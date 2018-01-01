NVIDIA TensorRT
NVIDIA TensorRT™ 是用于高性能深度学习推理的 SDK。此 SDK 包含深度学习推理优化器和运行时环境，可为深度学习推理应用提供低延迟和高吞吐量。
在推理过程中，基于 TensorRT 的应用程序的执行速度可比 CPU 平台的速度快 40 倍。借助 TensorRT，您可以优化在所有主要框架中训练的神经网络模型，精确校正低精度，并最终将模型部署到超大规模数据中心、嵌入式或汽车产品平台中。
TensorRT 以 NVIDIA 的并行编程模型 CUDA 为基础构建而成，可帮助您利用 CUDA-X 中的库、开发工具和技术，针对人工智能、自主机器、高性能计算和图形优化所有深度学习框架中的推理。
TensorRT 针对多种深度学习推理应用的生产部署提供 INT8 和 FP16 优化，例如视频流式传输、语音识别、推荐和自然语言处理。推理精度降低后可显著减少应用延迟，这恰巧满足了许多实时服务、自动和嵌入式应用的要求。
您可以从每个深度学习框架中将已训练模型导入到 TensorRT。应用优化后，TensorRT 选择平台特定的内核，在数据中心、Jetson 嵌入式平台以及 NVIDIA DRIVE® 自动驾驶平台上更大限度提升 Tesla GPU 的性能。
借助 TensorRT，开发者可专注于创建新颖的 AI 支持应用，无需费力调节性能来部署推理工作。
TensorRT 优化与性能
权重与激活精度校准
通过将模型量化为 INT8 来更大限度地提高吞吐量，同时保持高准确度
层与张量融合
通过融合内核中的节点，优化 GPU 显存和带宽的使用
内核自动调整
基于目标 GPU 平台选择最佳数据层和算法
动态张量显存
更大限度减少显存占用，并高效地为张量重复利用内存
多流执行
用于并行处理多个输入流的可扩展设计
TensorRT 显著提高了 NVIDIA GPU 上的深度学习推理性能。查看其如何在具有高吞吐量和超低延迟的多个网络上支持推理需求。
广泛采用
与所有主要框架集成
NVIDIA 与深度学习框架开发者紧密合作，使用 TensorRT 在 AI 平台上实现优化的推理性能。如果您的训练模型采用 ONNX 格式或其他热门框架（例如 TensorFlow 和 MATLAB），您可以通过一些简单的方法将模型导入到 TensorRT 以进行推理。下面介绍了一些集成，其中包含了新手入门信息。
TensorRT 和 TensorFlow 已紧密集成，因此您可以同时尽享 TensorFlow 的灵活性和 TensorRT 的超强优化性能。有关详情，请参阅 TensorRT 与 TensorFlow 集成 博文。
MATLAB 已通过 GPU 编码器实现与 TensorRT 的集成，这能协助工程师和科学家在使用 MATLAB 时为 Jetson、DRIVE 和 Tesla 平台自动生成高性能推理引擎。有关详情，请参加此在线研讨会。
如果您在专有或自定义框架中执行深度学习训练，请使用 TensorRT C++ API 来导入和加速模型。有关详情，请参阅 TensorRT 文档。
“通过使用 NVIDIA Tesla V100 GPU，我们发现与基于 CPU 的平台相比，运行基于深度学习的推荐应用的 TensorRT 在评估时的推理速度和吞吐量高出 45 倍。我们相信 TensorRT 可以为我们的企业客户大幅提高生产效率。”
— Markus Noga，SAP 机器学习部门主管
“通过在 V100 上使用 Tensor 核心、新近优化的 CUDA 库以及 TF-TRT 后端，我们能将原本就很快的深度学习 (DL) 网络速度再提升 4 倍”
— Kris Bhaskar，KLA 高级研究员兼 AI 计划副总裁
“Criteo 将 Nvidia 的 TensorRT 与 T4 计算卡搭配使用，以优化其深度学习模型，提高 GPU 上的推理速度。现在，删除超过十亿张不当图片的速度比之前快了 4 倍，而能耗则降低了一半。”
— Suju Rajan，Criteo 高级研究副总裁
公布 TensorRT 7.1：新功能
TensorRT 7.1 针对 NVIDIA A100 GPU 进行了优化并加入了新优化，现可使用 INT8 精度加速 BERT 推理，实现高达 V100 GPU 六倍的性能。NVIDIA 开发者计划成员可于 2020 年夏季下载 TensorRT 7.1。
TensorRT 7.0（当前版本）包含：
- 新编译器，可对语音和异常检测中的常用时间递归神经网络进行加速
- 对 20 多种新 ONNX 操作的支持，这些操作可对 BERT、TacoTron 2 和 WaveRNN 等关键的语音模型进行加速
- 对动态形状的扩展支持，可实现关键的会话式 AI 模型
- 新版插件、解析器
- BERT、Mask-RCNN、Faster-RCNN、NCF 和 OpenNMT 的新示例
其他资源
- NGC 中的 TensorRT 容器、模型和脚本
- 运行 TensorRT 的“Hello World”（示例代码）
- 将 ONNX 用作输入，运行 TensorRT 的“Hello World”（示例代码）
- 使用自定义校准以 INT8 精度执行推理（示例代码）
- TensorRT 简介（网络研讨会）
- 使用 TensorRT 执行 8 位推理（网络研讨会）
- 使用 TensorRT 通过 BERT 实现实时自然语言理解（博客）
- 使用 TensorRT 进行自动语音识别 (Notebook)
- 使用 TensorRT 对实时文字转语音进行加速（博客）
- 使用 BERT 实现 NLU (Notebook) (Notebook)
- 实时文字转语音（示例）
- 基于序列到序列 (seq2seq) 模型的神经网络机器翻译 (NMT)（示例代码）
- 逐层构建 RNN 网络（示例代码）
- 使用 TensorRT 对 Wide & Deep 模型进行加速（博客）
- 使用神经协作过滤 (NCF) 进行电影推荐（示例代码）
- 深度推荐系统（示例代码）
- TensorRT 中的推荐系统简介（视频）
- 10 分钟内在 GPU 上实现实时物体检测（博客）
- 如何对常见应用执行推理（网络研讨会）
- 在 GPU 上创建物体检测流程（博客）
- 使用 SSD 网络进行物体检测（Python 代码示例）
- 使用 SSD、Faster R-CNN 网络进行物体检测（C++ 代码示例）
您可以访问 https://devblogs.nvidia.com/tag/tensorrt/ 查找其他资源，也可以在 TensorRT 论坛上与 TensorRT 开发者社区成员进行互动
开始实操培训
NVIDIA 深度学习培训中心 (DLI) 为 AI 和加速计算领域的开发者、数据科学家和研究人员提供实操培训。立即参加关于使用 TensorRT 优化和部署 TensorFlow 模型以及“使用 TensorRT 部署智能视频分析”的自定进度选修课程，获取 TensorRT 实操经验。
适用范围
NVIDIA 开发者计划会员可访问 TensorRT 产品页面，免费使用 TensorRT 进行用于开发和部署。最新版本的插件、解析器和示例也以开源形式提供，可从 TensorRT GitHub 资源库获取。
开发者还可以通过 NGC 容器注册表中的 TensorRT 容器获得 TensorRT。
TensorRT 已纳入：
- 用于在计算机视觉和智能视频分析 (IVA) 应用中进行实时流分析的 NVIDIA Deepstream SDK
- 适用于 NVIDIA DRIVE PX2 自动驾驶平台的 NVIDIA DriveInstall
- 适用于 Jetson TX1、TX2 嵌入式平台的 NVIDIA Jetpack