NVIDIA MAGNUM IO SDK

Magnum IO 网络可提供类似于发送和接收的点对点功能以及类似于 AllReduce 的集合，用于大规模深度学习训练。集合 API 隐藏了拓扑检测、对等复制和多线程等低级别优化，以简化深度学习训练。通过发送/接收，用户可以加速一个 GPU 的显存无法容纳的大型深度学习模型。GPUDirect Storage 还可以绕过 CPU 主机上的反弹缓冲区，帮助缓解本地或远程存储的 IO 瓶颈。

高性能计算

为点燃新一代发现的火花，科学家们希望通过模拟，更好地理解复杂分子结构以支持药物发现，理解物理现象以寻找新能源，理解大气数据以更好地预测极端天气状况。Magnum IO 提供硬件级加速引擎和智能卸载（例如 RDMA、GPUDirect 和 NVIDIA SHARP），同时支持 400Gb/s 高带宽和 NVIDIA Quantum 2 InfiniBand 网络超低延迟。

使用多租户时，各用户应用可能并不知晓相邻应用流量不加选择的干扰。Magnum IO 基于新一代的 NVIDIA Quantum-2 InfiniBand 平台，带来新的改进功能，可以减轻流量干扰对用户性能的负面影响。这样可以达到理想结果，并在各种规模下实现更高效的高性能计算 (HPC) 和机器学习部署。