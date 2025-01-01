NVIDIA Nsight Graphics
NVIDIA Nsight™ Graphics 是一款独立开发者工具，支持光线追踪，帮助你对基于 Direct3D、Vulkan、OpenGL 和 OpenVR 构建的帧进行调试、性能分析和导出。
了解如何使用 Nsight Graphics 加速开发，并帮助打造具有精美图形的高性能游戏。
优化性能
图形优化和硬件利用率不应模糊不清。Nsight Graphics 可让您以无与伦比的级别访问图形 API 的性能标记，这是一种宝贵的辅助工具，有助于找到在 GPU 内部无法识别的优化机会。
调试图形
Nsight Graphics实现流畅的图形在 NVIDIA 平台上进行开发。识别错误，并在目标应用程序上追踪到其源头，包括实时着色器调试。Nsight Graphics 极其精细，可让开发者检查生成帧所涉及的每一个事件，乃至整个像素。
加速光线追踪
Nsight Graphics 中的光线追踪检查器支持新一代实时渲染技术。分析光线追踪效率、改进加速结构、优化轴对齐的边界框 (AABB) 、构建标志和重叠。可以对整个帧进行彻底检查，以确保获得出色的图像保真度和帧性能。
探索主要特性
跟踪 GPU 性能
分析 GPU 吞吐量和利用率，同时尽可能减少无偏差活动数据的用度。在捕获的时间轴上，深入研究关键性能标记，并检查硬件单元吞吐量、缓存命中率、内存吞吐量等。
分析 GPU 追踪
Nsight Graphics 支持对捕获的 GPU 追踪进行自动性能分析。通过自动追踪着色器在一系列帧中的执行情况，对流多处理器 (SM) 性能进行深度分析。
调试光线追踪和着色器
调试光线追踪 API 调用并检查其状态。光线追踪检查器可显示加速结构，帮助您优化光线与场景中几何图形的相交方式。您还可以检查光线追踪效率，以确保光线遍历速度较高。
使用 Vulkan Shader Debugger 调试着色器代码，该调试器可实时显示渲染管线中的着色器源，因此您可以直接对代码快速进行修复。
分析光线追踪着色器
Nsight Graphics Shader Profiler 会显示着色器数据，包括停顿及其发生原因。借助 Real-Time Shader Profiler (实时着色器分析器) ，您可以随时实时查看成本最高的着色器。着色器时序热图可直观呈现场景上叠加的热点，其中每个像素的着色时间滞后。
分析光线追踪着色器可能是一项艰巨的任务，需要对 GPU 有丰富的了解。这些功能可将光线追踪分析转变为简化且直观的过程。
查看 Nsight 套件中的其他工具
Nsight Graphics 是 NVIDIA Nsight 开发者工具套件的一部分，该套件包含一系列强大的工具、库和 SDK，可助力开发者利用最新的加速计算硬件构建、调试和配置软件。
Nsight Aftermath SDK
Nsight Aftermath SDK 是一个集成到 D3D12 或 Vulkan 游戏崩溃报告器中的库，可在发生异常或 TDR 时生成 GPU“迷你转储文件”，从而公开工作流信息以解决意外崩溃问题。
Nsight Systems
NVIDIA Nsight Systems 是一款系统级性能分析工具，旨在实现应用算法的可视化，帮助您确定需要优化的最大机会，并进行调整，以在任何数量或大小的 CPU 和 GPU 上高效扩展。
查看合作伙伴推荐和生态系统
Dassault Syst è mes 及其 SOLIDWORKS 品牌始终支持 NVIDIA 的前沿渲染技术。Nsight Graphics 是我们的首选图形调试工具之一。借助 C++ Capture 和 Pixel History 等重要功能，Nsight Graphics 使我们能够轻松解决复杂的渲染问题。
— Dassault Syst è mes SOLIDWORKS Graphics R&D Development 高级经理 Siddharth Palaniappan
Vulkan 是 Adobe 为其 Adobe Substance 3D 产品制定多平台、多供应商渲染策略的基石。得益于 NVIDIA 开创并为 Khronos 贡献的光线追踪扩展程序，Vulkan 可原生访问光线追踪硬件，从而在受支持的设备上提供出色的光线追踪性能。此外，在理解和提高 Vulkan 光线追踪应用的性能方面，Nsight Graphics 和 Nsight Systems 是非常有用的工具。
– Francois Beaune，Adobe 3D 和 Immersive 逼真渲染首席软件工程师
Nsight Graphics 可帮助我们高效地调试着色器逻辑、参数或纹理，从而大幅提升团队的工作效率。此外，Nsight Graphics 对于深入了解几何图形和纹理的内存布局也非常有用。该团队始终渴望通过最佳实践和新功能来支持我们的开发工作。
– Maxon 软件开发总监 Jan Owlenburg
观看 Nsight Graphics 教程系列
通过 Nsight Graphics 探索图形开发的基本概念以及确保实现峰值性能的关键提示。
如何通过解决 LDC 差异来提高着色器性能
在 DirectX 12 中避免卡顿和故障
使用异步计算构建加速结构
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