NVIDIA 融合加速器开发套件
Supermicro 和 NVIDIA 融合加速器开发套件是一款一体化套件，包含启动解决方案开发所需的组件，包括 Supermicro SYS-220HE-FTNR 服务器；
NVIDIA 融合加速器
，将 NVIDIA GPU 的强大性能与增强的网络、安全性和数据处理相结合；以及
NVIDIA Aerial™ SDK
工具套件。
主要优点
更好的性能
通过连接NVIDIA Ampere架构GPU和 NVIDIA® BlueField-2 DPU ，在GPU和网络之间建立了专用的数据传输路径。这消除了通过主机 CPU 的数据的性能瓶颈。
增强安全性
NVIDIA GPU 和 DPU 的融合创建了更安全的 AI 处理引擎，边缘生成的数据可以完全加密地通过网络发送，而无需通过服务器 PCIe 总线传输，从而确保其受到端到端的保护。
更智能的网络
NVIDIA 融合卡的架构允许 GPU 处理直接应用于进出 DPU 的流量。这使得涉及基于人工智能的网络和安全的全新应用程序类别成为可能，例如数据泄漏检测、网络性能优化和预测等。
节约成本
由于 GPU、DPU 和 PCIe 交换机组合在一张卡上，因此客户可以利用主流服务器来执行以前只能通过高端或专用系统才能完成的任务。即使是边缘服务器也可以受益于专用系统中更常见的相同性能提升。
平台支持
硬件规格
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模型
SYS-220HE-FTNR
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中央处理器
2 个 ICX 8358 2P 32C/64T 2.6G 48M 11.2GT 250W 4189 D2
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记忆
512GB（16 个 32GB DDR4-3200 2Rx4 LP ECC RDIMM、HF、RoHS）
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贮存
2x 三星 PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 2.5" 7mm 1DWPD 5 年 SED
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图形处理器
NVIDIA A100X 融合加速器
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网络
NVIDIA MCX623106AC-CDAT PCIe2 端口 100GbE QSFP56 Gen4 x16
基于 NVIDIA Aerial 构建
该集成参考设计旨在快速启动无线接入网络 (RAN) 开发的性能评估和基准测试，通过 NVIDIA Aerial SDK 提供预安装的测试向量，并通过 NVIDIA GPU 和 DPU 提供高计算和信号处理能力，从而提供卓越的性能- 盒子引导体验。主要特点包括：
- 预装航拍SDK及软件环境
- 对 KPI 进行基准测试的测试脚本
- 开发套件配置的记录结果，包括硬件、环境、SDK 和示例测试执行
- 能够执行特定或所有包含的测试用例