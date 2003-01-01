NVIDIA HPC SDK C、C++ 和 Fortran 编译器支持使用标准 C++ 和 Fortran、OpenACC® 指令和 CUDA® 实现 HPC 建模和模拟应用的 GPU 加速。GPU 加速的数学库可更大限度地提升常用 HPC 算法的性能，而经过优化的通信库支持基于标准的多 GPU 和可扩展的系统编程。性能分析和调试工具可简化 HPC 应用的移植和优化流程，而容器化工具支持在本地或云端轻松部署。HPC SDK 支持 NVIDIA GPU 和 Arm、OpenPOWER 或运行 Linux 的 x86-64 CPU，为您提供构建 NVIDIA GPU 加速的 HPC 应用所需的工具。