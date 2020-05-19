NVIDIA 视频编解码器 SDK
一套全面的 API，包括用于 Windows 和 Linux 上硬件加速视频编码和解码的高性能工具、示例和文档。
NVIDIA GeForce Now是通过在数据中心利用 NVENC 并将结果传输至最终客户端而实现的
基于硬件的解码器和编码器
NVIDIA GPU 包含一个或多个基于硬件的解码器和编码器（独立于 CUDA 内核），为多种流行的编解码器提供完全加速的基于硬件的视频解码和编码。卸载解码/编码后，图形引擎和 CPU 可用于其他操作。
用于视频解码（称为NVDEC）和视频编码（称为NVENC）的GPU硬件加速器引擎支持比实时视频处理更快的速度，这使得它们除了视频播放之外还适合用于转码应用。视频编解码器 SDK 可让您利用 NVENC 和 NVDEC 在 Ada Lovelace 架构上实现实时 8k 60FPS AV1 和 HEVC 视频。
NVENC - 硬件加速视频编码
在 NVIDIA Ada 架构上引入使用视频编解码器 SDK 12.0 的 AV1 编码。 AV1 是最先进的视频编码格式，与 H.264 和 HEVC 相比，它支持更高的质量和更好的性能。在 Ada 上，多个 NVENC 与 AV1 相结合，可以以 60fps 编码 8k 视频，同时进行更多数量的并发会话。通过将完整编码（计算复杂）卸载到 NVENC，图形引擎和 CPU 可以自由用于其他操作。例如，在游戏录制和流媒体场景中，例如使用开放广播软件 (OBS)流媒体到Twitch.tv ，将编码完全卸载到 NVENC 使图形引擎带宽完全可用于游戏渲染。
NVENC 能够在不使用 CPU 的情况下实现高质量和超低延迟的流媒体应用程序，以非常高的质量进行编码以进行存档、OTT 流媒体、网络视频，并以每个流超低功耗（瓦/流）进行编码
注意：这些图表展示了 NVIDIA 数据中心 T4、A10 和 L40 上的性能。
比特率节省是基于 PSNR 的 BD-BR，使用 FFmpeg 对各种内容（数百个视频剪辑）进行平均。
为了清楚起见，基准图表上仅显示了数据中心 GPU，但具有相同架构的等效工作站 GPU 的性能类似。要了解更多有关生成上述数据的硬件详细信息、流程和软件配置，请参阅此详细文档。
|GPU
|H.264 (AVCHD) YUV 4:2:0
|H.264 (AVCHD) YUV 4:4:4
|H.264 (AVCHD) LOSSLESS
|H.265 (HEVC) YUV 4:2:0
|H.265 (HEVC) YUV 4:4:4
|H.265 (HEVC) LOSSLESS
|AV1
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|Maxwell (1st Gen)*
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Maxwell (2nd Gen)
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|Maxwell (GM206)
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|N/A
|N/A
|Pascal
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|10-bit
|8192 x 8192**
|10-bit
|8192 x 8192**
|10-bit
|8192 x 8192**
|N/A
|N/A
|Volta
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|N/A
|N/A
|Turing
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|N/A
|N/A
|Ampere
(A100)
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|No
|Ampere
(non A100)
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|N/A
|N/A
|Ada
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 4096
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
|10-bit
|8192 x 8192
* Except GM108 and GP108 (not supported)
** Except GP100 (is limited to 4K resolution)
NVDEC - 硬件加速视频解码
NVIDIA GPU 包含一个基于硬件的解码器（称为 NVDEC），它为多种流行的编解码器提供完全加速的基于硬件的视频解码。通过将完整解码卸载到 NVDEC，图形引擎和 CPU 可以自由用于其他操作。 NVDEC 支持比实时解码快得多的速度，这使得除了视频播放应用之外，它还适合用于转码应用。
NVDECODE API 使软件开发人员能够配置此专用硬件视频解码器。该专用加速器支持 Windows 和 Linux 平台上以下视频编解码器的硬件加速解码：MPEG-2、VC-1、H.264 (AVCHD)、H.265 (HEVC)、VP8、VP9 和 AV1（见下表）了解每代 GPU 的编解码器支持）。
|GPU
|*H.265 (HEVC) 4:4:4
|H.265 (HEVC) 4:2:0
|H.264 (AVCHD) 4:2:0
|VP9
|VP8
|MPEG-2
|VC-1
|AV1
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|MAX Color
|MAX Res.
