 实例且提供出色配置，将软件依赖项预加载为内核，然后从 NGC 目录中下载 Jupyter Notebook。

运行位置不受限制

NGC 目录中的 Jupyter Notebook 可以在 GPU 驱动的本地系统（包括 NVIDIA DGX™）以及云实例上运行。



NGC 目录中 Jupyter Notebook 的运行说明。

从 NGC 下载 Jupyter Notebook。 确保您的系统具有 NGC 资源中提到的要求。 在 JupyterLab 中上传 Jupyter Notebook。 执行 Notebook。

以下是有关 NGC Jupyter Notebook 入门的一些分步指南：图像分割、推荐系统、医疗影像。