NVIDIA Texture Tools Exporter
借助 NVIDIA Texture Tools Exporter，用户可以使用 NVIDIA 的 CUDA 加速 Texture Tools 3.0 压缩器技术，直接从图像源创建高度压缩的纹理文件（在磁盘和内存中占用空间较小）。
此导出工具可将单个插件中的四种纹理工具与独立应用结合，可以为立方体贴图、多级渐远纹理 (Mipmap) 贴图、法线贴图、透明贴图以及 130 多种导入格式提供灵活而强大的支持。新的压缩预览窗格让您能够实时查看图像如何压缩，而无需进行磁盘写入。
如果艺术家和图形工程师希望保存纹理内存、缩小应用大小，或将更多或具有更高分辨率的纹理转移至同一空间，这些工具会是他们的理想之选。例如，游戏开发者可以借此减少自己所创建游戏的大小，或者在进行逼真渲染和数字内容创作时，开发者也可以借此将具有更高分辨率的纹理转移到内存中。
缩小应用大小
将纹理压缩到原始大小的三分之一。或者以此将细节更丰富、更多样化的纹理转移到内存中
高质量图像处理
使用线性空间颜色和预乘 Alpha 生成多级渐远纹理 (Mipmap) 贴图，以及使用斜率映射过滤法线贴图等
现代压缩算法
现可支持适用于 HDR 纹理的 BC6 格式、适用于高质量压缩的 BC7 格式，以及在 Tegra GPU 上进行可扩展压缩的 ASTC 格式
下载
独立应用
|操作系统
|要求
|
版本说明
2021.2 版本
- 发布了 NVTT 3 SDK，这是一个可为 Texture Tools Exporter 和许多其他项目提供支持的压缩库。Windows 上的版本包含 NVTT 3 SDK 和 Texture Tools Exporter，而 Linux 版的版本包只含有 NVTT 3 SDK。
- 新增了 Basis Universal 纹理超压缩功能，可以对更小的图像进行率失真优化 (RDO)。
- 现可使用 nv_ktx 库进行 KTX 读写。
- FreeImage 已更新至最新源，修复了数个安全问题。
- 修复了图像不追踪预乘状态的问题。
- 修复了 ICC 颜色配置文件不能正确透传系统的问题。
- 修复了图像超分辨率设置期间颜色不能固定到 [0,1] 的问题。
- 修复了 Wrap To Output Range 不能打包较大正值的问题。
- 修复了将 Gaussian 模糊半径设置为负数时会造成回退至 CPU 图像处理的问题。
- 对压缩质量以及比例和偏置部分进行了缩进。
- 改进了用户尝试在无 Tensor Core 的 GPU 上使用图像超分辨率时发送的错误消息。
- 新增了适用于 Turing+ GPU 的 NGX 超分辨率效果。
- 新增了 KTX 和 KTX2 文件格式读取器，并可支持 KTX2 文件导出。
- 新增了窗口大小调整功能和高 DPI 支持。
- 图像处理速度提升，且占用内存更少。
- 图像效果现在可以在后台线程上运行，从而提高用户界面对更大图像的反应速度。
- 新增了 Boris Ustaev 的图像拖放用户界面。
- 修复了在 Photoshop 文件没有背景层且具有用户提供的 Alpha 通道时，Photoshop 插件选择错误 Alpha 通道的问题。
- 修复了在没有指定 CUDA 设备的情况下，在非 SLI 配置中使用两个相同 GPU 会导致图像损坏的问题。
- 修复了立方体贴图纹理上的压缩器非确定性问题。
- 支持读取 dwMipMapCount 为 0 的传统 DDS 文件。
- 将 NVTT 更新至 3.1.6 版本。
- 插件和独立导出工具现在均可使用 DX9 样式的 DDS 标头执行导出任务（即无需 DX10 标头扩展程序）。新增了始终使用 DX10 标头扩展程序（默认禁用）的选项。这应该能够提升与旧版 DDS 阅读器的兼容性。与该选项对应的命令行标志为 --dx10。
