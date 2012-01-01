VRWorks 的主要图形特性

VRWorks 通过在虚拟现实中提供物理上逼真的视觉效果、触觉反馈和模拟环境，实现了全新的临场感体验。这套 API 和库可为应用开发者和头显厂商显著增强高级 VR 性能。



对于应用开发者，VRWorks 通过可变速率着色（Variable Rate Shading，VRS）、可变速率超采样（Variable Rate Super Sampling，VRSS）以及针对大视场角（FOV）显示器的多视图渲染（Multi-View Rendering，MVR）等特性，提高了渲染效率与图像质量。同时，它还通过 VR-SLI 的多 GPU 能力以及对 Vulkan XR 的支持，释放出最大化的性能潜力。



对于头显（HMD）制造商，VRWorks 通过一组 API 提供了优化的即插即用硬件支持。其关键特性包括用于降低延迟的 Direct Mode，以及用于支持新一代高分辨率头显的显示流压缩（Display Stream Compression，DSC）。



这些工具易于集成，并对多种图形 API 提供广泛支持，从而帮助实现更高质量、更高性能且响应更迅速的 VR 体验。