NVIDIA 网络利用以太网和 InfiniBand 技术，以更快、更智能的网络连接用户、服务器和存储。智能网卡、交换机、网络软件和数据处理器 (DPU) 能够以更高的性能和更出色的效率加速应用和数据中心。开发者可以对第 3 层网络设计、基础架构自动化、云卸载、网络计算和安全规则进行编程，以便通过网络硬件卸载和加速。
加速 AI、云和企业连接
以太网交换机可扩展的数据中心基础架构
- 借助出色的交换机芯片实现网络自动化
- 使用各种开放的 NOS，包括 NVIDIA Cumulus Linux 和 SONiC。
- 学习配置高级路由协议、第 3 层网络设计和自动化行动手册
以太网卡创新的智能网卡
InfiniBand更快的 AI/HPC 互连
DPU – BlueField虚拟化和安全
- 在数据移动时加速、扫描、加密和处理数据
- 虚拟化、加密、调试和压缩云服务器存储
- 开发安全隔离、威胁扫描和新一代防火墙解决方案，以便在 DPU 上运行
Cumulus VX
Cumulus VX 是一款免费的虚拟设备，支持云管理员和网络工程师测试 NVIDIA Cumulus Linux 网络操作系统。使用 VMware 或其他热门服务器虚拟化平台，在您自己的计算机上运行，以使用 Linux 构建沙盒和原型网络操作。
云中的 Cumulus
访问这个由两个机架和两个双主服务器（通过 leaf-spine 网络连接）组成且基于云的虚拟数据中心。通过引导式介绍，了解如何在 NVIDIA Cumulus Linux 网络操作系统上配置命令行。
试用 200GbE 网络开发者套件
准备好开发基于 200Gb 以太网运行的数据中心解决方案了吗？ 试用 NVIDIA 200GbE 网络开发者套件 它包括 ConnectX-6 Dx 智能网卡、Spectrum SN-3700 100/200GbE 交换机、LinkX 线缆以及为期一年的保修和技术支持。非常适合使用 TCP 或 RDMA (RoCE) 传输快速测试和开发 AI、大数据、视频编辑和闪存存储应用。开发者套件可以进行定制。
NVIDIA 以太网交换机 SDK
适用于高性能以太网交换机的优化 SDK