该自动驾驶汽车 (AV) 基础软件堆栈由嵌入式实时操作系统 (RTOS)、NVIDIA Hypervisor、 NVIDIA ® CUDA ® 库、 NVIDIA TensorRT™ 和其他经过优化的组件组成，可提供对 DRIVE AGX 硬件加速引擎的直接访问。

NVIDIA DRIVE OS 软件开发套件 (SDK) 包含跨 CPU、GPU 和其他 DRIVE AGX 硬件加速引擎构建、调试、分析和部署自动驾驶汽车和自动驾驶汽车应用程序所需的所有软件、库和工具。这些开发工具为并行计算和深度学习开发提供了优化的工作流程。

为了最大限度地提高生产力，NVIDIA DRIVE OS SDK 利用行业标准工具、技术和 API 来提供熟悉且舒适的高生产力开发环境。

DRIVE OS QNX for Safety 利用 Blackberry QNX OS for Safety 来满足功能安全 (FuSa) 要求。