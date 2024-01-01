面向开发者的 NVIDIA NIM
NVIDIA NIM 是 NVIDIA AI Enterprise 的一部分，是一套加速推理微服务，允许企业组织在云、数据中心、工作站和 PC 上运行 AI 模型。借助行业标准 API，开发者可以使用几行代码借助 NIM 部署 AI 模型。NIM 容器可与 Kubernetes (K8s) 生态系统无缝集成，从而实现容器化 AI 应用程序的高效编排和管理。立即借助 NIM 加速您的 AI 应用程序的开发。
工作原理
NVIDIA NIM 是 NVIDIA AI Enterprise 的一部分，是一套加速推理微服务，允许企业组织在云、数据中心、工作站和 PC 上运行 AI 模型。借助行业标准 API，开发者可以使用几行代码借助 NIM 部署 AI 模型。NIM 容器可与 Kubernetes (K8s) 生态系统无缝集成，从而实现容器化 AI 应用程序的高效编排和管理。立即借助 NIM 加速您的 AI 应用程序的开发
为什么要使用 NVIDIA NIM 进行开发？
简化开发
使用热门大型语言模型 (LLM) 开发框架中的行业标准 API 和库构建 AI 应用，以便轻松将 AI 模型集成到应用中。
随时随地使用 AI 模型
借助可在 NVIDIA 基础设施 (工作站、数据中心或云) 部署的预构建的云原生微服务，维护生成式 AI 应用程序和数据的安全性和控制权。
体验优化性能
获取来自 NVIDIA 和社区的优化推理引擎，包括 TensorRT、TensorRT-LLM、Triton 推理服务器等，可提高 AI 应用性能和效率，同时提供更低延迟、更高吞吐量的推理。
使用自定义 AI 模型
通过部署经过调优的模型，轻松自定义 NIM，以便为您的特定用例提供出色的准确性。
适用于生产环境的构建
利用具有专属功能分支和严格验证流程的企业级软件，确保您的应用程序准备就绪，可以进行生产部署。
NVIDIA NIM 示例
使用标准 API 构建 RAG 应用
使用 NVIDIA API 目录中托管的 NIM 开始原型设计您的 AI 应用。使用来自 GitHub 的生成式 AI 示例，了解如何使用托管端点轻松部署回归增强生成 (RAG) 管线，以便使用托管端点进行聊天问答。开发者可以在任何可用模型上免费获得 1000 个推理积分，以便开始开发应用。
自托管 AI 模型即服务
使用一个经过优化的容器，您可以在云端、数据中心或工作站和 PC 上在约五分钟内轻松部署 NIM。遵循这些简单的说明，您可以使用来自领先开发者工具的连接器构建应用程序。
开始使用 NVIDIA NIM
我们为您提供不同的选项，借助 NVIDIA NIM 使用最新的 AI 模型构建和部署优化的 AI 应用。
尝试
使用 NVIDIA 托管的 NIM API 开始构建您的 AI 应用。访问 NVIDIA API 目录
开发
加入 NVIDIA 开发者计划，免费访问用于研发和测试的 NIM (预计 2024 年 7 月推出)。
部署
借助 NVIDIA AI Enterprise 提供的安全性、API 稳定性和支持，从试点走向生产。
NVIDIA NIM 学习库
更多资源
伦理 AI
NVIDIA 的平台和应用程序框架使开发者能够构建各种 AI 应用程序。在选择或创建部署的模型时，请考虑算法偏差的潜在影响。与模型的开发者合作，确保模型符合相关行业和用例的要求；提供必要的指令和文档，以便了解错误率、置信区间和结果；并确保模型按照预期的条件和方式使用。
了解最新的 NVIDIA NIM 模型、应用程序和工具。