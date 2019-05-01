可变速率着色

通过对图像的不同区域应用不同数量的处理能力，提高渲染性能和渲染质量。可变速率着色 (VRS) 是由 Turing GPU 提供支持的一项易于实施的渲染技术。借助 VRS，单像素着色操作可应用于像素块，从而使应用能够有效改变屏幕中不同区域的着色速率。VRS 能够渲染到更接近输出至头显设备显示器的镜头校正图像的缓冲区，因而可用于提高 VR 中的渲染效率。VRS 还可与眼动追踪结合使用，从而让注视点区域的画质达到绝佳效果。