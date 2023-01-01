NVIDIA Holoscan SDK

NVIDIA Holoscan 是一个与领域无关的 AI 计算平台，可提供可扩展、软件定义和实时处理在边缘或云端运行的流数据所需的加速全栈基础设施。



它跨越硬件和软件组件，将传感器与边缘服务器、网络、本地数据中心和云计算连接起来，并提供优化的库、工具、数据处理容器以及模板应用程序，以促进快速原型设计、示例 AI 模型的跳转-启动培训和核心微服务来运行流媒体、成像和其他应用程序。