NVIDIA 开发者工具概览
NVIDIA 开发者工具是一个面向桌面和移动设备的应用集合，支持开发者利用 NVIDIA 最新的视觉计算硬件来构建、调试、分析和开发先进软件。
图 1. 描述如何使用新的 NVIDIA Nsight 工具进行性能优化的流程图
面向桌面的 NVIDIA® Nsight™
Nsight 深度学习设计器
NVIDIA® Nsight™ 深度学习 (DL) 设计器提供了一个集成式开发环境，可帮助开发者高效设计和开发用于应用内推理的深度神经网络。
Nsight Systems
我们建议所有开发者从 Nsight Systems 入手来发掘实现显著优化的机会。Nsight Systems 为开发者提供了应用性能的系统级可视化。开发者可以突破瓶颈，从而在任意数量或规模的 CPU 和 GPU 上高效扩展，无论是大型服务器还是最小的 SoC 均不受束缚。若要进一步优化计算内核，我们建议开发者使用 Nsight Compute；若要深入优化图形工作负载，则建议使用 Nsight Graphics。
Nsight Compute
Nsight Compute 是用于 CUDA 应用的交互式内核分析器。它通过用户界面和命令行工具提供详细的性能指标和 API 调试。Nsight Compute 还提供了可自定义的数据驱动型用户界面，以及可使用分析脚本进行扩展以用于后处理结果的指标集合。
Nsight Graphics
Nsight Graphics 是用于在 Microsoft Windows 和 Linux 上对图形应用进行调试、性能分析和其他分析的独立应用。您可借助此应用优化 Direct3D 11、Direct3D 12、DirectX Raytracing 1.1、OpenGL、Vulkan 和 KHR Vulkan Ray Tracing Extension 的性能。
其他实用程序
NVIDIA® Nsight™ Visual Studio Edition
Nsight Visual Studio Edition 是一个用于异构平台的应用开发环境，可将 GPU 计算引入 Microsoft Visual Studio。利用 NVIDIA Nsight™ VSE，您可以构建和调试集成式 GPU 核函数和原生 CPU 代码，并检查 GPU 和显存的状态。
NVIDIA® Nsight™ Eclipse Edition
NVIDIA® Nsight™ Eclipse Edition 是一个由 Eclipse 平台提供支持的集成开发环境 (IDE)，此实用程序功能完备，能够提供一体化集成环境来编辑、构建、调试和分析 CUDA-C 应用。Nsight Eclipse Edition 支持一系列种类丰富的商用和免费插件。
NVIDIA® Nsight™ Visual Studio Code Edition
NVIDIA Nsight™ Visual Studio Code Edition (VSCE) 是一个适用于异构平台的应用开发环境，可将 GPU 的 CUDA® 开发引入 Microsoft Visual Studio Code。借助 NVIDIA Nsight VSCE，您可以构建和调试 GPU 内核和原生 CPU 代码，并检查 GPU 和显存的状态。
NVIDIA Compute Santizer 工具
Compute Sanitizer 是一款实用的正确性检查套件。此套件包含多种工具，可执行不同类型的检查，包括：Memcheck、Racecheck、Initcheck 以及 Synccheck。
用于 Visual Studio 的 NVIDIA® Nsight™ 工具集成
NVIDIA Nsight 集成是一款 Visual Studio 扩展程序，可让您在 Visual Studio 内访问以下 NVIDIA Nsight 独立工具的强大功能：
- Nsight Compute：用于 CUDA 应用的交互式内核分析器
- Nsight Graphics：用于图形应用的帧调试器和分析器/li>
- Nsight Systems：系统级性能分析工具/li>
SDK 和 API
Nsight Perf SDK
NVIDIA® Nsight™ Perf SDK 是一个适用于 DirectX、Vulkan 和 OpenGL 的图形分析工具箱，可帮您直接从应用中收集 GPU 性能指标。
NVIDIA CUDA Profiling Tools Interface (CUPTI)
CUPTI 是一个动态库，可用于创建面向 CUDA 应用的性能分析和追踪工具。借助 CUPTI API，独立软件开发者可以创建分析工具，洞察 CUDA 应用的 CPU 和 GPU 性能状况。
Nsight Aftermath SDK
NVIDIA® Nsight™ Aftermath SDK 是一个简单易用的库，您可以将其集成到 D3D12 或 Vulkan 游戏的崩溃报告器中，以在发生 TDR 或异常时生成 GPU“迷你转储文件”。
NVIDIA Compute Santizer API
Compute Sanitizer API 能够创建针对 CUDA 应用的清理和追踪工具。此类工具的示例包括内存和争用条件检查器。Compute Sanitizer API 由三个 API 组成：回调 API、修补 API 和内存 API。它可作为一个动态库应用于受支持的平台。
面向 Android 和 Tegra 移动设备的 Nsight
NVIDIA® Nsight™ Tegra Visual Studio Edition
Nsight Tegra Visual Studio Edition 将 Microsoft Visual Studio 的原始开发能力和效率引入 Android，支持开发者使用项目管理、编译和集成式调试工具来简化 Android 开发。
Android Manifest Validator
Android Manifest Validator 是一款帮助开发者验证 APK 文件是否始终遵守一组可配置规则的工具。合理设置规则有助于显著增强 Google Play 商店中的可搜索性。
CodeWorks for Android
CodeWorks for Android 安装有 Android 开发所需的所有软件工具，一键即可配置 Android 开发系统，大大降低了配置过程的复杂度。CodeWorks for Android 是一款专业级解决方案，拥有一流的 Android 原生应用开发工具，旨在为 Tegra 驱动的设备以及所有 Android 设备提供出色的开发平台。适用于 Windows、OSX、Ubuntu Linux 32 位以及 Ubuntu Linux 64 位平台。
Tegra Graphics Debugger
Tegra Graphics Debugger 是一款控制台级工具，支持开发者调试和分析 Vulkan 1.0、OpenGL 4.3-4.5 以及 OpenGL ES 2.0-3.1 API，以便其充分利用 Tegra 驱动的设备。
如需了解有关 Windows 和 Linux 图形调试的信息，请参阅 Nsight Graphics
Tegra Graphics Debugger 作为 CodeWorks for Android 套件的一部分提供。