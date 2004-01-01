SDK Manager 的系统要求可能与您正在安装的特定 SDK 的系统要求不同。请参阅您要安装的特定 Jetson、Holoscan、Rivermax、DeepStream、GXF Runtime、Aerial Research Cloud (ARC-OTA) 、以太网交换机、RAPIDS、RTX Kit、DRIVE 或 DOCA 产品版本的系统要求。

亮点

✔ 速度远超以往

快速下载并简化开发环境设置。

✔ 软件包和依赖项管理器

编排 SDK、工具和驱动组合，确保 软件版本不兼容的问题。

✔ 支持主机和目标设备

在主机上安装 SDK，刷写 NVIDIA 硬件开发平台， 支持不同的操作系统。

✔ 专为开发者设计

GUI 和命令行应用程序。

✔ 易于获取

多个软件开发 SDK 和 工具。

✔ 知道何时有更新

更新通知，获取 NVIDIA 的最新动态和精彩内容。