NVIDIA 数据中心深度学习产品性能

可复现的性能

通过 IT 领导者的战略指南了解如何降低每个 token 的成本，并最大化 AI 模型的价值。

查看以下方面的性能数据：

最新 NVIDIA 数据中心产品

将网络训练为融合允许在实际应用中部署 AI

训练至收敛

在实际应用中部署 AI 需要训练网络以指定的精度进行收。这是测试 AI 系统是否准备好在现场部署以提供有意义的结果的最佳方法。

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AI 推理使客户能够快速将 AI 模型部署到实际生产中

AI 推理

现实世界的推理需要高吞吐量和低延迟，并在各种用例中实现最高效率。借助行业领先的解决方案，客户可以将 AI 模型快速部署到现实世界的生产环境中，并从数据中心到边缘实现出色性能。

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高性能计算 (HPC) 加速

高性能计算 (HPC) 加速

现代 HPC 数据中心对于解决关键的科学和工程挑战至关重要。NVIDIA 数据中心 GPU 为数据中心带来变革，在降低网络开销的同时提供突破性性能，从而节省 5 倍至 10 倍的成本。

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NVIDIA Blackwell Ultra 为代理式 AI 提供高达 50 倍的性能提升和 35 倍的成本降低

NVIDIA Blackwell Ultra 专为加速新一代代理式 AI 而打造，可在大幅降低成本的同时提供突破性的推理性能。微软、CoreWeave 和 Oracle Cloud Infrastructure 等云提供商正在大规模部署 NVIDIA GB300 NVL72 系统，用于低延迟和长上下文用例，例如代理式编码和编码助手。

这是通过 NVIDIA Blackwell、NVLink™ 和 NVLink Switch 之间的深度联合设计实现横向扩展；通过 NVFP4 实现低精度精度；通过 NVIDIA Dynamo 和 TensorRT™ LLM 实现速度和灵活性，以及使用社区框架 SGLang、vLLM 等进行开发来实现的。

探索技术成果
作为 NVIDIA“Think SMART”框架的一部分，数据中心插图展示了图像、音频、视觉等领域的多模态 AI token。

深度学习产品性能资源

NVIDIA 数据中心深度学习产品性能常见问题

探索软件容器、模型、Jupyter Notebook 和文档。

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