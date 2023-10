GPU H.264 (AVCHD) YUV 4:2:0 H.264 (AVCHD) YUV 4:4:4 H.264 (AVCHD) LOSSLESS H.265 (HEVC) YUV 4:2:0 H.265 (HEVC) YUV 4:4:4 H.265 (HEVC) LOSSLESS AV1 MAX Color MAX Res. MAX Color MAX Res. MAX Color MAX Res. MAX Color MAX Res. MAX Color MAX Res. MAX Color MAX Res. MAX Color MAX Res. Maxwell (1st Gen)* 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Maxwell (2nd Gen) 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 N/A N/A N/A N/A N/A N/A Maxwell (GM206) 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 N/A N/A Pascal 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 10-bit 8192 x 8192** 10-bit 8192 x 8192** 10-bit 8192 x 8192** N/A N/A Volta 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 N/A N/A Turing 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 N/A N/A Ampere

(A100) No No No No No No No No No No No No No No Ampere

(non A100) 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 N/A N/A Ada 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 8-bit 4096 x 4096 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192 10-bit 8192 x 8192

* Except GM108 and GP108 (not supported)

** Except GP100 (is limited to 4K resolution)