NVIDIA Nsight Cloud

Nsight Cloud 解决了在云和集群环境中进行分析的最大障碍：在不修改容器的情况下启用分析、控制活动的分析会话，以及允许直接从云环境进行分析。



对于 Kubernetes，Nsight Operator 可自动管理分析工作负载所需的所有软件组件。这些组件包括 Nsight Injector、Nsight Coordinator 和 Nsight Streamer。Nsight Injector 可确保在您的 Pod 中正确使用和配置 Nsight 开发者工具。借助 Nsight Coordinator，您可以控制整个系统群中分析会话的状态。Nsight Streamer 可在可通过 Web 浏览器访问的 Pod 中部署 Nsight Systems 用户界面。



部署 Nsight Cloud 非常简单。只需部署 Nsight Cloud Helm Chart，即可开始使用。