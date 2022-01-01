NVIDIA DOCA 软件

NVIDIA® DOCA™ 是释放 NVIDIA BlueField® DPU （数据处理器）卸载、加速和隔离数据中心工作负载潜力的关键。借助 DOCA，开发者通过创建软件定义、云原生、DPU 加速的服务来对未来的数据中心基础设施进行编程，并支持零信任保护，以满足现代数据中心日益增长的性能和安全需求。
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DOCA 2.0 软件
DOCA 和 BlueField DPU 相结合，为开发者打造一个全面、开放的开发平台，能够开发具备突破性网络、安全和存储性能的应用。BlueField 将基础设施服务域与工作负载域隔离开来，可显著提高应用和服务器的性能、安全性和效率，为开发者提供实现优化、安全、加速的数据中心所需的各种工具。
DOCA 软件由软件开发套件（SDK）和运行时（Runtime）环境组成。 DOCA 软件开发套件提供行业标准的开放 API 和软件框架。该软件开发套件支持一系列操作系统和发行版本，其中包括驱动程序、库、工具、文档和示例应用程序。 DOCA 运行时包括在数据中心的数百或数千颗 DPU 上配置、部署和编排容器化服务的工具。
此 SDK 支持一系列操作系统及其发行版本，并且包含驱动、库、工具、文档和示例应用。DOCA 运行时包括用于在整个数据中心的数百或数千个 DPU 上配置、部署和编排容器化服务的工具。
BlueField DPU With DOCA
NVIDIA BlueField DPU 是一个用于数据中心基础设施的先进计算平台，可大规模提供加速的软件定义网络、存储、安全和管理服务。
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向前和向后兼容性
DOCA 可提供多代产品支持，给予开发者充分信心，确保当前开发的应用能够在未来各代的 BlueField 上持续运行，并持续获得性能加持。
卸载、加速、隔离基础设施
网络、存储和安全服务可通过 DPU 进行卸载、加速和隔离，同时以线速性能安全地把数据传输给上层工作负载。
开放式生态系统
DOCA 提供软件应用框架，加速生态系统开发。
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SDK 关键组件
- 行业标准 API：DPDK、SPDK、P4、Linux Netlink
- 网络加速 SDK：NVIDIA 加速交换和数据包处理 (ASAP2)™ 软件定义网络 (SDN)、仿真 VirtIO、P4、面向 5G 的 5T 技术、Firefly 时间同步
- 安全加速 SDK：内联加密、深度数据包检测
- 存储加速 SDK：存储仿真和虚拟化、加密和压缩
- 远程直接内存访问 (RDMA) 加速 SDK：统一通信与协作 (UCC) 和 UCX、RDMA verbs、GPUDirect®
- 管理 SDK：部署、预置、服务编排
- 用户空间接口和内核空间接口
BlueField DPU 镜像和驱动
- BlueField 软件包括引导加载程序、操作系统内核、所需的网卡（NIC）固件、 NVIDIA 驱动程序、示例文件系统和工具链 — — 所有这些都已通过 NVIDIA NGC ® 目录认证。
- NVIDIA BlueField DPU 预装商业级 Linux 发行版 Ubuntu Server 22.04，并且持续提供操作系统和安全更新。
- 作为一个独立的软件包，DOCA 可以在多种领先的操作系统上使用，而不与某个特定的 ARM® 和 x86 架构进行捆绑。
DOCA 生态系统合作伙伴
NVIDIA 正在与领先的平台供应商和合作伙伴合作，在 NVIDIA BlueField DPU 上集成和扩展 DOCA 来支持其商业发行版软件。
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使用 NVIDIA BlueField DPU 配置基于主机的防火墙
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