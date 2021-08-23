DeepStream 入门

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DeepStream SDK 6.1

单击此处下载 DeepStream 6.1。

DeepStream 6.1 亮点：

  • Graph Composer 用户界面的外观和风格焕然一新（扩展程序类型图标、扩展程序元数据搜索、图形自动布局、更好的子图形用户界面和其他易于使用的更新）
  • (Alpha) Graph Composer 增加了 Windows 10 支持（仅限远程执行）
  • 支持 RealSense 400 系列立体相机。
  • 全新的后处理插件使得使用自定义模型变得更加轻松。
  • 支持 NMOS（网络媒体开放规范）。AI 工作负载现在可以轻松集成到基于 IP 的基础架构中。
  • 与 NVIDIA Rivermax SDK 集成。现在支持接收和传输压缩和未压缩的数据流。
  • 支持“统一通信 - X”框架 (UCX)/RDMA，以便跨分布式 DeepStream 流水线和节点传输数据（仅限 x86/dGPU）。
  • 新增了元数据序列化/反序列化插件；允许在已编码的视频流中嵌入元数据以及从中提取元数据（仅限 x86/dGPU）。
  • Gst-nvstreammux（新）插件：为视频会议添加音频支持和更好的调优控制增强功能
    • Jetson Tesla GPU (x86)
    操作系统 Ubuntu 20.04 Ubuntu 20.04
    依赖项 JetPack：5.0.1 DP
    CUDA：11.4.14
    cuDNN：8.3.2
    TensorRT：8.4.0.11 (DP)
    Triton 22.03    		 驱动：R510+
    CUDA：11.6 更新 1
    cuDNN：8+
    TensorRT：8.2.5.1
    Triton 22.03

    备注：

    适用于 Jetson 的 DeepStream 6.1 仅与 JetPack 5.0.1 开发者预览版兼容。对于 JetPack 4.6.1，请使用 DeepStream 6.0.1。如需更低版本的 DeepStream 版本，请单击此处



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    产品咨询

    为了确保与页面顶部表格中所示的 TensorRT 版本兼容，如果用户计划使用通过 TAO 工具套件（以前称为 TLT）3.0-21.08 或更低版本开发的模型，必须先重新生成 INT8 校正缓存，然后才能将模型用于 DeepStream 6.0 或 6.1。

    如果使用更低版本的 TensorRT 中的模型和 INT8 校正缓存，还需要重新生成缓存。

    您可以在文档的“Readme First”部分中找到有关重新生成此类缓存的详细信息。

    对于刚刚接触 DeepStream 的开发者或未重复使用旧模型的开发者而言，这不是问题。


    深度解析使用 Graph Composer 创建实时视觉 AI 工作流的低代码方法。立即观看

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    DeepStream 5.x 应用完全兼容 DeepStream 6.1。请阅读迁移指南了解更多信息。

    Python 示例和绑定

    Python 绑定的源码和 wheels 现在可以在 GitHub 上获得。DeepStream SDK 不再包含 bindings 构建。

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