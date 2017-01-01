Jetson Linux 归档
Jetson Linux 38.x
|JETSON LINUX 版本
|Jetson T5000
|Jetson T4000
|Jetson AGX Orin
|Jetson Orin NX
|Jetson Orin Nano
|
38.4 >
2026 年 1 月
|
✔
|
✔
|
38.2/38.2.1 >
2025 年 8 月
|
✔
Jetson Linux 36.x
|Jetson LINUX 版本
|Jetson AGX Orin 工业版
|Jetson AGX Orin
|Jetson Orin NX
|Jetson Orin Nano
|
36.4.4 >
2025 年 6 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
36.4.3 >
2025 年 1 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
36.4 >
2024 年 9 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
36.3 >
2024 年 5 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
36.2 >
2023 年 12 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
Jetson Linux 34.X/35.X
|Jetson LINUX 版本
|Jetson AGX Orin
|Jetson AGX Orin 工业版
|Jetson Orin NX/ Orin Nano
|Jetson AGX Xavier
|Jetson AGX Xavier 工业版
|Jetson Xavier NX
|
35.6.2 >
2025 年 5 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.6.1 >
2025 年 3 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.6.0 >
2024 年 9 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.5.0 >
2024 年 2 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.4.1 >
2023 年 8 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.3.1 >
2023 年 3 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.2.1 >
2023 年 1 月
|
✔*
|
✔**
|
✔
|
✔
|
✔
|
35.1 >
2022 年 8 月
|
✔*
|
✔
|
✔
|
✔
|
34.1.1 >
2022 年 5 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
34.1 >
2022 年 4 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
* Jetson AGX Orin 32GB 模组
** Jetson Orin NX 16GB 模组
早期 Jetson Linux 版本
|Jetson LINUX 版本
|Jetson AGX Xavier
|Jetson AGX Xavier 工业版
|Jetson Xavier NX
|Jetson TX2 NX
|Jetson TX2
|Jetson TX2i
|Jetson TX2 4GB
|Jetson TX1
|Jetson Nano
|
32.7.6 >
2024 年 11 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.7.5 >
2024 年 6 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.7.4 >
2023 年 6 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.7.3 >
2022 年 11 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.7.2 >
2022 年 4 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.7.1 >
2022 年 2 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.6.1 >
2021 年 8 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.5.2 >
2021 年 7 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.5.1 >
2021 年 2 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.5 >
2021 年 1 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.4.4 >
2020 年 10 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.4.3 >
2020 年 7 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.4.2 >
2020 年 4 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.3.1 >
2019 年 12 月
|
✔*
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.2.3 >
2019 年 11 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.2.1 >
2019 年 8 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.2 >
2019 年 7 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
32.1 >
2019 年 3 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
✔
|
31.1 >
2018 年 11 月
|
✔
|
28.5 >
2021 年 7 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
28.4 >
2020 年 7 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
28.3.2 >
2019 年 11 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
28.3.1 >
2019 年 7 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
28.3 >
2019 年 4 月
|
✔
|
✔
|
✔
|
28.2.1 >
2018 年 6 月
|
✔
|
✔
|
28.2 >
2018 年 3 月
|
✔
|
✔
|
28.1 >
2017 年 7 月
|
✔
|
✔
|
27.1 >
2017 年 3 月
|
✔
|
24.2.3 >
2018 年 5 月
|
✔
|
24.2.2 >
2017 年 10 月
|
✔
|
24.2.1 >
2016 年 9 月
|
✔
|
24.2 >
2016 年 9 月
|
✔
|
24.1 >
2016 年 5 月
|
✔
|
23.2 >
2016 年 3 月
|
✔
|
23.1 >
2015 年 11 月
|
✔
* L4T 32.3.1 引入了对 Jetson AGX Xavier 900-82888-0040-000 (32 GB 显存) 的支持，后者取代了之前的版本 900-82888-0000-000 (16 GB 显存) 。这两个版本将继续获得支持。