NVIDIA Aerial SDK

构建和部署 GPU 加速的 5G 虚拟无线接入网 (vRAN)

NVIDIA Aerial™ 是一个应用框架，用于构建高性能、软件定义、云原生的 5G 应用，以满足消费者日益增长的需求。在 GPU 上并行处理基带信号和数据流，优化结果。

作为 .zip 包和容器镜像，Aerial SDK 还处于抢先体验阶段，可通过 NVIDIA NGC™ 轻松部署。