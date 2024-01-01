面向开发者的 NVIDIA NIM

NVIDIA NIM 是 NVIDIA AI Enterprise 的一部分，是一套加速推理微服务，允许企业组织在云、数据中心、工作站和 PC 上运行 AI 模型。借助行业标准 API，开发者可以使用几行代码借助 NIM 部署 AI 模型。NIM 容器可与 Kubernetes (K8s) 生态系统无缝集成，从而实现容器化 AI 应用程序的高效编排和管理。立即借助 NIM 加速您的 AI 应用程序的开发。

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获取在任何 NVIDIA 加速基础架构上自行托管 NIM 的分步说明。

了解在生产环境中使用 NIM 部署和扩展生成式 AI 的关键注意事项。

了解 NIM 的架构、主要特性和组件。

为什么要使用 NVIDIA NIM 进行开发？

简化开发

使用热门大型语言模型 (LLM) 开发框架中的行业标准 API 和库构建 AI 应用，以便轻松将 AI 模型集成到应用中。



随时随地使用 AI 模型

借助可在 NVIDIA 基础设施 (工作站、数据中心或云) 部署的预构建的云原生微服务，维护生成式 AI 应用程序和数据的安全性和控制权。



体验优化性能



获取来自 NVIDIA 和社区的优化推理引擎，包括 TensorRT、TensorRT-LLM、Triton 推理服务器等，可提高 AI 应用性能和效率，同时提供更低延迟、更高吞吐量的推理。



使用自定义 AI 模型

通过部署经过调优的模型，轻松自定义 NIM，以便为您的特定用例提供出色的准确性。



适用于生产环境的构建

利用具有专属功能分支和严格验证流程的企业级软件，确保您的应用程序准备就绪，可以进行生产部署。

