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图形 VRWorks

VRWorks™ 是一套 API 和库，专为应用程序开发者和头显设备制造商而打造，可改善 VR 应用程序的图形和性能。

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VR 模拟

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VRWorks 的主要图形特性

VRWorks 通过在虚拟现实中提供物理上逼真的视觉效果、触觉反馈和模拟环境，实现了全新的临场感体验。这套 API 和库可为应用开发者和头显厂商显著增强高级 VR 性能。

对于应用开发者，VRWorks 通过可变速率着色（Variable Rate Shading，VRS）、可变速率超采样（Variable Rate Super Sampling，VRSS）以及针对大视场角（FOV）显示器的多视图渲染（Multi-View Rendering，MVR）等特性，提高了渲染效率与图像质量。同时，它还通过 VR-SLI 的多 GPU 能力以及对 Vulkan XR 的支持，释放出最大化的性能潜力。

对于头显（HMD）制造商，VRWorks 通过一组 API 提供了优化的即插即用硬件支持。其关键特性包括用于降低延迟的 Direct Mode，以及用于支持新一代高分辨率头显的显示流压缩（Display Stream Compression，DSC）。

这些工具易于集成，并对多种图形 API 提供广泛支持，从而帮助实现更高质量、更高性能且响应更迅速的 VR 体验。

适用于图形的 VRWorks：示例和技术

面向应用开发者

可变速率着色

可变速率着色通过改变预定义和动态图像区域的处理方式，提高渲染性能和质量。该技术将单像素着色应用于像素块，使应用程序能够调整屏幕不同区域的着色率。VRS 还可以与眼动追踪结合使用，以更大限度地提高注视点区域的质量。

下载 OpenGL

下载 VLKN

面向应用开发者

可变速率超级采样

可变速率超级采样(VRSS) 以更高的着色率对固定的注视点 HMD 显示区域进行采样，从而提高 VR 画质。它集成了眼动追踪功能，可根据用户的视线动态更改注视点区域。VRSS 是一种零编码解决方案，由 NVIDIA 驱动直接管理，用户只需在 NVIDIA 控制面板中激活即可。HMD 制造商可以集成眼动追踪运行时来利用 VRSS。

请求访问权限

面向应用开发者

VR-SLI

VR-SLI 通过为每只眼睛分配多个 GPU 来加速立体渲染，从而提高 VR 应用程序的性能。借助 GPU Affinity API，VR-SLI 允许扩展具有两个以上 GPU 的系统。VR-SLI 支持 OpenGL，现在支持 Vulkan VR 应用程序。

下载 OpenGL

下载 VLKN

面向应用开发者

Vulkan XR 多 GPU

XR 工作负载由分布在多个物理设备上的多个独立视图组成。对于帧呈现，这些单独的视图先传输到主物理设备，然后再呈现给 XR 运行时 (例如 OpenXR) 。

借助 Vulkan API，开发者可同步渲染与设备到设备的图像传输和通信 (尤其是 XR) ，从而避免不必要的停顿和延迟。Vulkan 提供执行模型和资源同步技术，以多种方式实现这一目标。

在 GitHub 上下载 XR 多 GPU

GitHub 上的 Bonanza 工具

面向应用开发者

多视图渲染

多视图渲染 (MVR)渲染多达四个投影，为倾斜 (非共面) HMD 显示器提供支持，以实现极宽的视野和新颖的显示配置。采用 NVIDIA Turing 架构的 MVR 将 Single Pass Stereo 扩展为四个视图。这四个视图在单个渲染通道中进行处理，与位置无关，并且可以沿投影空间中的任何轴移动。

在 GitHub 上下载 OpenGL

下载 DX 11/ 12 和 VLKN

面向 HMD 制造商

直连模式

直连模式即插即用地兼容 VR 头显设备，其中 NVIDIA 驱动程序将 HMD 视为仅适用于 VR 应用程序的特殊显示器。直接模式可降低延迟，并利用上下文优先对 GPU 调度进行精细控制。它利用延迟锁存和异步时间扭曲来提高 FPS 并进一步降低延迟。

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面向 HMD 制造商

显示串流压缩

随着 HMD 分辨率的增加，带宽要求也在增加。显示串流压缩(DSC) 可降低带宽，支持高达 3：1 的压缩比。DSC 是作为全行业视频接口标准而开发的。它具有超低延迟和视觉无损压缩的特点。

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