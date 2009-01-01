什么是预训练 AI 模型？

AI 和机器学习模型基于数学算法构建，并使用数据和专业知识进行训练。这些模型可帮助我们根据图像、文本或语言等输入数据准确预测结果。但是，构建、训练和优化生产级模型成本高昂，需要无数次迭代、诸多专业领域知识以及无数小时的计算。

预训练模型在代表性数据集上进行训练，并通过权重和偏差进行调优。这些模型可以使用自定义数据轻松地进行重新训练，只需从头开始训练所需时间的一小部分。