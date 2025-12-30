在此页面可获取 NVIDIA JetPack™ SDK 与 NVIDIA Jetson™ Linux 的发行说明、可下载软件包，以及开发与量产相关资源。
下载并使用软件，即表示您同意完全遵守 NVIDIA 软件许可协议。
下载 JetPack ISO 镜像下载 SDK Manager
1. 注意：请参阅 Jetson AGX Thor 开发者套件快速入门指南刷写步骤和 Jetson Linux 开发者指南(刷写支持部分) ，适用于开发者套件和生产模块的所有刷写方法。
本节提供有关最新 JetPack 版本的关键详细信息，包括版本亮点、新功能、受支持的 Jetson 平台，以及面向开发者和生产部署的重要更新。
注意：有关完整详细信息，请参阅 Jetson Linux 版本说明。
Jetson Linux 38.4 是支持 NVIDIA JetPack™ 7.1 的最新 Jetson Linux 版本。以下是此版本的亮点：
支持 Jetson T4000 模组
支持视频编解码器 SDK
支持 TensorRT EdgeLLM
博客文章：有关此版本主要功能的更多信息，请单击此处参阅支持此版本的博客文章。
注意事项：
借助 JetPack 7 系列，Jetson 软件与服务器基础系统架构 (SBSA) 保持一致，将 Jetson Thor 与行业标准 ARM 服务器设计结合起来。SBSA 可标准化关键硬件和固件接口，提供更强大的操作系统支持、更简单的软件可移植性和更流畅的企业集成。在此基础上，Jetson Thor 现在支持在所有 Arm 目标中安装统一的 CUDA 13.0，从而简化开发、减少碎片化，并确保从服务器级系统到 Jetson Thor 的一致性。
由于 Thor 利用了 SBSA 架构，手动刷写指令略有变化。请仔细阅读手动刷写说明。
Jetson AGX Thor 开发者套件
Jetson T5000
Jetson T4000
|Operating System
|Jetson Linux
|38.4
|Kernel
|k6.8
|Distro
|L4T Ubuntu 24.04
|Other Supported Linux Distros
|Canonical Ubuntu 24.04 for Jetson
|AI Compute
|NVIDIA CUDA®
|13.0.0
|CuDNN
|9.12.0
|NVIDIA TensorRT™
|10.13.2.6
|Graphics
|Vulkan
|1.4
|Vulkan SC
|1.0
|OpenWF DIsplay
|Not supported
|OpenGL
|4.6
|OpenGLES
|3.2
|GLX
|1.4
|EGL
|1.5
|Multimedia
|V4L2
|1.22.1
|Computer Vision
|VPI
|4.0.0
|PVA
|2.7.1
|NVIDIA Nsight™ Developer Tools
|Nsight Systems
|2025.4
|Nsight Graphics
|2025.3
|Nsight Deep Learning Designer
|2025.2
|Nsight Perf SDK
|2025.4
|Supported SDKs and Tools
|Jetson Platform Services
|Coming soon
|NVIDIA DeepStream SDK
|8.0
|NVIDIA Isaac™ ROS
|Coming soon
|NVIDIA Holoscan SDK
|3.9.0
|NVIDIA Triton™ Inference Server
|Triton Container
|Power Estimator
|2.7
|NVIDIA Container Toolkit
|1.18 (w/ ISO image)
NVIDIA® Jetson™ Linux 驱动包是 Jetson 的板级支持包。它包括 Linux 内核、UEFI 引导加载程序、NVIDIA 驱动程序、刷写实用程序、基于 Ubuntu 的示例文件系统，以及适用于 Jetson 平台的更多内容。
|
Jetson Linux 38.4 (1/06/2026)
|Drivers
|Driver Package (BSP)
|Camera SIPL
|Sample Root Filesystem
|Jetson Linux API Reference
|Sources
|Driver Package (BSP) Sources
|Sample Root Filesystem Sources
|Tools
|WebRTC
|Crosstool-NG Toolchain gcc
|Crosstool-NG Toolchain Sources
|CUDA Tools
|NVIDIA Nsight Systems
|NVIDIA Nsight Graphics
|FSKP Tools
|OTA Tools
|Documents
|Jetson Linux Release Notes
|Jetson Linux Developer Guide
|Jetson Linux API Reference
|Jetson AGX Thor Developer Kit User Guide
|Camera Development Guide
|Software License Agreement