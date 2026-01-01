NVIDIA 每百万 token 的推理成本在各代产品中有了显著改善：根据 Q1 2026 的 SemiAnalysis InferenceX 基准测试，NVIDIA Blackwell Ultra（GB300 NVL72）在低延迟 agentic 工作负载上，通过软硬件协同设计，实现了每 MW 吞吐量最高提升至 50 倍、每 token 成本最多降低了 35 倍。软件优化则带来持续收益——GB200 的 token 吞吐在三个月内提升了 4 倍，对应地每 token 成本也按比例下降。

在 2026 年 4 月发布的 MLPerf Inference v6.0 基准中，基于 NVIDIA Blackwell Ultra GPU（GB300 NVL72）的系统在最广泛的模型与场景组合上提供了极具竞争力的最高吞吐表现。对于 DeepSeek-R1 模型，GB300 NVL72 的吞吐量达到每秒 250 万个 token，相比六个月前 GB300 NVL72 首次提交的结果，token 吞吐提升最高可达 2.7 倍，而这一跃升主要来自 NVIDIA TensorRT™-LLM 软件更新所带来的优化。

NVIDIA Blackwell B200 在搭载最新 TensorRT-LLM 软件栈、运行 GPT-OSS-120B 模型时，每块 GPU 可实现最高约每秒 60,000 个 token 的吞吐量（截至 2026 年 4 月的 SemiAnalysis InferenceX 基准测试结果），相较使用 TensorRT-LLM 的 H200，吞吐量大约提升了 4 倍。如此水平的吞吐性能，使得 NVIDIA Blackwell B200 在同一模型上结合 TensorRT-LLM 时，可将每百万个 token 的成本压低至约 0.02 美元。

