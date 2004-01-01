SDK Manager
搭建开发环境所需的一切
NVIDIA SDK Manager 为 NVIDIA 的 Jetson、Holoscan、Rivermax、DeepStream、GXF Runtime、Video Codec、Aerial Research Cloud (ARC-OTA)、以太网交换机、RAPIDS、RTX Kit、DRIVE 和 DOCA 等 SDK，提供面向主机和目标设备的端到端开发环境搭建解决方案。
下载 NVIDIA SDK Manager 2.4.0
|Ubuntu
|
.deb ( x86_64)
|
.deb ( arm64)
|Windows
|.exe ( x86_64)
|CentOS/ RHEL
|.rpm ( x86_64)
|Docker 镜像
|
Ubuntu 24.04
|
Ubuntu 22.04
|
Ubuntu 20.04
|
Ubuntu 18.04
|用户指南
SDK Manager 新增功能：
版本 2.4.0：
- 支持在 Windows 主机上安装 RTX Kit。从 RTX Kit 2025.4 开始
- 支持从 Windows 主机对 JetPack 6.2.x 和 JetPack 7.x SDK 进行刷写和目标安装
- SDK Manager 现在可以直接在 NVIDIA GH200 服务器上运行，以安装适用于 ARM 的 ARC-OTA SDK
- 显示其他 SDK (例如 DeepStream 和 Holoscan) 的版本消息和更新对话框
- 解决了在大量输出中滚动浏览嵌入式终端时导致延迟的性能问题
- 其他问题修复和稳定性改进
SDK Manager 的系统要求可能与您正在安装的特定 SDK 的系统要求不同。请参阅您要安装的特定 Jetson、Holoscan、Rivermax、DeepStream、GXF Runtime、Aerial Research Cloud (ARC-OTA) 、以太网交换机、RAPIDS、RTX Kit、DRIVE 或 DOCA 产品版本的系统要求。
|硬件
|RAM 8GB
互联网连接
|依赖项
|要求因部署的 SDK 而异。
请参阅“系统要求”页面了解各个 SDK 的系统需求。
亮点
✔ 速度远超以往
快速下载并简化开发环境设置。
✔ 软件包和依赖项管理器
编排 SDK、工具和驱动组合，确保 软件版本不兼容的问题。
✔ 支持主机和目标设备
在主机上安装 SDK，刷写 NVIDIA 硬件开发平台， 支持不同的操作系统。
✔ 专为开发者设计
GUI 和命令行应用程序。
✔ 易于获取
多个软件开发 SDK 和 工具。
✔ 知道何时有更新
更新通知，获取 NVIDIA 的最新动态和精彩内容。
主机操作系统兼容性矩阵
虽然 SDK Manager 支持以下所有主机操作系统，但您需要验证 SDK 包是否支持主机操作系统；这些要求由您要安装的 SDK 包设置。
基础 SDK 主机操作系统兼容性矩阵
|16.04
|18.04
|20.04
|22.04
|22.04 ( ARM)
|24.04
|8.2
|8.2
|10.8
|10
|11
|JetPack 4.x
|JetPack 5.x
|JetPack 6.0.x
|JetPack 6.1.x 或 6.2.x
|JetPack 7.x
|Switch 4.x
|Aerial 22-4
|Aerial 23-4
|ARC-OTA 1.x
|RAPIDS 24.x
|RAPIDS 25.x
|HoloPack 1.2
|DRIVE OS 5.0.x
|DRIVE 0S 6.0.x
|DOCA 1.5
|DOCA 2.2
|RTX Kit 2025.4
* 仅支持 Jetson 设备刷写和目标组件安装。不支持主机开发。
* Jetpack 6.2.1 支持。支持 Jetson 设备刷写，仅支持安装目标组件。不支持主机开发。
* 受 ARC-OTA 1.6 支持
* 受 RAPIDS 24.12 支持
* 受 RAPIDS 25.04 支持
对于较早的 SDK 版本，请运行：
sdkmanager --archived-versions
其他 SDK – 支持的基础 SDK 兼容性矩阵
如需了解每个附加 SDK，请参阅受支持的 Base SDK：
|4. x
|5. x
|6. x
|7. x
|2.2
|DeepStream 6.x
|DeepStream 7.x
|DeepStream 8.x
|GXF Runtime 4.x
|GXF Runtime 5.x
|Holoscan 2.x
|Holoscan 3.x
|Video Codec 13.x
|Rivermax 1.31
|Rivermax 1.4x
* 仅在 Ubuntu 22.04 上可用
* 受 Jetpack 7.1 的支持