- 新增了对插件中读取设置的支持。这些设置会自动保存在注册表中。如果读取设置窗口已隐藏，您可以在“About”（关于）框中重新启用该窗口。
- 在插件中新增了读取支持，可将 DDS 文件的多级渐远纹理 (Mipmap) 贴图读取为层。
- 在插件中新增了读取支持，可将 DDS 文件的 Alpha 通道读取为额外通道而不是透明度通道。
- 新增了对三个非标准 BC6/BC7 FourCC 代码（BC6H、BC7L 和 BC7\0）的读取支持。
- 新增了读取和保存垂直翻转图像的功能。与两个功能对应的命令行选项分别为 --read-flip-y 和 --save-flip-y。
- 独立导出工具用于导入和导出非 DDS 图像的 OpenImageIO 现已改为 FreeImage。
- BC1a、BC2 和 BC3 的高速模式现可使用 GPU 进行压缩。
- 修复了由于内部预乘而将完全透明像素的 RGB 值（Alpha 值等于 0）设置为 0 的错误。
- 修复了独立导出工具使用线性空间颜色而非 sRGB 颜色读取无 ICC 配置文件的 TIFF 文件的问题。
- 修复了独立导出工具使用不一致预乘 Alpha 读取某些文件类型的问题。
- 修复了独立导出工具在读取无指定颜色配置文件的 PSD 文件时，认定 PSD 文件包含线性颜色而非 sRGB 颜色的问题。
- 修复了独立导出工具使用错误颜色空间解析某些无 ICC 配置文件或指定 oiio：ColorSpace 值的文件格式的问题。
- 更新了制作人员名单。
- 修复了适用于 BC1 至 BC5 格式的工具提示不准确的问题，该工具提示负责描述调色板元素在端点之间的分布方式。
Adobe Photoshop 插件
|操作系统
|要求
|
版本说明
2021.2 版本
- 发布了 NVTT 3 SDK，这是一个可为 Texture Tools Exporter 和许多其他项目提供支持的压缩库。Windows 上的版本包含 NVTT 3 SDK 和 Texture Tools Exporter，而 Linux 版的版本包只含有 NVTT 3 SDK。
- 新增了 Basis Universal 纹理超压缩功能，可以对更小的图像进行率失真优化 (RDO)。
- 现可使用 nv_ktx 库进行 KTX 读写。
- FreeImage 已更新至最新源，修复了数个安全问题。
- 修复了图像不追踪预乘状态的问题。
- 修复了 ICC 颜色配置文件不能正确透传系统的问题。
- 修复了图像超分辨率设置期间颜色不能固定到 [0,1] 的问题。
- 修复了 Wrap To Output Range 不能打包较大正值的问题。
- 修复了将 Gaussian 模糊半径设置为负数时会造成回退至 CPU 图像处理的问题。
- 对压缩质量以及比例和偏置部分进行了缩进。
- 改进了用户尝试在无 Tensor Core 的 GPU 上使用图像超分辨率时发送的错误消息。
- 新增了适用于 Turing+ GPU 的 NGX 超分辨率效果。
- 新增了 KTX 和 KTX2 文件格式读取器，并可支持 KTX2 文件导出。
- 新增了窗口大小调整功能和高 DPI 支持。
- 图像处理速度提升，且占用内存更少。
- 图像效果现在可以在后台线程上运行，从而提高用户界面对更大图像的反应速度。
- 新增了 Boris Ustaev 的图像拖放用户界面。
- 修复了在 Photoshop 文件没有背景层且具有用户提供的 Alpha 通道时，Photoshop 插件选择错误 Alpha 通道的问题。
- 修复了在没有指定 CUDA 设备的情况下，在非 SLI 配置中使用两个相同 GPU 会导致图像损坏的问题。
- 修复了立方体贴图纹理上的压缩器非确定性问题。
- 支持读取 dwMipMapCount 为 0 的传统 DDS 文件。
- 将 NVTT 更新至 3.1.6 版本。
