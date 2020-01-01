cuDNN 8.3 的新变化

cuDNN 8.3 针对 A100 GPU 进行了优化，可提供高达 V100 GPU 5 倍的开箱即用性能，并且包含适用于对话式 AI 和计算机视觉等应用的新优化和 API。它已经过重新设计，可实现易用性和应用集成，同时还能为开发者提供更高的灵活性。

cuDNN 8.3 的亮点包括：

为基于转换器的模型提供优化加速

运行时融合，通过新的运算符、启发式算法和融合迅速编译内核

将下载包大小缩减 30%

cuDNN 8.3 现以六个较小的库的形式提供，能够更精细地集成到应用中。开发者可以下载 cuDNN，也可从 NGC 上的框架容器中将其提取出来。

阅读新的 cuDNN 版本说明，获取新特性和增强功能的详细列表。