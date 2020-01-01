新鲜发布 – 使用 NGC 新增的一键部署功能，在 Google Cloud 上运行 Jupyter Notebook。  了解详情

AI 和 HPC 容器

借助 NVIDIA NGC™ 目录中的 GPU 优化容器，更快地开发和部署应用。

什么是容器？

容器是一种便携式软件单元，可将应用及其所有依赖项合并为一个软件包，该软件包不受底层主机操作系统限制。这样无需再构建复杂的环境，并简化了应用开发到部署的过程。

NVIDIA NGC 目录包含一系列用于深度学习、机器学习、可视化和高性能计算 (HPC) 应用的 GPU 优化容器，这些容器均已经过了性能、安全性和可扩展性测试。

浏览 NGC 容器

NGC 目录中的容器的优势

部署和运行应用图标

轻松部署

内置库和依赖项可让您轻松部署和运行应用。

界面图标

加快训练速度

TensorFlowPyTorch 等 NVIDIA AI 容器每月会提供针对性能优化的更新版本，以便加快 AI 训练和推理速度。

检查标记批准图标

运行位置不受限制

在 bare metal、虚拟机 (VM) 和 Kubernetes 上，将容器部署在任意位置（云端、内部私有云和边缘）的多 GPU/多节点系统上。

检查标记安全图标

放心部署

容器经过常见漏洞和暴露 (CVE) 扫描（附有安全报告），并通过 NVIDIA AI Enterprise 得到了可选的企业支持。

性能优化

NVIDIA 构建的 docker 容器每月都会更新，第三方软件也会定期更新，以提供所需的功能，便于您从现有基础架构中获得出色性能，并缩短找出解决方案的时间。

查看更多性能指标  

借助 BERT-Large 进行自然语言处理

BERT-Large 利用 Volta V100 和 Ampere A100 GPU 上的混合精度运算和 Tensor Core，在保持目标准确性的同时缩短训练时间。

在单节点的 8x V100 (16GB) 和 A100 (40GB) 上使用 TensorFlow 时，BERT-Large 和训练的性能表现。混合精度。BERT 的批量大小：3 (V100)、24 (A100)


探索适用于 PyTorch 的 BERT-Large 探索适用于 TensorFlow 的 BERT-Large

用于图像处理的 ResNet50 v1.5

此模型使用 Volta、Turing 和 NVIDIA Ampere GPU 体系架构上的 Tensor Core 进行混合精度训练，以加快训练速度。

在单节点 8x V100 (16GB) 和 A100 (40GB) 上使用 TensorFlow 时，ResNet 50 的性能表现。混合精度。ResNet50 批量大小：26


探索适用于 PyTorch 的 ResNet50 探索适用于 TensorFlow 的 ResNet50

用于深度学习的 Matlab

持续开发 Matlab 深度学习容器可提高训练和推理性能

Windows 10，Intel Xeon E5-2623 @2.4GHz，NVIDIA Titan V 12GB GPU


探索 Matlab

用于各种工作负载的容器

从 80 多款容器化软件应用和 SDK（由 NVIDIA 和我们的合作伙伴生态系统开发）中进行选择，立即开始使用。

立即获取容器  

AI 容器

TensorFlow

TensorFlow 是一个用于高性能数值计算的开源软件库。

探索容器

PyTorch

PyTorch 是具有 Python 前端的 GPU 加速型张量计算框架。

探索容器

NVIDIA Triton 推理服务器

NVIDIA Triton™ 推理服务器是一种开源推理解决方案，可更大限度地提高 GPU 的利用率和性能。

探索容器

NVIDIA TensorRT

NVIDIA TensorRT® 是一个 C++ 库，可加快 NVIDIA GPU 上的高性能推理。

探索容器

应用框架

NVIDIA Clara

用于医疗成像的 NVIDIA Clara™ Train 是一个应用框架，包含超过 20 个先进的预训练模型、迁移学习和联合学习工具、AutoML，以及 AI 辅助的标记数据。

探索容器

DeepStream

DeepStream 是一款流分析工具包，可用于基于 AI 的视频、音频和图像理解和多传感器处理。

探索容器

NVIDIA Riva

NVIDIA Riva 是一个应用框架，适用于在 GPU 上提供实时性能的多模态对话式 AI 服务。

探索容器

Merlin Training

Merlin HugeCTR 是 NVIDIA Merlin™ 的组件，是一款专为推荐系统设计的深度神经网络训练框架。

探索容器

HPC 容器

NAMD

NAMD 是一段并行分子动力学代码，旨在实现生物大分子系统的高性能模拟。

探索容器

GROMACS

GROMACS 是一款热门的分子动力学应用，用于模拟蛋白质和脂质。

探索容器

Relion

Relion 采用经验贝叶斯方法分析低温电子显微镜 (cryo EM)。

探索容器

NVIDIA HPC SDK

NVIDIA HPC SDK 是编译器、库和工具的综合套件，用于构建、部署和管理 HPC 应用。

探索容器

常见问题解答

为什么 NGC 目录中的容器对数据科学家、研究人员和开发者有用？
  • 各种不同的容器涵盖了丰富的用例，并且内置库和依赖项，可轻松编译自定义应用。
  • 这些容器可以通过自动混合精度 (AMP) 并尽可能少的改动代码来加快训练速度。
  • 能够从单节点扩展到多节点系统，从而缩短找出解决方案的时间。
  • 非常便携，让您可以在云端、本地或边缘运行容器，加快了开发速度。

机器学习工程师和 IT 人员能够将 NGC 目录中的容器无缝部署到生产环境中。

  • 这些容器在各种平台和架构上进行了测试，可在各种系统和平台上实现无缝部署。
  • 可以部署为在 bare metal、虚拟机 (VM)、Kubernetes 上运行，包括 x86、ARM 和 IBM Power 等各种架构。
  • 可以轻松地在各种容器运行时（如 Docker、Singularity、cri-o 和 containerd）上运行。
  • 容器图像经过常见漏洞和暴露 (CVE) 扫描，具有可选的企业支持以排查 NVIDIA 软件的问题。

NGC 目录资源

开发者博客

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