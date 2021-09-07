沃尔玛利用 Dask-RAPIDS 解决其产品替代算法的可扩展性问题，从而大幅降低硬件和成本、改善运行时间并为其业务和客户提供更好的洞察。

平安、CAPE Analytics、Applica、蒙特利尔银行、第一资本、Square 和 Intuit 正在使用 NVIDIA GPU 驱动的 AI 来改善客户服务、防止欺诈、简化流程并加速增长，从而实现更快的索赔处理、更准确的承保决策、消除手动错误、改进运行时间以及更好的产品设计和选择。

IRS 和 Cloudera

IRS 团队使用 Cloudera Data Platform 和由 NVIDIA 加速的 Spark 3.0，在大型数据集上实现了 20 倍的性能提升，以发现欺诈行为，使他们能够运行以前不可能完成的作业并加速当前的工作。他们计划将其应用到加速成熟的人工智能推理工作的下一步。