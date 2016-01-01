NVIDIA Nsight 深度学习设计器
Nsight Deep Learning (DL) Designer 是一个集成开发环境，可帮助开发者高效设计和优化深度神经网络，以实现高性能推理。它基于行业标准的 ONNX 模型格式以及 TensorRT™ 和 ONNX Runtime 等热门推理解决方案而构建。
主要优势
Nsight DL Designer 通过可视化 TensorRT 模型进行检查和编辑。
用于 ONNX 模型设计和优化的 GUI
Nsight DL Designer 是一款基于 GUI 的工具，可让编辑和创建 ONNX 模型变得直观可见。它与其他工具 (包括用户定义的工具) 集成，可以快速轻松地转换整个模型。
用于性能评估的内置分析器
Nsight DL Designer 附带 ONNX 运行时分析器和 TensorRT 分析器。开发者可以在更改模型时快速评估模型的推理性能配置文件。
与 TensorRT 集成
Nsight DL Designer 附带 NVIDIA 的 TensorRT (10.7) 推理引擎，可用作其 GUI 前端 (无需单独安装 TensorRT) 。开发者可以轻松加载 ONNX 模型，并轻松将其转换为 TensorRT 引擎，就像使用 GUI 一样简单。
探索主要功能
无需编码即可高效设计模型
Nsight DL Designer 是一款成熟的 ONNX 模型编辑器。其 GUI 允许开发者打开现有的 ONNX 模型，可视化其计算图形，并通过拖放 ONNX 运算符来更改模型图形。DL Designer 目前已与 ONNX 版本 1.15 ( opset 20) 保持一致，并支持本地函数和 FP8 等最新功能。高级用户可以完全在 DL Designer 中从头开始创建模型 (无需使用 Python 编码！) 。
DL Designer 与 GraphSurgeon 和 Polygraphy 等热门 ONNX 工具集成，可轻松对模型进行全局修改，例如图形清理、FP16 转换和初始化器类型转换。
DL Designer 还支持用户定义的工具，使开发者能够使用他们熟悉的工具快速转换整个模型。