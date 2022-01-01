模块化、可扩展化和可扩展性

每个基础模组都是一个独立的模组，可按照您的需求轻松进行测试、理解和修改。Sionna 提供高级的 Python 应用编程接口 (API)，不仅可轻松地对复杂的通信系统进行建模，而且灵活性强、可适应您的研究。Sionna 基于 TensorFlow，可在多个 GPU 上自动扩展。