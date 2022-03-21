JetPack SDK

NVIDIA JetPack SDK 是构建端到端加速 AI 应用的全面解决方案。JetPack 为硬件加速的边缘 AI 开发提供了完整的开发环境。JetPack 支持所有 Jetson 模组和开发者套件。 JetPack 包括带有引导加载程序的 Jetson Linux、Linux 内核、Ubuntu 桌面环境，以及一整套用来为 GPU 计算、多媒体、图形和计算机视觉加速的库。它还包含用于主机和开发者套件的示例、文档和开发者工具，并支持更高级别的 SDK，例如用于流媒体视频分析的 DeepStream、用于机器人开发的 Isaac 以及用于对话式 AI 的 Riva。