查找 Fido：开发基于 AI 的物体检测计算机视觉工作流程

挑战：您希望开发一个监控系统的软件，该软件能自动检测您的狗狗何时到达后门或从后门离开。

三阶段解决方案：

模型和数据选择

选择一个物体检测模型。

收集您的狗狗的照片（我们叫他 Fido），您可以用这些照片训练和微调用来识别 Fido 的模型。

训练和测试/评估

使用不同的 Fido 照片训练和测试您的模型，以确认模型检测狗狗的准确性。

部署和执行

将经过训练的模型部署到硬件，使用已安装的摄像头监控和检测狗狗下次离开家的时间。

下方的简明图表总结了基于 AI 的计算机视觉解决方案。

NVIDIA 支持端到端计算机视觉工作流程。NVIDIA 不仅提供基于 AI 的预训练模型，还提供用于训练、测试/评估的工具和用于部署和执行的软件应用框架。请在下方详细了解 NVIDIA 如何为计算机视觉开发的每个阶段提供支持。