DeepStream 入门

AI 伦理

NVIDIA 的平台和应用框架便于开发者能够构建多种 AI 应用。在选择或创建将要部署的模型时，考虑潜在的算法偏置。与模型的开发者合作，确保模型满足相关行业和用例的要求；提供必要的指令和文档以了解错误率、置信区间和结果；在符合条款和预期方式的情况下使用模型。