高度可扩展的推理

作为一个 Docker 容器，Triton 与 Kubernetes 集成，用于编排、指标和自动缩放。Triton 还与 Kubeflow 和 Kubeflow 工作流集成，实现端到端的 AI 工作流，并导出 Prometheus 指标，用于监控 GPU 利用率、延迟、内存使用率和推理吞吐量。它支持标准的 HTTP/gRPC 接口，可与 load balancer 等其他应用连接，并可轻松扩展到任意数量的服务器，以为任意模型处理日益增长的推理负载。



Triton 可通过一个模型控制 API 来服务于数十或数百个模型。您可基于为适应 GPU 或 CPU 显存而进行的改动，将模型加载到推理服务器中或从推理服务器中卸载。支持兼具 GPU 和 CPU 的异构集群有助于跨平台实现推理标准化，并动态扩展到任意 CPU 或 GPU 以处理峰值负载。