NVIDIA Optical Flow SDK
Optical Flow SDK 展示了 Turing GPU 和 Ampere GPU 的最新硬件功能，该功能专用于计算图像之间像素的相对运动。该硬件使用复杂算法来生成高度精确的流向量，这些向量对于帧到帧的强度变化具有鲁棒性，并可追踪真实的物体运动。入门
视频分析
准确检测和追踪连续视频帧中的物体，同时大大降低计算复杂性要求。
实时性能
实时内插或外插视频帧，提高视频播放流畅度或降低 VR 体验延迟
GPU 加速
已针对 Turing、Ampere 和未来代次的 NVIDIA GPU 架构进行优化。高速计算准确流向量，对 CPU 或 GPU 影响甚少。
光流引擎辅助的帧率提升转换库
用于智能视频分析的物体追踪
Optical Flow SDK 2.0 引入了基于光流的物体追踪器库，以及源代码和即用型 API。在我们的实验中，经证明，基于光流的物体追踪器与一些热门算法相比，可将 GPU 利用率降低多达 80%，同时不会降低追踪的准确性。Optical Flow SDK 3.0 引入了 DirectX12 接口、前后流以及全局流向量。了解详情
视频帧内插和外插
光流还可以非常有效地用于实时内插或外插视频帧。这对于提高视频播放的流畅度、生成慢动作视频或在使用 Oculus 设备进行 VR 体验时大幅减少延迟非常有用（详细信息）。Turing 和 Ampere GPU 中的光流功能通过将密集的流向量计算卸载到 GPU 芯片上的专用硬件引擎以加速这些用例，从而腾出 GPU 和 CPU 资源来处理其他任务。此功能位于硬件中，独立于 CUDA Core。
Optical Flow SDK 新功能
Optical Flow SDK 3.1 新增功能：通过引擎辅助帧率提升转换来改进视频播放性能
借助新版 Optical Flow SDK 中包含的全新引擎辅助帧率提升转换 (FRUC) 库，用户可以有效将视频帧率提高一倍。
开发者博客：Optical Flow SDK 3.0 的新功能
NVIDIA Turing 架构引入了新的硬件功能，用于计算一对图像之间的光流，且性能极高。NVIDIA Optical Flow SDK 公开了使用此光流硬件的 API。
开发者博客：加速 OpenCV
新的 NVIDIA 硬件加速 OpenCV 接口类似于 OpenCV 中的其他光流算法，因此开发者可以轻松移植和加速其现有的基于光流的应用，同时尽可能减少代码更改。
准备好借助光流技术开启开发之旅了吗？