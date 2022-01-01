NVIDIA DOCA 软件

NVIDIA® DOCA™ 是释放 NVIDIA BlueField® DPU （数据处理器）卸载、加速和隔离数据中心工作负载潜力的关键。借助 DOCA，开发者通过创建软件定义、云原生、DPU 加速的服务来对未来的数据中心基础设施进行编程，并支持零信任保护，以满足现代数据中心日益增长的性能和安全需求。

DOCA 2.0 软件

DOCA 和 BlueField DPU 相结合，为开发者打造一个全面、开放的开发平台，能够开发具备突破性网络、安全和存储性能的应用。BlueField 将基础设施服务域与工作负载域隔离开来，可显著提高应用和服务器的性能、安全性和效率，为开发者提供实现优化、安全、加速的数据中心所需的各种工具。



DOCA 软件由软件开发套件（SDK）和运行时（Runtime）环境组成。 DOCA 软件开发套件提供行业标准的开放 API 和软件框架。该软件开发套件支持一系列操作系统和发行版本，其中包括驱动程序、库、工具、文档和示例应用程序。 DOCA 运行时包括在数据中心的数百或数千颗 DPU 上配置、部署和编排容器化服务的工具。



此 SDK 支持一系列操作系统及其发行版本，并且包含驱动、库、工具、文档和示例应用。DOCA 运行时包括用于在整个数据中心的数百或数千个 DPU 上配置、部署和编排容器化服务的工具。