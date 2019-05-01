NVIDIA VRWorks Graphics
VRWorks™ 包含全套 API、库和引擎，可助力应用和头显设备开发者打造惊人的虚拟现实体验。VRWorks 为虚拟现实带来物理上十分逼真的视觉、听觉、触觉交互和模拟环境，将虚拟现实的临场感提升到了更高境界。
查看各行各业的 VRWorks 成果
Zerolight
ZeroLight 虚拟展厅利用 VRS 在支持眼动追踪的 HMD 上启用注视点渲染
ESI Group IC.IDO
ESI Group 使用 VR SLI 来提升 IC.IDO 协作式 VR 环境的性能
Autodesk VRED
Autodesk VRED 集成了 VRS、VR SLI 和 DLSS，可提供内容自适应着色和注视点渲染
“白骨工厂 (Boneworks)”
图片来源：Stress Level Zero
“巴甫洛夫 VR (Pavlov VR)”
图片来源：Vankrupt Games
“孤声 (Lone Echo)”
图片来源：Oculus Studios
30 余款 VR 游戏利用 VRSS 提升画质
优势
先进的 VR 性能
利用可变速率着色和注视点渲染，提高应用渲染性能和画质。
轻松集成和
无限可配置性
凭借多功能的工具以及对多个图形 API 的广泛支持，应用开发者能够轻松提供出色的 VR 性能和画质。
优化的 HMD 支持
即插即用的 API 集合为头显设备制造商带来新的 NVIDIA 硬件技术，助力打造性能更出色、沉浸感更强且响应更灵敏的虚拟现实。
主要特性
可变速率着色
通过对图像的不同区域应用不同数量的处理能力，提高渲染性能和渲染质量。可变速率着色 (VRS) 是由 Turing GPU 提供支持的一项易于实施的渲染技术。借助 VRS，单像素着色操作可应用于像素块，从而使应用能够有效改变屏幕中不同区域的着色速率。VRS 能够渲染到更接近输出至头显设备显示器的镜头校正图像的缓冲区，因而可用于提高 VR 中的渲染效率。VRS 还可与眼动追踪结合使用，从而让注视点区域的画质达到绝佳效果。
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VRSS
注视点渲染以更高的着色率对 HMD 屏幕的选定区域进行采样，从而提高 VR 画质。新版 VRSS（可变速率超级采样）通过集成眼动追踪技术，动态更改用户关注的注视点区域，从而支持视线追踪。VRSS 是面向应用开发者的零编码解决方案，所有工作均通过 NVIDIA 驱动完成，最终用户只需在 NVIDIA 控制面板中开启 VRSS 即可。HMD 制造商可以通过集成其眼动追踪运行时来利用这些功能。
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多视图渲染
通过对四个投影中心加以渲染，多视图渲染 (MVR) 可为倾斜的 HMD（非共面显示器）提供支持，从而实现宽阔的视野，并启用全新显示器配置。MVR 是 Turing GPU 中的一项功能，可扩展单通道立体视觉，将单一渲染通道的投影视图数从两个增加到四个。单个通道中提供的四个视图现在均无固定位置，并可沿投影空间中的任何轴移动。
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VR SLI
VR SLI 可以提高虚拟现实应用的性能，使得多个 GPU 可分配到特定视角，从而大幅加速立体渲染。借助 GPU Affinity API，VR SLI 可提升搭载 2 个以上 GPU 的系统性能。
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透镜匹配着色
透镜匹配着色利用 NVIDIA Pascal GPU 的新同步多重投射架构，显著提升了像素着色性能。
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直连模式
为 VR 头盔提供更好的即插即用支持和兼容性。借助直连模式，NVIDIA 驱动将 HMD 视为仅可在 VR 应用上访问的特殊显示器，而非在桌面上显示的普通 Windows 显示器。直连模式利用前置缓冲区渲染，直接渲染到前置缓冲区以降低延缓，并利用上下文优先来支持对 GPU 调度进行精细控制。上下文优先支持高级虚拟现实功能，例如延迟锁存和异步时间扭曲，可在 HMD 用户移动头部时降低延迟并快速调整图像，而无需重新渲染新帧。
DSC
随着 HMD 分辨率的迅速增加，带宽需求也随之增加。显示流压缩 (DSC) 可提供所需的带宽减速，以支持高达 3:1 的压缩比。DSC 旨在作为整个行业的视频接口标准而开发，具有低延迟性和视觉上无损的压缩。
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NVIDIA VRWorks 入门
VRWorks Graphics SDK 提供一系列多功能工具，可让应用开发者轻松集成，从而提供出色的 VR 性能和画质，并具有更高的可配置性和更低的延迟。企业、创意和游戏市场领先的 ISV 开发者仍然广泛采用 VRWorks Graphics SDK。
开启和关闭 VRSS 的并排比较。全屏播放视频，以查看 VRSS 画质的改善情况。
VRWorks Graphics SDK 为头戴式显示器 (HMD) 制造商提供定制工具，以优化性能和延迟，从而通过高分辨率显示器提供出色的画质。面向头显设备开发者的 VRWorks SDK 可通过 VRWorks HMD 制造商计划获取。
- 提供定制工具，以优化性能并降低延迟，同时为当前的 VR HMD 中的高分辨率显示器提供出色的画质
- 包括直连模式、光流和 DSC API
- 面向指定 VR 头盔制造商和开发者提供
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