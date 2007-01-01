借助 DeepStream SDK，您可以将 AI 应用到流媒体视频中，同时优化视频解码/编码、图像缩放和转换以及边缘到云的连接，从而实现完整的端到端性能优化。此图总结了各种 NVIDIA 产品在 1080p/30 FPS 下实现的流密度。您可以在文档中了解有关使用 DeepStream 的性能的更多信息。

此图总结了各种 NVIDIA 产品在 1080p/30 FPS 下实现的流密度。

如需了解性能最佳实践，请观看此视频教程。