Nsight Aftermath SDK

Nsight Compute

Nsight Compute 是一个用于 CUDA 应用的交互式内核分析器。它通过用户界面和命令行工具提供详细的性能指标和 API 调试。它还提供可定制的数据驱动型用户界面和指标集合，可通过分析脚本进行扩展，以实现后处理结果。