NVIDIA CUDA-X

GPU 加速库

NVIDIA® CUDA-X 依托 NVIDIA CUDA® 而构建，是多种库、工具和技术的集合；与仅使用 CPU 的替代产品相比，CUDA-X 可为人工智能 (AI)、高性能计算 (HPC) 等多个应用领域带来显著提高的性能。

NVIDIA 库的应用领域非常广泛，其中包括资源受限的物联网设备、自动驾驶汽车，以及大型超级计算机。通过使用这些库，实现不断扩展的算法集的过程将得到大幅优化。无论是构建新应用还是加速现有应用，NVIDIA 库都能让您以简单易学的方式开始使用 GPU 加速。