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应用程序框架
NVIDIA Clara Imaging
NVIDIA Clara™ Imaging 是一种应用程序框架，可加快医学成像领域的 AI 开发和部署。Clara Imaging 提供易于使用、针对领域优化的工具来创建带标记的高质量数据集、提供协作技术来训练稳健 AI 模型，并提供端到端软件来进行可扩展的模块化 AI 部署。
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NVIDIA Clara Parabricks
NVIDIA Clara™ Parabricks 是一个计算框架，支持从 DNA 到 RNA 的基因组学应用。此框架采用 NVIDIA 的 CUDA、高性能计算 (HPC)、AI 和数据分析堆栈来构建 GPU 加速库、流程及参考应用工作流程，以进行初级、二级和三级分析。
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NVIDIA Clara Guardian
NVIDIA Clara™ Guardian 支持 AI 应用程序开发者开发采用多模式 AI 的智能传感器，并在医院的各区域进行部署。使用医疗健康领域专用的预训练模型、由 NVIDIA DeepStream 提供支持的智能视频分析，以及由 NVIDIA Riva 对话式 AI 软件提供支持的自动语音识别和自然语言处理解决方案。
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支持 AutoML 的 AI 模型训练
了解采用 AutoML 模型的新版 Clara Train v3.0，以智能化方式搜索最佳参数设置来自动训练模型，从而实现无缝的超参数调优过程。
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部署医疗健康 AI 工作流程
借助 Clara Deploy 应用程序框架，您可以从 PACS 等热门数据源（使用 DICOM 适配器）提取大量数据，将基于运算符的医疗成像业务逻辑（即图像分割）封装为流水线的一部分，然后使用基于容器和 Kubernetes 编排的云原生范式大规模执行这些作业。
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加快开发语音模型
Neural Modules 是一款新的开源工具包，支持利用可重复使用的组件轻松安全地构建复杂的神经网络架构。Neural Modules 还为加快速度而构建，可以将训练扩展到多个 GPU 和多个节点。
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借助 AWS Quick Start 部署 Clara Train
概要了解面向医学成像的 NVIDIA Clara Train SDK，并且演示如何使用已发布的 Quick Start 在 AWS 云上轻松部署该 SDK。
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GPU 加速的生物分子模拟和 AI 助力的化学
通过本次会议，您将了解科学家如何使用 GPU 加速的生物分子模拟和机器学习技术抗击新冠肺炎 (COVID-19)。
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打造智慧医院，抗击新冠肺炎 (COVID-19)
了解如何使用 Clara Guardian 开发采用多模式 AI 的智能传感器，并在医疗健康机构的各区域进行部署。
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NVIDIA Clara Train
讨论 NVIDIA Clara Train 应用程序框架的功能。
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NVIDIA Clara Deploy
讨论 NVIDIA Clara Deploy 应用程序框架的功能。
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NVIDIA Clara Parabricks
讨论 NVIDIA Clara Parabricks 应用程序框架的功能。
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使用生成式网络实现医学成像数据增强与分割
生成式对抗网络 (GAN) 是一对深度神经网络，包括一个可基于所给数据创建新示例的生成器和一个试图区分真实数据与模拟数据的判别器。由于这两种网络互相促进，因而创建的示例会越来越真实。这项技术在医疗健康领域具有十分广阔的应用前景，因为它可以扩大较小的数据集，以便训练传统网络。
使用
MedNIST 数据集进行医学成像分类
应用 CNN 对医学成像数据集中的图像进行分类，了解面向放射学和医学成像的深度学习。
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cuDNN
NVIDIA CUDA® 深度神经网络库 (cuDNN) 是经 GPU 加速的深度神经网络基元库。cuDNN 可大幅优化标准例程（例如用于前向传播和反向传播的卷积层、池化层、归一化层和激活层）的实施。
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TensorRT
NVIDIA® TensorRT™ 是用于高性能深度学习推理的开源平台，包含推理优化器和运行时，可帮助医疗健康应用程序实现低延迟和高吞吐量。
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DALI
NVIDIA 数据加载库 (NVIDIA DALI®) 是一个可移植的开源库，专用于解码及增强图像和视频，从而加速医疗健康领域的深度学习应用程序。DALI 通过并行执行训练和预处理过程来减少延迟和训练时间，同时缩短瓶颈期。
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TensorRT 推理服务器
NVIDIA TensorRT 推理服务器在数据中心生产环境中部署和扩展 AI 模型。它会更大限度地提高 GPU 利用率，并且支持医疗健康领域所有主要的 AI 模型和框架。
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Jetpack
NVIDIA Jetpack™ SDK 是用于构建 AI 应用程序的全面解决方案。其最新版支持 NVIDIA Jetson AGX Xavier™、Jetson™ TX2、Jetson TX1 和 Jetson Nano。
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自动混合精度
深度神经网络训练传统上依赖于 IEEE 单精度格式，但使用混合精度时，您可以在保持单精度下实现的网络精度的同时，以半精度进行训练。这种同时使用单精度和半精度表示形式的技术称为混合精度技术，已由 Nuance 等先进机构采用。
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IndeX
NVIDIA IndeX™ 是一款商用三维可视化 SDK，支持科学家和研究人员对大量数据集进行可视化和交互操作，实时修改并导航到数据的相关部分，从而更快地收集更高质量的见解。
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OptiX
NVIDIA OptiX™ API 是用于在 GPU 上实现最佳光线追踪性能的应用程序框架。它提供简单、递归式的灵活管线，用于加速光线追踪算法。
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NVIDIA Nsight Graphics
NVIDIA Nsight™ Graphics 是一款独立的开发者工具，支持您调试、配置和导出由 Direct3D（11、12、DXR）、Vulkan（1.1、NV Vulkan Ray Tracing Extension）、OpenGL、OpenVR 和 Oculus SDK 构建的帧。
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GRID
NVIDIA GRID® 虚拟 PC (GRID vPC) 和虚拟应用程序 (GRID vApp) 等虚拟化解决方案提供的用户体验与本地 PC 几乎别无二致。借助服务器端图形以及全面管理和监控功能，GRID 为虚拟桌面基础架构 (VDI) 环境提供长效的解决方案。
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vGPU
NVIDIA 虚拟 GPU (vGPU) 技术使用 NVIDIA GPU 和 NVIDIA 虚拟 GPU 软件产品的强大性能，为每个虚拟工作流程提供始终如一的用户体验。
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NVIDIA Quadro 虚拟工作站
随着工作负载变得越来越耗费计算资源，以及对移动化和协作的需求不断增长，越来越多工作负载正迁移到云端。基于云的工作站配合传统的本地部署基础设施，为企业带来了保持竞争力所需的灵活性和业务敏捷性。
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适合您的计划
开发者资源
NVIDIA 开发者计划提供了在各种 NVIDIA 技术平台上成功构建应用程序所需的高级工具和培训课程。您可以借此访问数百种 SDK，还能通过我们的社区论坛建立一个志同道合的开发者圈子，另外还有其他许多好处。
技术培训
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 提供 AI、加速计算和加速数据科学方面的实操培训，支持您解决实际问题。该培训由云端 GPU 支持，提供自定进度式在线课程或者讲师指导式直播研讨会。
加速发展您的初创公司
NVIDIA Inception 是面向 AI、数据科学和高性能计算初创公司的加速平台，为全球 7000 多家初创公司提供进入市场的支持、专业知识和技术。初创公司可以通过 DLI 获得培训机会、优惠硬件价格，以及受邀参加独家社交活动的机会。
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