调试光线追踪和着色器



调试光线追踪 API 调用并检查其状态。光线追踪检查器可显示加速结构，帮助您优化光线与场景中几何图形的相交方式。您还可以检查光线追踪效率，以确保光线遍历速度较高。

使用 Vulkan Shader Debugger 调试着色器代码，该调试器可实时显示渲染管线中的着色器源，因此您可以直接对代码快速进行修复。