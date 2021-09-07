开始使用 RAPIDS
cuDF 是一个 GPU DataFrame 库，它提供类似 pandas 的 API 来加载、过滤和操作数据。
适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器为Apache Spark提供了一组插件，这些插件利用 GPU 通过RAPIDS库加速处理。
cuGraph 是一个 GPU 加速的图形分析库，包括对属性图、远程（ 图形即服务）操作和图形神经网络的支持。
- Python 中 GPU 加速图形分析初学者指南（博客）
- cuGraph 文档
- 备忘单
- 使用 cuGraph 进行图形分析（Notebook）
- 加速端到端数据科学工作流程（DLI 课程）
- 深入探讨用于加速数据科学和数据工程的 RAPIDS （网络研讨会）
cuML 是一套库，用于实现机器学习算法和数学原语函数，与其他 RAPIDS 项目共享兼容的 API，并在大多数情况下与 scikit-learn 的 API 相匹配。
了解当今 RAPIDS 的部署方式
AT&T
AT&T 在 GPU 集群上应用了适用于 Apache Spark 的 NVIDIA RAPIDS 加速器，用于数据到 AI 管道中的提取、转换和加载 (ETL) 以及特征工程阶段，与基于 CPU 的 Spark 相比，提高了性能、降低了成本并提高了简单性集群和 Databricks 的 Photon 引擎。
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NASA
NVIDIA 和 NASA 一直在使用 RAPIDS，通过结合表面监测数据和 NASA GEOS-CF 模型生成的近实时模型数据，来监测 COVID-19 大流行期间的空气质量。他们使用 XGBoost 来检测和量化空气污染异常，并建立一个偏差校正模型，将模型的二氧化氮预测与观测结果联系起来。
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TCS Optumera
TCS Optumera 使用 Spark+Rapids 加速其需求预测管道，以生成粒度级别的准确预测，从而使数据管道加速 6 倍，模型训练性能提升 170 倍。
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沃尔玛
沃尔玛利用 Dask-RAPIDS 解决其产品替代算法的可扩展性问题，从而大幅降低硬件和成本、改善运行时间并为其业务和客户提供更好的洞察。
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金融服务
平安、CAPE Analytics、Applica、蒙特利尔银行、第一资本、Square 和 Intuit 正在使用 NVIDIA GPU 驱动的 AI 来改善客户服务、防止欺诈、简化流程并加速增长，从而实现更快的索赔处理、更准确的承保决策、消除手动错误、改进运行时间以及更好的产品设计和选择。
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IRS 和 Cloudera
IRS 团队使用 Cloudera Data Platform 和由 NVIDIA 加速的 Spark 3.0，在大型数据集上实现了 20 倍的性能提升，以发现欺诈行为，使他们能够运行以前不可能完成的作业并加速当前的工作。他们计划将其应用到加速成熟的人工智能推理工作的下一步。
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NVIDIA LaunchPad 上的免费 RAPIDS 实践实验室
RAPIDS 是与全球企业合作开发并基于 Apache Arrow 构建的开源 Python 库。下载 NVIDIA RAPIDS 以显著加速机器学习和数据科学过程。