面向电信业的开发者资源
一个为电信业的开发者提供新闻、SDK、技术资源等内容的中心。
应用程序框架和 SDK
NVIDIA Aerial
NVIDIA Aerial 是用于构建高性能、软件定义、GPU 加速的 5G 虚拟无线电接入网 (RAN) 的应用程序框架。NVIDIA Aerial 提供两个关键 SDK（cuVNF 和 cuBB），助力您通过 GPU 并行处理优化基带信号和数据流的结果。
了解详情
NVIDIA CloudXR SDK
NVIDIA CloudXR™ SDK 支持通过无线电信号（5G 或 Wi-Fi）将图形密集型增强现实、虚拟现实或混合现实内容（通常称为扩展现实 (XR)）流式传输至一台或多台设备。该 SDK 还支持将 Open VR 应用程序流式传输至多台 5G 连接的 Android 设备。
了解详情
NVIDIA TensorRT SDK
NVIDIA TensorRT™ 是用于高性能深度学习推理的 SDK。它包含深度学习推理优化器和运行环境，让深度学习推理应用程序实现低延迟和高吞吐量。
了解详情
NVIDIA Triton 推理服务器
NVIDIA Triton 推理服务器通过 HTTP 或 gRPC 端点在 GPU 上更大限度地提高推理利用率和性能，允许远程客户端为服务器管理的任意模型请求推理。
了解详情
cuDNN
NVIDIA JetPack SDK
NVIDIA JetPack™ SDK 是用于构建 AI 应用程序的全面解决方案。它包含适用于 Jetson™ 产品的新操作系统镜像，以及库、API、示例、开发者工具和文档。
了解详情
按资源类型浏览
Aerial 开发者套件 – 5G 全栈支持系统
探索适用于 5G 无线电接入网 (RAN) 的 GPU 加速的 NVIDIA Aerial 系统
查看演讲
由 VMware 电信云编排的 Aerial 5G vRAN
了解 NVIDIA 如何借助由 GPU 提供支持的 VMware 操作系统，从基于容器的基础设施载入和编排工作负载。
查看演讲
边缘 AI 和 5G 加速智能视频分析 (IVA)
了解 Mavenir 和 NVIDIA 如何为公共和私有 5G 客户提供端到端 5G 边缘 IVA 解决方案。
查看演讲
面向 5G 的边缘机器学习
在现代移动通信中，边缘计算可以解决延迟限制问题、减少带宽并节省能源。本次演讲介绍三种特别适合 GPU 边缘计算的机器学习方法。
查看演讲
构建基于 O-RAN 的高性能 5G RAN 系统
本次会议将回顾为实现与无线电单元进行 O-RAN 兼容对话而需要的前向回传 I/O 接口的设置过程，从而概述我们在区分硬件加速和软件加速特征的方面面临的具备挑战性的问题。
查看演讲
适用于边缘计算的 NVIDIA EGX 平台
EGX 平台是适用于边缘计算的 NVIDIA 解决方案。随着物联网传感器网络变得更加复杂且具有计算挑战，我们在边缘需要更好的节点管理、编排工具和强大的处理器（例如 NVIDIA GPU）。
查看演讲
加速链路追踪，提高状态感知的安全性
电信公司正遵循大规模数据中心的路线，采用链路追踪在整个软件定义的硬件加速网络中部署零信任、状态感知的安全性，同时实现可预测的性能、可扩展性和效率。
阅读博客
利用面向 5G 的 5T 和 NVIDIA Aerial SDK 转变新一代无线技术
面向 5G 的 NVIDIA Mellanox 5T 技术提供用于构建高效、时间同步的 CloudRAN 基础设施的实时、高性能解决方案。
阅读博客
在边缘构建加速 5G CloudRAN
网络系统开发者正在使用 Aerial SDK 构建强大的支持多输入和多输出 (MIMO)、完全云原生的 RAN，凭借商用现成 (COTS) 服务器支持各种新一代 AI 和物联网服务。
阅读博客
基于 GPU 的设计，实现 5G NR 的 100µs 调度
新一代 5G 新无线电 (NR) 蜂窝技术设计支持非常多样的用例，例如人性化的宽带通信以及对时间敏感的低延迟应用程序。
阅读博客
DeepSig：深度学习在无线通信领域的应用
通信工程力求进一步改善吞吐量和干扰稳定性等指标，同时进行扩展以支持低成本无线设备的爆炸式发展。这些需求经常相互竞争，让系统复杂性变得难以解决。
阅读博客
NVIDIA CloudXR：通过 5G 网络在任意设备上实现低延迟 AR/VR 流式传输
CloudXR SDK 帮助企业通过基于 OpenVR 的任意应用程序、广泛使用的 VR 硬件和软件接口，创建并交付高质量、无线 AR 和 VR 体验。
阅读博客
借助 NVIDIA CloudXR 2.0 实现无限扩展现实
NVIDIA CloudXR™ 以低成本、低功耗的头盔和移动设备，通过高速网络提供沉浸式增强现实和虚拟现实。了解 CloudXR 如何让开发者摆脱硬件级优化的烦恼，专注于打造更好的体验。
观看网络会议
在 5G 网络的边缘利用 AI 获利
AI 正在改变电信公司可通过快速 5G 网络为边缘企业客户提供的高价值创收服务。了解 5G、AI 和边缘技术如何为电信公司开启新的收入路线图。
观看网络会议
使用 Aerial SDK 发挥 5G vRAN 的强大功能
探索 Aerial SDK 的主要功能，以及如何借此执行复杂的数学计算以进行 L1 处理。
观看网络会议
边缘 5G
了解 Verizon 如何将 5G 与网络边缘设备上的 NVIDIA Quadro RTX™ 服务器结合，面向 AR 和 VR 开发动态实际应用程序。此外，您还将了解创建基于 GPU 的边缘平台所需的组件，以及如何将 GPU 密集型进程分流至移动边缘。
观看网络会议
利用 AI 加速电信运营
借助 NVIDIA GPU 加速解决方案，电信服务提供商可以加快获取数据和见解的速度，从而提升网络质量、优化资源规划并改善客户服务。了解这些转型如何助力电信创新者使用 AI 优化模型，以更低的 TCO 更大限度地提高工作效率。
观看网络会议
将实时 AI 引入边缘服务器
AI 在边缘蓬勃发展。无论是工厂车间、商店、城市街道还是在急救设施中。但它需要一个云原生、可扩展、GPU 加速的平台，能够实时推动决策，并让各个行业都能为行动点提供自动化智能。了解如何使用 NVIDIA EGX 平台在边缘部署 AI。
观看网络会议
NVIDIA 深度学习培训中心
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 针对 AI 和加速计算提供实操培训，旨在解决现实问题。培训可通过自定进度式在线课程或面对面的讲师授课式研讨会进行。
加速计算基础知识 – CUDA C/C++
了解如何使用基本的 CUDA 技术和 NVIDIA Nsight™ System 分析器加速和优化现有的仅靠 CPU 驱动的 C/C++ 应用程序，以利用 GPU 的强大功能。
了解详情
借助容器进行高性能计算
使用容器化环境进行高性能计算应用程序开发，从而降低复杂性并提高代码的可移植性和效率。
了解详情
应用于数据中心的 AI 简介
探讨 AI 简介、GPU 计算、NVIDIA AI 软件架构，以及如何在数据中心实施和扩展 AI 工作负载。您将了解 AI 如何转变社会，以及如何在数据中心部署 GPU 计算以加速这一转型。
了解详情
NVIDIA 电信业新闻
查看所有电信业新闻
注册以接收 NVIDIA 发布的近期开发者新闻