NVIDIA Aerial SDK
构建和部署 GPU 加速的 5G 虚拟无线接入网 (vRAN)
NVIDIA Aerial™ 是一个应用框架，用于构建高性能、软件定义、云原生的 5G 应用，以满足消费者日益增长的需求。在 GPU 上并行处理基带信号和数据流，优化结果。
作为 .zip 包和容器镜像，Aerial SDK 还处于抢先体验阶段，可通过 NVIDIA NGC™ 轻松部署。加入抢先体验计划 会员专区
100% 软件定义
NVIDIA Aerial SDK 是一个可高度编程的 PHY 层，并能够无缝支持 L2 及以上的函数。
高性能和 AI 就绪
借助 GPU 加速处理，复杂的计算运行速度超过现有的 L1 处理解决方案。更快地实施 L1 函数可改善性能。
可扩展
受 Aerial SDK 支持的所有现有 (COTS) 商用硬件在部署 NVIDIA EGX™ 等云原生平台时会更加容易。它基于 Kubernetes，提供容器编排，便于部署和管理。
NVIDIA Aerial SDK 堆栈
NVIDIA Aerial 支持 5G 无线 RAN 的 GPU 加速信号和数据处理。
NVIDIA Aerial SDK 软件包将构建可编程且可扩展的软件定义 5G RAN 的过程变得更为简单。Aerial SDK 支持：
CUDA Baseband (cuBB)
NVIDIA cuBB SDK 提供 GPU 加速的 5G 信号处理流程，包括适用于第 1 层 5G PHY 的 cuPHY。通过在高性能 GPU 显存中保留所有物理层处理来提供出色的吞吐量和效率。
CUDA 虚拟网络函数 (cuVNF)
NVIDIA cuVNF SDK 提供经过优化的输入/输出和数据包处理，可在 GPU 显存和支持 GPUDirect® 的 NVIDIA ConnectX-6® DX 网络接口卡之间直接交换数据包。
基于 NVIDIA Aerial 构建
有两种方法可以开始使用 NVIDIA Aerial，即使用 NVIDIA Aerial 开发者套件或构建您自己的套件。
集成参考设计旨在快速启动针对 RAN 开发的性能评估和基准测试，借助 NVIDIA® GPU 和 DPU 提供开箱即用的引导体验，在 NVIDIA Aerial SDK 下提供预先安装的测试向量，以及高计算和信号处理能力。主要功能包括：
- 预安装的 Aerial SDK 和软件环境
- 作为基准 KPI 的测试脚本
- 已记录的开发者套件配置结果，包括硬件、环境、SDK 和示例测试执行结果
- 行使特定或所包含全部测试用例的功能
引入自定义套件的 bare metal 安装功能使您能够灵活地使用自己的硬件设置并安装 Aerial SDK，从而实现 5G RAN 功能。
NVIDIA Aerial vRAN 合作伙伴
“SoftBank Corp. 致力于推动 5G 网络的创新，包括采用软件化和依靠集中式无线接入网等方式来改善和保证客户的体验。我们相信，NVIDIA 的 GPU 和 Aerial SDK 将在这项工作中发挥重要作用，我们很高兴首次共同合作展示出了使用 NVIDIA GPU 运行 vRAN 网络的出色性能。将 vRAN 与边缘计算和 AI 生态系统集成是为电信行业提供高性能 5G 体验和提出创新解决方案的关键。”
SoftBank Corp. 高级技术部门副总裁兼主管 Ryuji Wakikawa
“电信行业迫切采用云原生体系架构来满足 5G 日益增长的计算需求。我们正在率先学习如何利用 NVIDIA GPU 以及 NVIDIA 的 Aerial SDK 所具备的惊人计算性能来应对构建灵活、高性能的虚拟化电信网络时所面临的挑战。我们很期待 Aerial 的持续发展。”
KDDI Research, Inc. 总裁兼首席执行官 Yasuyuki Nakajima
NVIDIA Aerial 的实际应用
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