NVIDIA Nsight Systems

NVIDIA® Nsight™ Systems 是一个系统级性能分析工具，专用于实现应用算法的可视化，以帮助您发现诸多优化机会，以及进行调优以便跨任意数量或大小的 CPU 和 GPU（从大型服务器到较小的 SoC）进行高效扩展。

概览

NVIDIA Nsight Systems是一款低开销性能分析工具，旨在为开发人员提供优化软件所需的洞察力。无偏差的活动数据可在工具中可视化，可帮助用户调查瓶颈，避免推断误报，并以更高的性能提升概率实现优化。用户将能够识别问题，例如 GPU 闲置、不必要的 GPU 同步、CPU 并行化不足，甚至其目标平台的 CPU 和 GPU 中意外昂贵的算法。它旨在跨各种 NVIDIA 平台进行扩展，例如：大型 Tesla 多 GPU x86 服务器、Quadro 工作站、支持 Optimus 的笔记本电脑、配备 Tegra+dGPU 多操作系统的 DRIVE 设备，以及 Jetson。NVIDIA Nsight Systems 甚至可以为 PyTorch 和 TensorFlow 等深度学习框架行为和负载提供宝贵见解；允许用户调整模型和参数，以提高单个或多个 GPU 的整体利用率。

平台

了解您平台上的 Nsight Systems：