NVIDIA AI Aerial
NVIDIA AI Aerial 是一套加速计算平台、软件库和工具组合，用于构建、训练、仿真和部署 AI 原生无线网络，帮助开发者与研究人员从快速原型迭代顺利迈向可商用的 5G 与 6G AI-RAN 解决方案开发与部署。
NVIDIA AI Aerial 软件
探索用于构建、训练、仿真和部署 AI 原生无线网络的开源软件库与工具。可在 GitHub 上访问 NVIDIA Aerial 软件，NVIDIA Sionna 访问方式请前往 Sionna Developer 页面。
NVIDIA Sionna
用于 5G 和 6G 通信研究的 GPU 加速、可微的开源库。它具有用于无线电传播的快速光线追踪器、链路级模拟器和系统级模拟功能。阅读 Sionna 文档
NVIDIA Aerial 框架
用于从 Python 或 MATLAB 生成高性能 CUDA® 加速 5G/ 6G 工作流的框架。它包含用于在 NVIDIA Aerial™ RAN 计算机平台上执行管道的运行时。阅读 Aerial 框架文档
NVIDIA Aerial CUDA 加速 RAN
适用于第 1 层 (L1) 和第 2 层 (L2) RAN 的 NVIDIA CUDA 库，用于构建商业级和软件定义的 5G 和 6G 无线接入网络。阅读 Aerial CUDA 加速 RAN 文档
NVIDIA Aerial Omniverse 数字孪生
该平台使用 NVIDIA Omniverse™ 打造新一代网络数字孪生，实现从单塔到全市的物理精准的虚拟 5G 和 6G 无线网络。
硬件平台
NVIDIA AI Aerial 研究平台
这些系统支持 5G 和 6G AI 原生无线创新的构建、训练和无线测试。
Sionna 研究套件
Sionna 研究套件建立在开源基础之上，并由 NVIDIA 先进的 GPU 加速库提供支持，使先进的 5G 和 6G 算法的快速原型设计、训练和部署能够为每个人 (从经验丰富的专业人士到学生) 所实现。
Aerial 测试平台（ARC-OTA）
端到端系统，包括 Aerial CUDA 加速 RAN，以及在 NVIDIA GH200 或 DGX Spark 上无线运行的开源软件 ( OAI L2+ 和 5G 核心) 。用于产品开发，以及商业级和软件定义的 AI-RAN 解决方案的性能优化。详细了解 ARC-OTA
NVIDIA AI Aerial 部署平台
Aerial RAN 计算机 (ARC) 系列为电信网络提供高性能、可扩展的加速计算平台，支持商业 AI-RAN 部署。
Aerial RAN Computer-1
适用于高密度部署的模块化高性能 AI-RAN 平台，适用于以 AI 为中心的工作负载，旨在从分布式 RAN (D-RAN) 扩展到移动交换办公室的集中式 RAN (C-RAN) 。详细了解 Aerial RAN Computer-1
ARC-Compact
适用于基站的高效高性能 AI-RAN 平台，适合以 RAN 为中心的工作负载，旨在满足分布式 RAN 部署的外形规格和环境要求。详细了解 ARC-Compact
ARC-Pro
高性能、高能效的 AI-RAN 平台，搭载 NVIDIA Blackwell RTX PRO™ GPU，专为 AI 原生 5G 和 6G 而设计，具有先进的计算、连接和感知功能。电信行业优化的外形规格，适合升级现有站点或新建部署。详细了解 ARC-Pro
开始使用 NVIDIA AI Aerial
构建和训练
为 RAN、物理 (PHY) 和媒体访问控制 (MAC) 层构建和训练 AI/ ML 模型。
仿真
运行大规模、逼真的 5G 和 6G 无线网络场景
部署
在实时和边缘网络中大规模实施和验证。
学习资源库
NVIDIA AI Aerial 生态系统
学术界和行业领导者正在合作推进 AI 原生无线网络并推动 6G 研究。
后续步骤
加入 6G 开发者计划
访问 NVIDIA AI Aerial 软件资源。
NVIDIA AI Aerial 常见问题解答
AI Aerial 包含用于无线研究和商业部署的各种硬件和软件资源。硬件包括小型到大型加速计算平台，包括各种 GPU、CPU 和网络组件。软件库包括用于快速原型设计的开源 Sionna，以及用于构建 CUDA 加速软件定义 RAN 的 Aerial CUDA 加速 RAN、Aerial Framework 和 Aerial Omniverse 数字孪生。
开发者和研究人员可以在 GitHub 上访问 Aerial CUDA-Accelerated RAN 与 Aerial Framework。通过加入 NVIDIA 6G Developer Program 可获取 Aerial Omniverse Digital Twin。Sionna 可通过 Sionna Developer 页面获取。平台同时提供文档、SDK 和硬件方案，便于快速上手与开展实验。
兼容的硬件包括 Aerial Testbed (ARC-OTA) 、Aerial RAN Computer-1、ARC-Compact、ARC-Pro 和 Sionna 研究套件。它们使用各种加速计算平台构建，例如用于研究的 NVIDIA Jetson Orin、DGX Spark、Grace Hopper 200 以及用于商业部署的 Grace Blackwell 300、L4 GPU 和 RTX Pro GPU。
AI Aerial 支持面向公共和专用 5G 以及未来 6G 网络的集中式和分布式 AI-RAN 部署。Aerial CUDA 加速 RAN 兼容 O-RAN 7.2 x，支持 O-RAN 分布式单元 (O-DU) 功能。