主要特性
普及 6G 研究
Sionna 执行一系列经过仔细测试的先进算法，可用于基准测试和端到端性能评估。借助 Sionna，您可以全身心投入研究，使其影响力和可重现性更强，同时减少在专业知识领域外实施组件的时间。Sionna 是一种宝贵的工具，用于新一代通信系统（比如 6G）的物理层研究。
支持 5G、6G 及以上通信系统
由 NVIDIA 开发、继续扩展和使用 Sionna，从而推动 5G 和 6G 物理层研究。其中支持的功能越来越多，比如具有符合 5G 标准的低密度奇偶校验 (LDPC) 和极化码的多用户多输入多输出 (MU-MIMO) 链路级模拟、3GPP TR38.901 信道模型、正交频分复用技术 (OFDM)、信道估计等。
模块化、可扩展化和可扩展性
每个基础模组都是一个独立的模组，可按照您的需求轻松进行测试、理解和修改。Sionna 提供高级的 Python 应用编程接口 (API)，不仅可轻松地对复杂的通信系统进行建模，而且灵活性强、可适应您的研究。Sionna 基于 TensorFlow，可在多个 GPU 上自动扩展。
快速启动您的研究
Sionna 随附大量文档，其中包括多个帮助您快速入门的教程。Sionna 支持开箱即可用的 NVIDIA GPU，不仅速度迅速，而且非常适合通信领域的机器学习研究。
优势
原生 AI 支持
Sionna 是完全可微分的先进链路级模拟器，可轻松集成神经网络。
集成的研究平台
Sionna 将链路级和信道模拟功能与原生机器学习和 GPU 支持相结合。
开源
Sionna 是基于 Python 的开源库，欢迎第三方积极参与。
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