cuSPARSE

NVIDIA GPU 上稀疏矩阵的基本线性代数

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cuSPARSE 库为稀疏矩阵提供经 GPU 加速的基本线性代数子程序，与仅使用 CPU 的替代方案相比，这一程序的执行速度有显著的提升。此库提供了用于构建 GPU 加速型求解器的功能。在从事机器学习、计算流体力学、地震勘探及计算科学等应用的工程师和科学家群体中，cuSPARSE 得到了广泛采用。通过使用 cuSPARSE，应用将能自动从定期性能提升及全新 GPU 架构中受益。cuSPARSE 库包含在 NVIDIA HPC SDK 和 CUDA 工具包中。