NVIDIA DRIVE OS


NVIDIA DRIVE ® OS 是参考操作系统和相关软件堆栈，专为在基于DRIVE AGX 的硬件上开发和部署自动驾驶汽车应用程序而设计。 NVIDIA DRIVE OS 为安全关键型应用程序提供安全可靠的执行环境，并提供安全启动、安全服务、防火墙和无线 (OTA) 更新等服务。

该自动驾驶汽车 (AV) 基础软件堆栈由嵌入式实时操作系统 (RTOS)、NVIDIA Hypervisor、 NVIDIA ® CUDA ® 库、 NVIDIA TensorRT™ 和其他经过优化的组件组成，可提供对 DRIVE AGX 硬件加速引擎的直接访问。

NVIDIA DRIVE OS 软件开发套件 (SDK) 包含跨 CPU、GPU 和其他 DRIVE AGX 硬件加速引擎构建、调试、分析和部署自动驾驶汽车和自动驾驶汽车应用程序所需的所有软件、库和工具。这些开发工具为并行计算和深度学习开发提供了优化的工作流程。

为了最大限度地提高生产力，NVIDIA DRIVE OS SDK 利用行业标准工具、技术和 API 来提供熟悉且舒适的高生产力开发环境。

DRIVE OS QNX for Safety 利用 Blackberry QNX OS for Safety 来满足功能安全 (FuSa) 要求。

汽车开发人员图

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具体技术


DriveWorks

NVIDIA ® DriveWorks SDK 通过提供利用 NVIDIA DRIVE 平台计算能力的综合模块库、开发人员工具和参考应用程序，使开发人员能够实施自动驾驶汽车 (AV) 解决方案。它旨在实现计算机的全部吞吐量限制，从而实现实时自动驾驶应用。

涉及技术：

  • 高效利用 NVIDIA DRIVE 平台内的众多处理器。
  • 优化硬件引擎之间的数据通信格式。
  • 最小化数据副本。
  • 最有效算法的实现和利用。

CUDA

CUDA® 是 NVIDIA 开发的并行计算平台和编程模型，用于 GPU 上的通用计算。 CUDA 支持 aarch64（armv8-A 架构中引入的 64 位状态）平台，并且通过可并行计算工作负载，开发人员可以在 NVIDIA DRIVE AGX 上实现显着的加速。


TensorRT

NVIDIA TensorRT™ 是一个高性能深度学习推理平台。它包括硬件感知的深度学习推理优化器和运行时，可为深度学习推理应用程序提供低延迟和高吞吐量。在 NVIDIA DRIVE AGX 上， TensorRT 针对 Xavier SoC 上的专用深度学习加速器 (DLA)。

自动驾驶车辆非常复杂，需要快速准确地感知周围环境才能实时做出决策。此功能需要高性能人工智能计算来实现自动驾驶所需的各种任务，包括多级传感器数据处理、障碍物检测以及交通标志和车道识别。

CUDA 和 TensorRT 的结合使车辆上运行的 DNN 能够高速处理传感器输入。这使得车辆能够实时处理来自各种传感器的数据，从而实现 4 级和 5 级自动驾驶能力，无需人类驾驶员的监督。


NvMedia

NvMedia 是一组高度优化的 API，可直接访问硬件加速的计算引擎和传感器，包括编码器/解码器、传感器输入处理、图像处理等。

NvMedia 提供以下主要优势：
  • 捕获多达 16 个相机传感器
  • 最多两个来自 Xavier ISP 硬件和原始捕获的已处理输出
  • 针对 NVIDIA 推荐的相机模块优化的专有自动曝光 (AE) 和自动白平衡 (AWB) 算法
  • 同一四/三/双 SERDES 内的异构传感器配置

NVStreams

NvStreams 是一种高效的 API，可提供对高速数据传输的访问，从而实现自动驾驶车辆所需的复杂处理工作流。

NvStreams 提供以下主要优势：
  • 在引擎及其各自的 API 之间高效共享缓冲区
  • 同步和数据流控制
  • 数据依赖性输入和输出缓冲区可用性
  • 控制依赖任务排序、互不干扰、时间同步
  • 线程内、线程间、进程间和虚拟机间

开发者工具

Nsight™ 系统

该系统范围的性能分析工具旨在可视化应用程序算法，选择最大的优化机会，并进行调整以在 DRIVE 平台上跨 CPU 和 GPU 高效扩展。

Nsight Graphics

一款独立的开发人员工具，可让您调试、分析和导出使用 Direct3D（11、12、DXR）、Vulkan（1.1、NV Vulkan 光线追踪扩展）、OpenGL、OpenVR 和 Oculus SDK 构建的帧。

Nsight Eclipse 版

Nsight IDE可用于开发CUDA应用程序并为异构平台创建​​同构开发环境。它使用户能够无缝调试 CPU 和 CUDA 代码、分析 CUDA 内核并有效重构代码以利用 GPU。

Nsight Compute

Nsight Compute是一款适用于 CUDA 应用程序的交互式内核分析器，可通过用户界面和命令行工具提供详细的性能指标和 API 调试。此外，其基线功能允许用户在工具内比较结果。

CUDA GDB

CUDA-GDB 提供基于控制台的调试界面，可在本地系统或通过 Telnet 或 SSH 访问的远程系统上的命令行使用。它提供了无缝的调试体验，可同时调试应用程序的 CPU 和 GPU 部分。

CUDA 内存检查

CUDA-MEMCHECK 检测 GPU 代码中内存访问错误的来源和原因，允许快速定位错误并报告运行时执行错误，以识别应用程序运行时可能导致“未指定的启动失败”错误的情况。

CUPTI

NVIDIA CUDA Profiler Tools Interface (CUPTI) 是一个动态库，可用于创建针对 CUDA 应用程序的分析和跟踪工具。 CUPTI提供了一组针对 ISV 创建分析器和其他性能优化工具的 API。


为 DRIVE OS 开发软件

DRIVE OS提供多种开发路径，包括桌面和嵌入式 Linux 以及嵌入式 QNX。 DRIVE OS Linux 和 DRIVE OS QNX SDK 主要用于使用上面列出的开发工具套件进行开发和原型设计。 DRIVE OS QNX for Safety 利用 Blackberry QNX for Safety 提供经过安全认证的生产。请参阅 NVIDIA DRIVE Safety 了解更多信息

下图展示了 DRIVE OS开发流程：



资源

硬件

了解 NVIDIA DRIVE硬件，包括 Hyperion 参考架构、 DRIVE AGX Orin DevKit 传感器和配件

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软件

下载 DRIVE OS SDK、NVIDIA 的参考操作系统和相关软件堆栈，包括 DriveWorks、CUDA、 cuDNN 和 TensorRT。

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文档

查看 DRIVE 硬件和软件文档。详细了解 DRIVE AGX DevKit 附带的内容、如何在车辆中安装该平台以及 DRIVE OS SDK 提供的内容。

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支持

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