NVIDIA DRIVE Hyperion™ 是一个自动驾驶汽车开发平台和参考架构，用于开发 L2+ 级和 L3 级高速公路自动驾驶解决方案。它由经过调整、优化和安全认证的完整传感器套件以及高性能 AI 计算平台 DRIVE AGX 组成。

NVIDIA DRIVE AGX™ 开发者套件提供生产级自动驾驶汽车开发所需的硬件、软件和示例应用。DRIVE AGX 系统基于生产级和车规级芯片构建，设计时始终考虑安全性，并配备开放式软件框架。

DRIVE Hyperion 还具备计算功能，可以卸载数据记录和回放，并提高整体数据处理效率。

这款端到端 (E2E) 平台可集成到测试车队中，支持开发者大规模构建、评估和验证自动驾驶技术。