NVIDIA CUDA-X
GPU 加速库
NVIDIA® CUDA-X 依托 NVIDIA CUDA® 而构建，是多种库、工具和技术的集合；与仅使用 CPU 的替代产品相比，CUDA-X 可为人工智能 (AI)、高性能计算 (HPC) 等多个应用领域带来显著提高的性能。
NVIDIA 库的应用领域非常广泛，其中包括资源受限的物联网设备、自动驾驶汽车，以及大型超级计算机。通过使用这些库，实现不断扩展的算法集的过程将得到大幅优化。无论是构建新应用还是加速现有应用，NVIDIA 库都能让您以简单易学的方式开始使用 GPU 加速。
组件
数学库
GPU 加速的数学库为分子动力学、计算流体力学、计算化学、医学成像和地震勘探等领域的计算密集型应用奠定了基础。
cuBLAS
GPU 加速的基本线性代数 (BLAS) 库
cuFFT
GPU 加速的快速傅里叶变换库
CUDA 数学库
GPU 加速的标准数学函数库
cuRAND
GPU 加速的随机数生成 (RNG)
并行算法库
GPU 加速的高效并行算法库，用于 C++ 中的多项运算，并在研究自然科学、物流、旅行规划等领域的关系时与图形一起使用。
Thrust
GPU 加速的 C++ 并行算法和数据结构库
图像和视频库
通信库
深度学习库
合作伙伴库
OpenCV
GPU 加速的开放源代码库，用于计算机视觉、图像处理和机器学习，现支持实时操作
FFmpeg
开放源代码多媒体框架，含用于音频和视频处理的插件库
ArrayFire
GPU 加速的开放源代码库，用于矩阵、信号和图像处理
MAGMA
由 Magma 开发并由 GPU 加速的异构架构专用线性代数例程
IMSL Fortran 数值库
由 RogueWave 开发并由 GPU 加速的开放源代码 Fortran 库，含数学、信号和图像处理以及统计专用的函数
相关资源
开始使用
NVIDIA 开发者计划成员可以抢先体验所有 CUDA 库版本，还可访问 NVIDIA 的在线错误报告和功能请求系统。