无需编码即可高效设计模型

Nsight DL Designer 是一款成熟的 ONNX 模型编辑器。其 GUI 允许开发者打开现有的 ONNX 模型，可视化其计算图形，并通过拖放 ONNX 运算符来更改模型图形。DL Designer 目前已与 ONNX 版本 1.15 ( opset 20) 保持一致，并支持本地函数和 FP8 等最新功能。高级用户可以完全在 DL Designer 中从头开始创建模型 (无需使用 Python 编码！) 。



DL Designer 与 GraphSurgeon 和 Polygraphy 等热门 ONNX 工具集成，可轻松对模型进行全局修改，例如图形清理、FP16 转换和初始化器类型转换。



DL Designer 还支持用户定义的工具，使开发者能够使用他们熟悉的工具快速转换整个模型。

