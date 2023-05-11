NVIDIA Nsight Aftermath SDK
NVIDIA ® Nsight™ Aftermath 是一个集成到 D3D12 或 Vulkan 游戏崩溃报告器中的库，可在发生异常或 TDR 时生成 GPU“迷你转储文件”，从而公开工作流信息以解决意外崩溃问题。
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捕获 GPU 工作流异常
Nsight Aftermath SDK 从实时图形应用程序生成 GPU“mini-dump”文件，其中包含有关 GPU 工作流的详细信息。这些工作流数据有助于揭示触发异常的原因。GPU 迷你转储文件可提供即时问题的调试信息，以及用于跟踪问题趋势和模式的构件。
集成到应用程序中
Nsight Aftermath SDK 非常灵活，可与现有的崩溃报告程序结合使用。它可以集成到用户应用中，以便通过已建立的工作流收集和处理重要的调试信息。Nsight Aftermath SDK 在 GPU 发生故障时捕获的粒度使崩溃报告程序更有助于解决错误。
在 Nsight Graphics 中进行可视化
Nsight Aftermath 生成的 GPU“迷你转储”文件可加载到 Nsight Graphics 中，以实现丰富的数据可视化。Nsight Graphics 将自动显示 GPU 状态信息，并可以隔离导致异常的特定着色器源代码行。
探索主要功能
可视化 GPU 状态
借助 Nsight Aftermath，您可以在发生异常时查看 GPU 的详细信息。其中包括运行的线程束、各种 GPU 子单元的状态和故障单元的详细信息，以及您在帧中插入的标记的执行状态。
增强型 MMU 故障关联
GPU 经常访问内存，由称为 MMU (内存管理单元) 的硬件单元进行处理。通常，当内存操作失败时，没有留下任何上下文数据来帮助定位和解决问题。调试不应该在黑暗中发生；Nsight Aftermath 通过公开导致内存访问出现故障的着色器源代码来解决 MMU 故障。
使用 Nsight Graphics 进行碰撞监控
最新版本的 Nsight Aftermath 与 Nsight Graphics 打包在一起，因此这些工具可以结合使用。SDK 和 Nsight Graphics 中包含的 Nsight Aftermath Monitor 是收集崩溃信息的命令中心。它可以通过 Aftermath API 进行扩展，以收集用户标记和应用程序特定元数据等其他数据。
应用程序集成
Nsight Aftermath SDK 包含头文件和一个库，用于将 GPU 迷你转储检索集成到您的应用中。您还可以查看GitHub 资源库 访问示例代码也可在 Nsight Graphics 中查看的示例转储文件。
查看 Nsight 套件中的其他工具
Nsight Aftermath SDK 是 NVIDIA Nsight 开发者工具套件的一部分，该套件包含一系列功能强大的工具、库和 SDK，支持开发者利用最新的加速计算硬件构建、调试和配置软件。
Nsight Graphics
NVIDIA Nsight Graphics 是一款支持光线追踪的独立开发者工具，可让您调试、配置和导出使用 Direct3D、Vulkan、OpenGL、OpenVR 和 Oculus SDK 构建的帧。
Nsight Systems
NVIDIA Nsight Systems 是一款系统级性能分析工具，旨在实现应用算法的可视化，帮助您识别最大的优化机会，并进行调整，以在任何数量或大小的 CPU 和 GPU 上实现高效扩展。
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Nsight Compute
Nsight Compute 是一个用于 CUDA 应用的交互式内核分析器。它通过用户界面和命令行工具提供详细的性能指标和 API 调试。它还提供可定制的数据驱动型用户界面和指标集合，可通过分析脚本进行扩展，以实现后处理结果。
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