NVIDIA NCCL

NVIDIA 集合通信库 (NCCL) 可实现针对 NVIDIA GPU 和网络进行性能优化的多 GPU 和多节点通信基元。NCCL 提供了 all-gather、all-reduce、broadcast、reduce、reduce-scatter、point-to-point send 和 receive 等例程，这些例程均经过优化，可通过节点内的 PCIe 和 NVLink 高速互联以及节点间的 NVIDIA Mellanox 网络实现高带宽和低延迟。

先进的深度学习框架（例如 Caffe2、Chainer、MxNet、PyTorch 和 TensorFlow）已集成 NCCL，以在多 GPU 多节点的系统上加快深度学习训练速度。

NCCL 既可作为 NVIDIA HPC SDK 的一部分下载，也可作为适用于 Ubuntu 和 Red Hat 的单独软件包下载。