NVIDIA 网络利用以太网和 InfiniBand 技术，以更快、更智能的网络连接用户、服务器和存储。智能网卡、交换机、网络软件和数据处理器 (DPU) 能够以更高的性能和更出色的效率加速应用和数据中心。开发者可以对第 3 层网络设计、基础架构自动化、云卸载、网络计算和安全规则进行编程，以便通过网络硬件卸载和加速。

加速 AI、云和企业连接