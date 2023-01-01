NVIDIA Holoscan SDK
NVIDIA® Holoscan 是一个与领域无关的 AI 计算平台，可提供可扩展、软件定义和实时处理在边缘或云端运行的流数据所需的加速、全栈基础设施。在 AWS 上试用 Holoscan SDK
特征
传感器处理
Holoscan 支持相机串行接口和前端传感器，用于视频捕获、超声研究、数据采集以及与传统医疗设备的连接。
低延迟
使用 NVIDIA Holoscan SDK 的数据传输延迟工具来测量视频处理应用程序的完整端到端延迟。
参考 AI 工作流
访问雷达、高能光源、内窥镜检查、超声波和其他流视频应用的 AI 参考工作流。
加速传感器数据处理
NVIDIA Holoscan 包括用于网络连接、数据处理和 AI 的优化库，以及使用 C++、Python 或 Graph Composer 创建和运行低延迟数据流应用程序的示例。使用 SDK，开发人员可以构建传感器数据处理工作流，以满足延迟要求并从数据中心扩展到边缘。
应用框架
下载 NVIDIA Holoscan SDK
要自行编译开源 Holoscan SDK，请从 GitHub 下载
PyPi
Pip 安装 NVIDIA Holoscan SDK。
Ubuntu 软件包
下载并安装 Debian 软件包。
NGC 容器
在 Holoscan 容器 内运行。
HoloHub
HoloHub 是一个开放存储库，托管参考 Holoscan 应用程序和操作员。它被设计为 Holoscan 的一站式商店，开发人员可以在其中访问一系列预构建的运算符，并且包括端到端应用程序的示例以及有关如何使用和扩展它们的指南。
硬件
查看 适用于医疗设备的 NVIDIA Clara™ 产品页面，了解如何使用 NVIDIA IGX™ 将解决方案部署到生产中。要了解有关我们的生态系统合作伙伴（包括 I/O 合作伙伴和分销商）的更多信息，请访问我们的 分销商页面 。
x86 工作站和服务器
具有运行 Ubuntu 20.04 的 NVIDIA Ampere 或 Turning 架构 GPU 的基于 x86 的计算机，例如 Dell Precision 5820 Tower X 系列 。
AGX 开发套件
使用Clara AGX开发套件 用户指南设置Clara AGX开发套件。
IGX 开发套件
使用 NVIDIA IGX Orin 开发套件 用户指南设置 NVIDIA IGX Orin™ 开发套件 。
常问问题
NVIDIA Holoscan 是一个与领域无关的 AI 计算平台，可提供可扩展、软件定义和实时处理在边缘或云端运行的流数据所需的加速全栈基础设施。
它跨越硬件和软件组件，将传感器与边缘服务器、网络、本地数据中心和云计算连接起来，并提供优化的库、工具、数据处理容器以及模板应用程序，以促进快速原型设计、示例 AI 模型的跳转-启动培训和核心微服务来运行流媒体、成像和其他应用程序。
Clara AGX和 NVIDIA IGX Orin 开发套件基于 Arm。
向下滚动到 分销商页面 中的Clara Holoscan生态系统合作伙伴部分。
Clara AGX开发套件是更新后的 NVIDIA IGX Orin 开发套件的前身。阅读有关 我们的开发套件的 更多信息。
|Clara AGX开发套件
|NVIDIA IGX Orin 开发套件
|可用性
|现在
|2023 年第二季度
|片上系统
|NVIDIA Jetson AGX Xavier™
|NVIDIA Jetson™ AGX Orin
|独立 GPU (dGPU)
|NVIDIA RTX™6000
|NVIDIA RTX A6000
|智能网卡
|NVIDIA ConnectX-6®
|NVIDIA ConnectX-7®
|网络带宽
|100 GbE / 10 GbE / 1 GbE
|2 个 100 GbE / 2 个 1GbE
|固态硬盘
|250GB
|500GB
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