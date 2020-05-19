NVIDIA GPU 包含一个或多个基于硬件的解码器和编码器（独立于 CUDA 内核），为多种流行的编解码器提供完全加速的基于硬件的视频解码和编码。卸载解码/编码后，图形引擎和 CPU 可用于其他操作。

用于视频解码（称为NVDEC）和视频编码（称为NVENC）的GPU硬件加速器引擎支持比实时视频处理更快的速度，这使得它们除了视频播放之外还适合用于转码应用。视频编解码器 SDK 可让您利用 NVENC 和 NVDEC 在 Ada Lovelace 架构上实现实时 8k 60FPS AV1 和 HEVC 视频。