|Kepler
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|8-bit
|4096 x 4096
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Maxwell (1st Gen)*
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|8-bit
|4096 x 4096
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Maxwell (2nd Gen)
|N/A
|N/A
|N/A
|N/A
|8-bit
|4096 x 4096
|N/A
|N/A
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Maxwell (GM206)
|N/A
|N/A
|10-bit
|4096 x 2304
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4096 x 2304
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Pascal
|N/A
|N/A
|12-bit
|8192 x 8192**
|8-bit
|4096 x 4096
|12-bit****
|8192 x 8192**
|8-bit
|4096 x 4096***
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Volta
|N/A
|N/A
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Turing
|12-bit
|8192 x 8192
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Ampere
(A100)
|12-bit
|8192 x 8192
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|N/A
|N/A
|Ampere
(non A100)
|12-bit
|8192 x 8192
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|10-bit
|8192 x 8192
|Ada
|12-bit
|8192 x 8192
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|12-bit
|8192 x 8192
|8-bit
|4096 x 4096
|8-bit
|4080 x 4080
|8-bit
|2048 x 1024
|10-bit
|8192 x 8192
* Except GM108 (not supported)
** Max resolution support is limited to selected Pascal chips
*** VP8 decode support is limited to selected Pascal chips
**** VP9 10/12 bit decode support is limited to select Pascal chips
合作伙伴和例子
Premiere Pro是业界领先的电影、电视、社交和在线内容视频编辑应用程序。 了解更多
Blackmagic是创意视频技术的领先制造商。致力于品质稳定； Blackmagic 以其编解码器和基于 Blackmagic 软件和硬件构建的经济实惠的高端质量编辑工作站而闻名于世。
Comprimato 是一款 JPEG2000 软件编解码器工具包，可为媒体和娱乐以及地理空间成像技术公司提供逼真的观看体验，从而带来更好的享受和更准确的决策。符合 JPEG2000 标准的超高清软件编解码器利用 GPU 和 CPU 的超级计算能力，将视频和图像压缩速度提高 10 倍。该编解码器可节省 70% 的基础设施成本，将开发周期缩短 50%，并实现超高清、高动态范围 (HDR) 和高帧率 (HFR) 视频等新的收入来源。
Erlyvideo LLC自 2010 年以来一直致力于开发流媒体视频软件。我们的运营商级服务器解决方案可帮助企业客户捕获、处理、转码、存档视频并将其传送给数百万用户。我们正在尽一切努力研发可靠、优质的产品，真正满足客户的需求。 100 多个国家/地区的客户使用我们的产品构建 IPTV/OTT、CDN 和视频监控即服务 CCTV 系统。
Flussonic Media Server是一款多功能软件解决方案，用于启动高负载视频流服务。使用 Flussonic Media Server，您可以设置任何规模的端到端视频流管道。 Flussonic 可以以几乎任何格式、编解码器和分辨率传入和传出视频。它将处理和转码传入的流，并向您的订阅者提供精美的视频。让您的企业受益于最先进、最高效的视频流平台。
Fastvideo是基于 GPU 的高性能图像和视频处理领域的世界领先者。 Fastvideo团队由经验丰富且高度敬业的专业人士组成，专注于GPU图像处理、算法设计和并行计算。我们的技术在图像压缩和解压缩（JPEG、JPEG2000、Raw Bayer）、去马赛克、去噪、色调映射、色彩校正、调整大小、锐化、编码和解码等各种应用中的视频流方面表现出无与伦比的性能，包括图像和视频处理、高速成像、机器视觉和其他相机应用、流媒体、数字电影、3D 和 VR、广播等。
三十年来，MainConcept 一直是为制作、流媒体和广播行业提供视频和音频编解码器、插件和应用程序的主要提供商。作为全球一些最有价值品牌的首选技术，MainConcept 支持从摄取到交付的强大视频工作流程。
MainConcept® 混合 GPU HEVC 编码器将市场领先的 MainConcept® HEVC 软件编码器与 NVIDIA RTX 架构无与伦比的性能相结合，缩小了高质量软件和快速执行的硬件编码之间的差距。 MainConcept 混合 GPU HEVC 编码器利用 MainConcept 可靠、经过市场验证的速率控制和质量编码算法以及 NVIDIA 的处理能力，以极快的速度为您提供一流的图像质量（高达 8K）。