SDK Manager 可部署 NVIDIA Jetson、Holoscan、Rivermax、DeepStream、GXF 运行时、视频编解码器、ARC-OTA、以太网交换机、RAPIDS、RTX Kit、DRIVE 和 DOCA SDK。详细了解 NVIDIA Jetson
详细了解 NVIDIA Holoscan SDK
详细了解 NVIDIA Rivermax SDK
详细了解 NVIDIA DeepStream SDK
详细了解 NVIDIA GXF 运行时 SDK
详细了解 NVIDIA 视频编解码器 SDK
详细了解 NVIDIA 以太网交换机 SDK
详细了解 NVIDIA RAPIDS SDK
详细了解 NVIDIA Aerial 资源中心 (ARC-OTA)
详细了解 NVIDIA Aerial
详细了解 NVIDIA RTX 套件
详细了解 NVIDIA DRIVE
详细了解 NVIDIA DOCA SDK
开始使用：
Linux 支持
1. 下载并安装
本地存储库：
- 下载所需平台的安装文件： Ubuntu – deb ( x86_64) Ubuntu – deb ( arm64) CentOS/ RHEL – rpm
- 为您所需的平台运行命令： Ubuntu ( x86_64) ：
sudo apt install ./sdkmanager_[version]-[build#]_amd64.deb
sudo apt install ./sdkmanager_[version]-[build#]_arm64.deb
- CentOS/ RHEL 8.2：
sudo dnf install ./sdkmanager_[version]-[build#].x86_64.rpm
网络存储库：
- 在终端窗口中，针对所需平台运行以下命令： Ubuntu ( x86_64) ：
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/[distro]/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install sdkmanager
- 将突出显示的发行版替换为您正在使用的发行版。支持的发行版包括：
ubuntu1804,
ubuntu2004,
ubuntu2204,
ubuntu2404
sudo dnf config-manager --add-repo https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/rhel8/x86_64/cuda-rhel8.repo
sudo dnf clean all
sudo dnf install sdkmanager
2. 运行：
- 在终端窗口中，使用以下命令启动 SDK Manager：
sdkmanager
Windows 支持
1. 下载并安装
- 下载与 Windows 10 和 11 兼容的安装程序： Windows - exe ( x86_64)
- 运行安装程序，逐步安装 SDK Manager 应用程序。 有关更多信息，请参阅 SDK Manager 用户指南 (下载和运行部分)
2. 运行：
- 图形界面 (GUI) ：
- 使用“Start” (开始) 菜单快捷键“NVIDIA SDK Manager”或
- 从安装目录运行 NvSDKManagerGUI.exe
- 命令行界面 (CLI) ：
- 在终端窗口中运行
NvSDKManager.exe --cli，或
- 如果在安装期间未添加到路径中：从终端窗口，转到安装目录并运行
./NvSDKManager.exe --cli
Docker 支持
1. 下载并安装
- 下载 Docker 镜像，其中包含所需 SDK 所需的基础操作系统： Docker 镜像 – Ubuntu 24.04 Docker 镜像 – Ubuntu 22.04 Docker 镜像 – Ubuntu 20.04 Docker 镜像 – Ubuntu 18.04
- 安装 Docker 镜像：
- 在终端加载 Docker 镜像：
docker load -i ./sdkmanager-[version].[build#]-[base_OS]_docker.tar.gz
- 为便于使用，建议您将版本标记为“latest” (最新) ：
docker tag sdkmanager:[version].[build#] sdkmanager:latest
2. 运行：
- 启动 Docker 镜像：
- Docker 镜像设计为直接从主机执行，无需打开 Docker 内部的终端。这个
sdkmanager可执行是入口点。运行新容器时，应直接使用 SDK Manager CLI 参数：
- 命令示例：使用 Docker 的 SDK Manager CLI：
docker run -it --rm sdkmanager --help
有关更多信息，请参阅 SDK Manager 用户指南 (Docker 部分)。
请访问 SDK Manager 下载存档旧版本。
* SDK Manager 使用开源软件单击此处下载。