- 插件和独立导出工具现在均可使用 DX9 样式的 DDS 标头执行导出任务（即无需 DX10 标头扩展程序）。新增了始终使用 DX10 标头扩展程序（默认禁用）的选项。这应该能够提升与旧版 DDS 阅读器的兼容性。与该选项对应的命令行标志为 --dx10。
- 新增了对插件中读取设置的支持。这些设置会自动保存在注册表中。如果读取设置窗口已隐藏，您可以在“About”（关于）框中重新启用该窗口。
- 在插件中新增了读取支持，可将 DDS 文件的多级渐远纹理 (Mipmap) 贴图读取为层。
- 在插件中新增了读取支持，可将 DDS 文件的 Alpha 通道读取为额外通道而不是透明度通道。
- 新增了对三个非标准 BC6/BC7 FourCC 代码（BC6H、BC7L 和 BC7\0）的读取支持。
- 新增了读取和保存垂直翻转图像的功能。与两个功能对应的命令行选项分别为 --read-flip-y 和 --save-flip-y。
- 独立导出工具用于导入和导出非 DDS 图像的 OpenImageIO 现已改为 FreeImage。
- BC1a、BC2 和 BC3 的高速模式现可使用 GPU 进行压缩。
- 修复了由于内部预乘而将完全透明像素的 RGB 值（Alpha 值等于 0）设置为 0 的错误。
- 修复了独立导出工具使用线性空间颜色而非 sRGB 颜色读取无 ICC 配置文件的 TIFF 文件的问题。
- 修复了独立导出工具使用不一致预乘 Alpha 读取某些文件类型的问题。
- 修复了独立导出工具在读取无指定颜色配置文件的 PSD 文件时，认定 PSD 文件包含线性颜色而非 sRGB 颜色的问题。
- 修复了独立导出工具使用错误颜色空间解析某些无 ICC 配置文件或指定 oiio：ColorSpace 值的文件格式的问题。
- 更新了制作人员名单。
- 修复了适用于 BC1 至 BC5 格式的工具提示不准确的问题，该工具提示负责描述调色板元素在端点之间的分布方式。
对于 Linux 操作系统，NVIDIA Texture Tools 3 将作为独立 SDK 提供。
主要特性
压缩
- 支持 BC1 至 BC7 和 ASTC 格式的纹理压缩
- CUDA 加速的纹理压缩器让您能够在更短时间内压缩更高质量的图像
- 四种压缩质量设置
- 可读取超过 130 种 DXGI 和 ASTC 格式
- 实时压缩预览
立方体映射
- 根据 2D 图像创建立方体贴图
- 适用于法线映射立方体贴图的可自定义坐标系转换
- 支持展开的和线性格式的立方体贴图
多级渐远纹理映射 (Mipmap)
- 多级渐远纹理贴图生成：可自定义过滤和颜色处理功能
- 多级渐远纹理贴图生成：适用于法线贴图的斜率空间多级渐远纹理映射
- 多级渐远纹理 Alpha 裁剪校正功能可以确保 Alpha 裁剪纹理在各种细节水平下均能覆盖大致相同的区域。
法线贴图
- 可自定义法线贴图生成
- 7 种高度图生成方法
- 6 个微分滤波器
- 可在切线空间或物体空间中导出法线贴图
其他功能
- 可自动化工作流：命令行界面（独立版本）和 Actions 支持（Adobe Photoshop 插件）
- 快速批量脚本支持（独立版本）
- 可读取使用 ICC v4 颜色配置文件的图像
- 支持导出应用预乘 Alpha 的图像
- 当工作负载超过 GPU 显存可承载上限时，可回退至 CPU
相关资源
- 适用于 Photoshop 5.0 至 CS6 的传统版本
- 源图像：
- 压缩：autumn_ground_crop_scale_montage.png
- 立方体映射：environ-montage.png
- 多级渐远纹理映射：mipmapping-montage.png
- 多级渐远纹理映射视频：foliage_68.png
- 法线贴图：bricks-montage.png