NVIDIA Nsight Cloud
Nsight Cloud 是一套云原生组件，支持 Nsight 工具在容器化云、集群、数据中心和 HPC 环境中运行和分析。它简化了 Nsight 工具的部署，因此您可以轻松地从 CPU、GPU、网络、存储、工作负载、API 等中配置和捕获数据。这有助于您识别和修复性能瓶颈并优化工作负载。
Nsight Cloud 的工作原理
Nsight Cloud 解决了在云和集群环境中进行分析的最大障碍：在不修改容器的情况下启用分析、控制活动的分析会话，以及允许直接从云环境进行分析。
对于 Kubernetes，Nsight Operator 可自动管理分析工作负载所需的所有软件组件。这些组件包括 Nsight Injector、Nsight Coordinator 和 Nsight Streamer。Nsight Injector 可确保在您的 Pod 中正确使用和配置 Nsight 开发者工具。借助 Nsight Coordinator，您可以控制整个系统群中分析会话的状态。Nsight Streamer 可在可通过 Web 浏览器访问的 Pod 中部署 Nsight Systems 用户界面。
部署 Nsight Cloud 非常简单。只需部署 Nsight Cloud Helm Chart，即可开始使用。
主要特性
使用 Nsight Operator 自动分析 Kubernetes 工作流
Nsight Operator 是 Nsight Cloud 的一部分，可在您的集群中管理和部署 Nsight 工具，而无需更改容器镜像。通过管理配置和生命周期，您可以专注于诊断性能瓶颈，而不必费力处理设置步骤。
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使用 Nsight Streamer 从任何浏览器访问远程诊断
作为 Nsight Cloud 的一部分，Nsight Streamer 在容器内运行 Nsight Tools UI，因此您可以通过 Web 浏览器使用工具可视化和优化视图。此配置可帮助您安全地查看大规模集群中系统的利用率配置文件，同时确保本地系统不需要额外的软件。
开始使用 Nsight Cloud
部署
Nsight Cloud 包含独立的容器和 Helm Chart，可简化 Nsight 工具在云端的使用，可在 NGC 上作为集合获取。
下载
Nsight Cloud 包含在 NVIDIA 云原生堆栈 (CNS) 中，后者是在 NVIDIA GPU 上运行云原生工作负载的软件集合。NVIDIA 云原生堆栈基于 Ubuntu/ RHEL、Kubernetes、Helm 以及 NVIDIA GPU 和 Network Operator。