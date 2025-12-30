NVIDIA JetPack SDK 下载与说明

JetPack 7.1 搭载 Jetson Linux 38.4

在此页面可获取 NVIDIA JetPack™ SDK 与 NVIDIA Jetson™ Linux 的发行说明、可下载软件包，以及开发与量产相关资源。

1. 注意：请参阅 Jetson AGX Thor 开发者套件快速入门指南刷写步骤和 Jetson Linux 开发者指南(刷写支持部分) ，适用于开发者套件和生产模块的所有刷写方法。

版本信息

本节提供有关最新 JetPack 版本的关键详细信息，包括版本亮点、新功能、受支持的 Jetson 平台，以及面向开发者和生产部署的重要更新。

新增功能

注意：有关完整详细信息，请参阅 Jetson Linux 版本说明

Jetson Linux 38.4 是支持 NVIDIA JetPack™ 7.1 的最新 Jetson Linux 版本。以下是此版本的亮点：

  1. 支持 Jetson T4000 模组

  2. 支持视频编解码器 SDK

  3. 支持 TensorRT EdgeLLM

博客文章：有关此版本主要功能的更多信息，请单击此处参阅支持此版本的博客文章

注意事项

  • 借助 JetPack 7 系列，Jetson 软件与服务器基础系统架构 (SBSA) 保持一致，将 Jetson Thor 与行业标准 ARM 服务器设计结合起来。SBSA 可标准化关键硬件和固件接口，提供更强大的操作系统支持、更简单的软件可移植性和更流畅的企业集成。在此基础上，Jetson Thor 现在支持在所有 Arm 目标中安装统一的 CUDA 13.0，从而简化开发、减少碎片化，并确保从服务器级系统到 Jetson Thor 的一致性。

  • 由于 Thor 利用了 SBSA 架构，手动刷写指令略有变化。请仔细阅读手动刷写说明。

支持的硬件

Jetson AGX Thor 开发者套件
Jetson T5000
Jetson T4000

支持的库与 SDK 版本

Operating System Jetson Linux 38.4
Kernel k6.8
Distro L4T Ubuntu 24.04
Other Supported Linux Distros Canonical Ubuntu 24.04 for Jetson
AI Compute NVIDIA CUDA® 13.0.0
CuDNN 9.12.0
NVIDIA TensorRT™ 10.13.2.6
Graphics Vulkan 1.4
Vulkan SC 1.0
OpenWF DIsplay Not supported
OpenGL 4.6
OpenGLES 3.2
GLX 1.4
EGL 1.5
Multimedia V4L2 1.22.1
Computer Vision VPI 4.0.0
PVA 2.7.1
NVIDIA Nsight™ Developer Tools Nsight Systems 2025.4
Nsight Graphics 2025.3
Nsight Deep Learning Designer 2025.2
Nsight Perf SDK 2025.4
Supported SDKs and Tools Jetson Platform Services Coming soon
NVIDIA DeepStream SDK 8.0
NVIDIA Isaac™ ROS Coming soon
NVIDIA Holoscan SDK 3.9.0
NVIDIA Triton™ Inference Server Triton Container
Power Estimator 2.7
NVIDIA Container Toolkit 1.18 (w/ ISO image)

Jetson Linux 下载与文档

NVIDIA® Jetson™ Linux 驱动包是 Jetson 的板级支持包。它包括 Linux 内核、UEFI 引导加载程序、NVIDIA 驱动程序、刷写实用程序、基于 Ubuntu 的示例文件系统，以及适用于 Jetson 平台的更多内容。

Jetson Linux 38.4 (1/06/2026)

Drivers Driver Package (BSP)
Camera SIPL
Sample Root Filesystem
Jetson Linux API Reference
Sources Driver Package (BSP) Sources
Sample Root Filesystem Sources
Tools WebRTC
Crosstool-NG Toolchain gcc
Crosstool-NG Toolchain Sources
CUDA Tools
NVIDIA Nsight Systems
NVIDIA Nsight Graphics
FSKP Tools
OTA Tools
Documents Jetson Linux Release Notes
Jetson Linux Developer Guide
Jetson Linux API Reference
Jetson AGX Thor Developer Kit User Guide
Camera Development Guide
Software License Agreement

有关 JetPack 或 Jetson Linux 的旧版本，请访问 JetPack 存档Jetson Linux 存档