适用于自动驾驶汽车的 NVIDIA DRIVE 端到端解决方案

用于自动驾驶汽车开发的 NVIDIA DRIVE® 平台涵盖从汽车系统到数据中心的解决方案。DRIVE Hyperion 是一种车载解决方案，其架构包含传感器、DRIVE AGX 计算平台、以及实现强大的自动驾驶和智能驾舱功能所需的软件工具。NVIDIA 为数据中心业务提供自动驾驶汽车开发所需的硬件和软件，包括用于训练 DNN 以实现感知功能的 NVIDIA DGX™，以及用于生成数据集和验证整个自动驾驶堆栈的 DRIVE Sim。

自动驾驶汽车开发平台

NVIDIA DRIVE Hyperion 自动驾驶汽车开发平台

DRIVE Hyperion

DRIVE AGX 开发者套件和传感器套件


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模块化软件堆栈

NVIDIA DRIVE SDK 模块化软件堆栈

DRIVE SDK

DRIVE OS、DriveWorks、DRIVE AV 和 DRIVE IX


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仿真平台

NVIDIA DRIVE Sim 仿真平台

DRIVE Sim

基于 NVIDIA Omniverse 构建的自动驾驶汽车开发和验证工具


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DNN 训练平台

NVIDIA DGX DNN 训练平台

NVIDIA DGX

DGX 和深度学习 SDK


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DRIVE Hyperion

NVIDIA DRIVE Hyperion™ 是一个自动驾驶汽车开发平台和参考架构，用于开发 L2+ 级和 L3 级高速公路自动驾驶解决方案。它由经过调整、优化和安全认证的完整传感器套件以及高性能 AI 计算平台 DRIVE AGX 组成。

NVIDIA DRIVE AGX™ 开发者套件提供生产级自动驾驶汽车开发所需的硬件、软件和示例应用。DRIVE AGX 系统基于生产级和车规级芯片构建，设计时始终考虑安全性，并配备开放式软件框架。

DRIVE Hyperion 还具备计算功能，可以卸载数据记录和回放，并提高整体数据处理效率。

这款端到端 (E2E) 平台可集成到测试车队中，支持开发者大规模构建、评估和验证自动驾驶技术。

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NVIDIA DRIVE Hyperion 自动驾驶汽车开发平台

DRIVE SDK

NVIDIA DRIVE SDK

NVIDIA DRIVE® SDK 包括基础 DRIVE OS 和 DriveWorks SDK，以及高度自动化的监督式驾驶 (DRIVE AV) 和 AI 驾舱 (DRIVE IX) 等高级应用。这是一个模块化的开放式平台，有助于开发者高效构建和部署各种先进的自动驾驶功能，包括感知、定位和地图绘制、计划和控制、驾驶员监控和自然语言处理。

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DRIVE 基础设施

NVIDIA DRIVE® 基础设施解决方案，包括开发自动驾驶技术所需的数据中心全套硬件、软件和工作流，涵盖从原始数据采集到验证的每个环节。它为神经网络开发、训练和验证以及仿真测试提供了所需的端到端基础模组。

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一体式 NVIDIA DGX 超级计算机

DRIVE Sim

NVIDIA DRIVE Sim 以安全、可扩展且经济高效的方式部署自动驾驶汽车。

NVIDIA DRIVE Sim™ 采用高保真且基于真实物理属性的仿真技术，为自动驾驶汽车部署提供一种安全、易扩展且经济高效的方式。它利用 NVIDIA RTX™Omniverse™ 和 AI 等 NVIDIA 核心技术，打造了功能强大的云端计算平台，能够为自动驾驶开发和验证生成众多真实世界的场景。DRIVE Replicator 可以生成数据集来训练车辆的感知系统或测试决策过程。此外，开发人员还可以使用 DRIVE Constellation，将DRIVE Replicator 通过“软件在环 (SIL)”或“硬件在环 (HIL)”配置关联至任意自动驾驶汽车堆栈，从而来测试系统集成。

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NVIDIA DRIVE 产品概览

产品概览

NVIDIA DRIVE L2+ 级解决方案由两个 NVIDIA DRIVE Orin™ 系统级芯片 (SoC) 提供支持，一个用于助力主动安全性、自动驾驶和停车应用，另一个用于助力 AI 驾驶舱功能。该解决方案还包含 NVIDIA DRIVE Hyperion 传感器套件，可帮助开发者评估自动驾驶汽车平台。

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开始使用 NVIDIA DRIVE AGX 开发者套件

开始使用

NVIDIA DRIVE™ AGX 开发者套件提供生产级自动驾驶汽车 (AV) 开发所需的硬件、软件和示例应用。以下是帮助您开始的主要资源列表。

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NVIDIA 通过技术革新改善道路安全，推动自动驾驶行业发展

安全性

NVIDIA 通过技术革新改善道路安全，提高运输效率，并为所有人提供出行服务，从而推动自动驾驶行业发展。但对我们来说，安全不仅仅是自动驾驶汽车未来的优势。从设计、生产到自动驾驶汽车的操作，对于安全的考虑已经融入到我们开发过程的每一个环节。

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NVIDIA DRIVE 常见问题解答

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查看我们的 DRIVE 常见问题解答，获取有关 NVIDIA DRIVE 平台更多信息，包括技术规格、比较以及各种指南和资源的链接。

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生态系统与合作伙伴

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