NVIDIA Clara Imaging NVIDIA Clara™ Imaging 是一种应用程序框架，可加快医学成像领域的 AI 开发和部署。Clara Imaging 提供易于使用、针对领域优化的工具来创建带标记的高质量数据集、提供协作技术来训练稳健 AI 模型，并提供端到端软件来进行可扩展的模块化 AI 部署。

了解详情

NVIDIA Clara Parabricks NVIDIA Clara™ Parabricks 是一个计算框架，支持从 DNA 到 RNA 的基因组学应用。此框架采用 NVIDIA 的 CUDA、高性能计算 (HPC)、AI 和数据分析堆栈来构建 GPU 加速库、流程及参考应用工作流程，以进行初级、二级和三级分析。

了解详情