什么是 NVIDIA TAO 工具套件？

从零开始创建 AI/机器学习模型需要海量的数据和一大批数据科学家。现在，您可以通过迁移学习加快模型开发过程，迁移学习是一种热门技术，可以将现有神经网络模型中已经学到的特征提取到新的自定义模型中。



NVIDIA TAO 工具套件基于 TensorFlow 和 PyTorch 构建，是 NVIDIA TAO 框架的低代码版本，通过抽象出 AI/深度学习框架的复杂性来加速模型训练过程。TAO 工具套件让您利用迁移学习的强大功能和自己的数据对预训练 NVIDIA 模型进行微调，并针对推理进行优化，无需具备 AI 专业知识或大型训练数据集。