NVIDIA AI Aerial 是一套加速计算平台、软件库和工具组合，用于构建、训练、仿真和部署 AI 原生无线网络，帮助开发者与研究人员从快速原型迭代顺利迈向可商用的 5G 与 6G AI-RAN 解决方案开发与部署。

NVIDIA AI Aerial 软件

探索用于构建、训练、仿真和部署 AI 原生无线网络的开源软件库与工具。可在 GitHub 上访问 NVIDIA Aerial 软件，NVIDIA Sionna 访问方式请前往 Sionna Developer 页面

NVIDIA Sionna

用于 5G 和 6G 通信研究的 GPU 加速、可微的开源库。它具有用于无线电传播的快速光线追踪器、链路级模拟器和系统级模拟功能。

阅读 Sionna 文档

NVIDIA Aerial 框架

用于从 Python 或 MATLAB 生成高性能 CUDA® 加速 5G/ 6G 工作流的框架。它包含用于在 NVIDIA Aerial™ RAN 计算机平台上执行管道的运行时。

阅读 Aerial 框架文档

NVIDIA Aerial CUDA 加速 RAN

适用于第 1 层 (L1) 和第 2 层 (L2) RAN 的 NVIDIA CUDA 库，用于构建商业级和软件定义的 5G 和 6G 无线接入网络。

阅读 Aerial CUDA 加速 RAN 文档

NVIDIA Aerial Omniverse 数字孪生

该平台使用 NVIDIA Omniverse™ 打造新一代网络数字孪生，实现从单塔到全市的物理精准的虚拟 5G 和 6G 无线网络。

阅读 Aerial Omniverse 数字孪生文档

硬件平台

NVIDIA AI Aerial 研究平台

这些系统支持 5G 和 6G AI 原生无线创新的构建、训练和无线测试。

Sionna 研究套件

Sionna 研究套件建立在开源基础之上，并由 NVIDIA 先进的 GPU 加速库提供支持，使先进的 5G 和 6G 算法的快速原型设计、训练和部署能够为每个人 (从经验丰富的专业人士到学生) 所实现。

了解 Sionna Research Kit
Aerial 测试平台（ARC-OTA）

端到端系统，包括 Aerial CUDA 加速 RAN，以及在 NVIDIA GH200 或 DGX Spark 上无线运行的开源软件 ( OAI L2+ 和 5G 核心) 。用于产品开发，以及商业级和软件定义的 AI-RAN 解决方案的性能优化。

详细了解 ARC-OTA

NVIDIA AI Aerial 部署平台

Aerial RAN 计算机 (ARC) 系列为电信网络提供高性能、可扩展的加速计算平台，支持商业 AI-RAN 部署。

NVIDIA Aerial RAN Computer-1

Aerial RAN Computer-1

适用于高密度部署的模块化高性能 AI-RAN 平台，适用于以 AI 为中心的工作负载，旨在从分布式 RAN (D-RAN) 扩展到移动交换办公室的集中式 RAN (C-RAN) 。

详细了解 Aerial RAN Computer-1
NVIDIA ARC-Compact

ARC-Compact

适用于基站的高效高性能 AI-RAN 平台，适合以 RAN 为中心的工作负载，旨在满足分布式 RAN 部署的外形规格和环境要求。

详细了解 ARC-Compact
NVIDIA ARC-Pro

ARC-Pro

高性能、高能效的 AI-RAN 平台，搭载 NVIDIA Blackwell RTX PRO™ GPU，专为 AI 原生 5G 和 6G 而设计，具有先进的计算、连接和感知功能。电信行业优化的外形规格，适合升级现有站点或新建部署。

详细了解 ARC-Pro

开始使用 NVIDIA AI Aerial

构建和训练

为 RAN、物理 (PHY) 和媒体访问控制 (MAC) 层构建和训练 AI/ ML 模型。

仿真

运行大规模、逼真的 5G 和 6G 无线网络场景

部署

在实时和边缘网络中大规模实施和验证。

学习资源库

Blog

NVIDIA 开源 AI Aerial 库助力无线网络开发

NVIDIA AI Aerial

NVIDIA DGX Spark 现已支持搭载 Aerial Testbed 和 Sionna 研究套件的 NVIDIA 开源 Aerial 库，用于开发无线 AI 算法。

Tech Blog

在 DGX Spark 上推出 NVIDIA Sionna 研究套件

NVIDIA Sionna

一体式开源解决方案支持在真正的无线网络中快速进行新一代 AI 原生算法的原型设计、训练和部署。

Tech Blog

面向代理式 AI 和 6G 时代的加速和分布式 UPF

NVIDIA AI Aerial

6G 和 AI-RAN 的一个关键推动因素是分布式用户平面功能 (dUPF) ，该功能可实现超低延迟、高吞吐量和分布式 AI 工作负载。

Tech Blog

AI-RAN 上线，为电信公司开启新的 AI 机遇

AI-RAN

通过在日本神奈川县藤泽市成功进行户外试验，软银集团已将其 AI-RAN 愿景变为现实。

Tech Blog

借助 NVIDIA ARC-Compact 在蜂窝基站部署 AI-RAN

NVIDIA ARC-Compact

ARC-Compact 将 AI-RAN 引入蜂窝基站，实现高效、空间受限和功耗受限的边缘部署。

Tech Blog

AODT 推动 AI 原生无线开发

NVIDIA Aerial Omniverse 数字孪生

Aerial Omniverse 数字孪生是一个 AI 原生数字孪生平台，使用 NVIDIA Omniverse 构建，专为 5G 和 6G 无线系统的前沿研发而设计。

NVIDIA AI Aerial 生态系统

学术界和行业领导者正在合作推进 AI 原生无线网络并推动 6G 研究。