“通过硬件访问 HEVC/H.265 视频编码，我们的客户可以继续在著名的 MainConcept 环境中工作，并利用其丰富的多路复用器和辅助组件组合，同时受益于 NVIDIA GPU 的计算能力。使用 NVIDIA GPU HEVC/H.265 编码提高了服务器密度，以便在一个系统上处理多个视频流，同时仍然有足够的 CPU 周期可供应用程序使用。” Deacon Johnson，MainConcept 全球销售高级副总裁 - 技术许可
了解有关MainConcept 混合 GPU HEVC 编码器的更多信息
Medialooks 成立于 2005 年，为广播客户提供高级软件开发套件，以快速构建播出自动化、虚拟演播室和视频捕获解决方案。客户包括 PlayBox Technologies、Arvato Systems、Masterplay、Winjay、Etere、Axel Technology、Xeus Media、Wolftech 和 Broadcast Play。
Multicamera.Systems LLC 是一家机器视觉相机视频采集和记录软件开发商，服务于各种行业：科学实验室、虚拟现实、运动分析、自动驾驶汽车和军事。 “The Recorder”软件是市场上唯一能够以每秒数千帧的速度录制 h.26x 压缩视频的软件，这要归功于我们自己的支持多 GPU 视频压缩的“GPUSqueeze”库。该库现在可供第三方开发人员使用。
《录音机》软件主要特点：
- 对多摄像机和多 PC 设置的无与伦比的支持
- 与所有机器视觉相机类型兼容：USB-Vision、GigE-Vision、CoaXPress 和 CLHS
- 通过实时视频流完全远程控制记录系统
- 以任何帧速率录制为未压缩、M-JPEG 和 H.26x 格式
- 轻松与用户自己的在线和离线图像处理模块集成
“GPUSqueeze”库主要特点：
- 可以轻松集成到用户自己的应用程序中，以实现高速、多流视频编码和转码
- 该库可以接受拜耳图像并执行高质量的去马赛克
- 所有图像处理完全在 GPU 上完成，性能随着系统中 GPU 数量的增加而线性扩展
- 该库支持混合 GPU 配置（例如 GTX 1660 + RTX 2080），为最终用户提供额外的灵活性并节省成本
NVIDIA 的高性能视频引擎与 CUDA 一起使我们能够开发“GPUSqueeze”库，并为“The Recorder”软件的用户提供长时间高速视频录制的可能性，并且可以极大地提高正在开发的视频编码或转码应用程序的性能用户。 Dmitry Semiannikov，Multicamera.Systems LLC 创始人兼董事
访问 Multicamera.systems 了解有关“GPUSqueeze”库的更多信息
访问 Medialooks 了解有关“The Recorder”软件的详细产品信息
Norpix是一家面向科学、机器视觉、军事和通用数字视频采集应用的数字视频记录软件开发商。我们销售行业排名第一的 DVR 软件 Streampix，用于单摄像机或多摄像机采集。我们还开发了在 NVIDIA GPU 上运行的 SDK 和 CUDA JPEG 压缩库。
产品优点：
- 以质量因数从 1 到 99% 变化的实时有损 JPEG 格式进行捕获。
- 单色压缩高达 30 亿像素。
- 高达 22 亿颜色像素。
- 兼容 usb3Vision、GigE Vision、10 GigE Vision、Camera Link 和 CoaXPress 相机。
- 支持多个 nVidia GPU，实现多个摄像头的并行处理负载平衡。
- 与 C/C++ 库和运行时保持一致。
NVIDIA GeForce NOW™ 是一项按需服务，可将您连接到 NVIDIA 的云游戏超级计算机，以高达 1080p 的分辨率和每秒 60 帧的速度将 PC 游戏流式传输到您的 SHIELD 设备。
OBS Studio 是一款免费开源软件，专为高效捕获、合成、编码、录制和直播视频内容而设计。
总部位于香港，在菲律宾马尼拉设有开发中心。超过 800 万个人和企业使用 SplitmediaLabs 产品来发展社区、创建创新内容并与世界各地的其他玩家建立联系。 SplitmediaLabs 自 2009 年创建以来，已帮助开创了直播游戏的新时代，其开发商是 XSplit、Challonge 和 Player.me。
XSplit Broadcaster ：一款简单但功能强大的直播软件和录制软件，为世界各地无数的直播和录制提供支持。 XSplit Broadcaster 是制作和交付丰富视频内容的完美解决方案。
借助 NVIDIA NVENC，使用 XSplit 进行单机 PC 游戏流传输从未如此简单。通过原生集成 NVIDIA 视频编解码器 SDK，XSplit 能够将录制和直播的视频编码从 CPU 卸载到 GPU，从而使我们的用户能够在不影响游戏性能的情况下制作高质量的内容。 Miguel Molina，SplitmediaLabs Limited 开发者关系总监
Streamline 是一个参考系统设计，适用于优质、白标、端到端直播流媒体系统，从 HDMI / HD-SDI 捕获一直到 CDN 上的播放器，适用于 Web、iOS 和 Android 设备。使用商用计算机硬件、免费软件和 AWS，这是学习如何构建高质量直播系统的经济实惠的方式。
Telestream® 专门生产使任何观众都可以获取视频内容的产品，无论视频内容是如何创建、分发或观看的。在从采集到观看的整个数字媒体生命周期中，Telestream 产品范围涵盖从桌面组件和跨平台应用程序到全自动企业级数字媒体转码和工作流程系统，面向消费者和高端专业人士。 Telestream 使用户能够在广泛的商业环境中充分利用其视频内容的价值。
Wowza Media Systems™ 是公认的流媒体黄金标准，在 170 多个国家/地区拥有超过 22,000 名客户。通过降低向任何设备传输视频和音频的复杂性，Wowza™ 使组织能够扩大其影响范围并更深入地吸引从教育到广播等行业的受众。全球服务提供商、直接客户和合作伙伴相信 Wowza 产品能够提供强大、可定制和可扩展的流媒体解决方案，并具有强大的 API 和 SDK 来满足组织不断变化的流媒体需求。 Wowza 成立于 2005 年，是一家私营企业，总部位于科罗拉多州。
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