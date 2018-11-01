NVIDIA CUDA-X AI是一个完整的深度学习软件堆栈让研究人员和软件开发者能够构建高性能 GPU 加速应用程序，对话式 AI 推荐系统和计算机视觉 CUDA-X AI 库可在各行业基准测试 (如 MLPerf) 中提供出色的训练和推理性能。

各种深度学习框架，包括 PyTorch, TensorFlow 和 JAX 在单个 GPU 上加速，并且可以扩展到多 GPU 和多节点配置。框架开发者和研究人员使用 GPU 优化的 CUDA-X AI 库的灵活性来加速新框架和模型架构。

基于 CUDA-X 构建NVIDIA 的统一编程模型提供了在桌面或数据中心开发深度学习应用程序的方法，并将其部署到数据中心、资源受限的物联网设备以及具有较少或无代码更改的汽车平台。

NVIDIA Omniverse 平台 NVIDIA ® NGC™ 目录 提供 预训练模型 , 训练脚本 , 优化框架 容器和 推理引擎 适用于热门深度学习模型。 NVIDIA AI 工具套件包括用于迁移学习、微调、优化和部署预训练模型的库，适用于各种行业和 AI 工作负载

有超过 100 个 NVIDIA Github 涵盖产品、演示、样本和教程，助您快速入门。