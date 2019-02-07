什么是 NVIDIA TAO 工具套件？
从零开始创建 AI/机器学习模型需要海量的数据和一大批数据科学家。现在，您可以通过迁移学习加快模型开发过程，迁移学习是一种热门技术，可以将现有神经网络模型中已经学到的特征提取到新的自定义模型中。
NVIDIA TAO 工具套件基于 TensorFlow 和 PyTorch 构建，是 NVIDIA TAO 框架的低代码版本，通过抽象出 AI/深度学习框架的复杂性来加速模型训练过程。TAO 工具套件让您利用迁移学习的强大功能和自己的数据对预训练 NVIDIA 模型进行微调，并针对推理进行优化，无需具备 AI 专业知识或大型训练数据集。
主要优势
轻松训练模型
TAO 工具套件是一种低代码解决方案，可让您使用 Jupyter Notebook 训练模型，而无需掌握 AI 框架专业知识。
构建高度准确的 AI
使用NVIDIA 预训练模型以及模型架构为用例创建高度准确的自定义 AI 模型。
优化推理
通过优化推理模型，超越定制并实现高达 4 倍的性能。
轻松部署
通过用于视觉 AI 的 NVIDIA DeepStream、用于语音 AI 的 Riva 以及 Triton 推理服务器™，部署经过优化的模型。
什么是预训练AI 模型？
视觉 AI 预训练模型
使用超过 100 个NVIDIA 优化的模型架构，为诸如图像处理和分类、物体检测和语义分割的计算机视觉任务创建自定义深度学习模型。
您还可以利用基于任务的模型来识别人员动作和姿态、在拥挤的空间中进行人员检测、检测及分类车辆和车牌等。
对话式 AI 预训练模型
通过微调自动语音识别 (ASR)、自然语言处理 (NLP) 和文本转语音 (TTS) 模式，设计个性化的实时呼叫中心体验、智能操作台和其他对话式 AI 服务。从 NGC 下载 JUPYTER NOTEBOOK
主要性能
使用 Rest API 将 TAO Toolkit 集成到您的应用程序中
在 Kubernetes 上的现代云原生基础架构中部署 TAO 工具套件并使用 Rest API 将其集成到您的应用程序中。构建新的 AI 服务或将 TAO 工具套件集成到您的现有服务中，并在不同工具之间实现自动化。了解详情
助力 DeepStream 和 Riva
通过 TAO 工具套件创建的优化模型可以轻松与用于视觉 AI 的 NVIDIA DeepStream SDK 和用于语音 AI 的 Riva 相集成，释放更出色的性能并加速应用开发。与 DEEPSTREAM 集成 与 RIVA 集成
利用 NVIDIA AI Enterprise 在任何地方创建AI，
NVIDIA AI Enterprise 是一款端到端、云原生的 AI 和数据分析软件套件，TAO 工具套件现已成为其不可或缺的一部分。它经过优化和认证，由 NVIDIA 提供支持，因此企业可以创建和部署 AI（经过认证后可在任何地方部署）。享受企业级支持能够使 AI 项目顺利开展。了解详情
推理性能
从使用 NVIDIA Jetsons 的边缘到使用 NVIDIA Ampere 架构 GPU 的云，跨平台使用 NVIDIA 预训练模型释放峰值推理性能。有关批量大小和其他模型的更多详细信息，请查看详细性能数据表。
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客户案例
领先使用者
一般常见问题解答
TAO 有两个版本。
- TAO 工具套件，是 TAO 的低代码版本
- 基于 GUI 的无代码解决方案，目前处于开发阶段。单击此处申请抢先体验。
单击此处可找到所支持的模型架构的完整矩阵。
- 视觉模型可以通过 DeepStream 进行部署
- 语音模型可以通过 Riva 进行部署
- 您还可以通过 Triton 推理服务器部署模型。
有关部署详情，请参阅文档部分。
资源
利用 TAO 工具套件简化和加速 AI 训练