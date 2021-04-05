试用 Riva 自动语音识别

NVIDIA Riva 自动语音识别提供高度精确的实时转录。



您可以通过麦克风进行录音，或从您的设备上传 .wav 格式的文件。



每个演示的持续时间不超过 30 秒。

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