产品更新 NVIDIA Maxine 现已更名为 NVIDIA AI for Media。您对 NIM 微服务、SDK 以及早期体验项目的访问将保持不变，不会受到中断。

NVIDIA AI for Media



NVIDIA AI for Media（原 NVIDIA Maxine）是一个面向媒体与娱乐工作流的 AI 开发平台，提供 SDK 和云原生微服务，用于增强音频、视频和增强现实效果。基于 NVIDIA AI 平台，AI for Media 让开发者能够在本地或云端，为实时 AI 音视频处理流水线提供工作室级音质和高分辨率视频增强与特效。针对超低延迟场景进行优化，NVIDIA AI for Media 支持内容创作、直播、广播及远程制作等流程，可部署在本地数据中心、云端或边缘侧。



借助 NVIDIA AI Enterprise 组件之一的 NVIDIA NIM™，开发者可以通过易用的微服务访问 AI for Media 的各项能力，实现在云环境、数据中心和工作站上的安全、稳定且高性能的部署。

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