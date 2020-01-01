什么是容器？

容器是一种便携式软件单元，可将应用及其所有依赖项合并为一个软件包，该软件包不受底层主机操作系统限制。这样无需再构建复杂的环境，并简化了应用开发到部署的过程。

NVIDIA NGC 目录包含一系列用于深度学习、机器学习、可视化和高性能计算 (HPC) 应用的 GPU 优化容器，这些容器均已经过了性能、安全性和可扩展性测试。