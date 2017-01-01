Jetson Linux 归档


Jetson Linux 38.x

JETSON LINUX 版本 Jetson T5000 Jetson T4000 Jetson AGX Orin Jetson Orin NX Jetson Orin Nano
38.4 >

2026 年 1 月

38.2/38.2.1 >

2025 年 8 月


Jetson Linux 36.x

Jetson LINUX 版本 Jetson AGX Orin 工业版 Jetson AGX Orin Jetson Orin NX Jetson Orin Nano
36.4.4 >

2025 年 6 月

36.4.3 >

2025 年 1 月

36.4 >

2024 年 9 月

36.3 >

2024 年 5 月

36.2 >

2023 年 12 月


Jetson Linux 34.X/35.X

Jetson LINUX 版本 Jetson AGX Orin Jetson AGX Orin 工业版 Jetson Orin NX/ Orin Nano Jetson AGX Xavier Jetson AGX Xavier 工业版 Jetson Xavier NX
35.6.2 >

2025 年 5 月

35.6.1 >

2025 年 3 月

35.6.0 >

2024 年 9 月

35.5.0 >

2024 年 2 月

35.4.1 >

2023 年 8 月

35.3.1 >

2023 年 3 月

35.2.1 >

2023 年 1 月

✔*

✔**

35.1 >

2022 年 8 月

✔*

34.1.1 >

2022 年 5 月

34.1 >

2022 年 4 月


* Jetson AGX Orin 32GB 模组
** Jetson Orin NX 16GB 模组


早期 Jetson Linux 版本

Jetson LINUX 版本 Jetson AGX Xavier Jetson AGX Xavier 工业版 Jetson Xavier NX Jetson TX2 NX Jetson TX2 Jetson TX2i Jetson TX2 4GB Jetson TX1 Jetson Nano
32.7.6 >

2024 年 11 月

32.7.5 >

2024 年 6 月

32.7.4 >

2023 年 6 月

32.7.3 >

2022 年 11 月

32.7.2 >

2022 年 4 月

32.7.1 >

2022 年 2 月

32.6.1 >

2021 年 8 月

32.5.2 >

2021 年 7 月

32.5.1 >

2021 年 2 月

32.5 >

2021 年 1 月

32.4.4 >

2020 年 10 月

32.4.3 >

2020 年 7 月

32.4.2 >

2020 年 4 月

32.3.1 >

2019 年 12 月

✔*

32.2.3 >

2019 年 11 月

32.2.1 >

2019 年 8 月

32.2 >

2019 年 7 月

32.1 >

2019 年 3 月

31.1 >

2018 年 11 月

28.5 >

2021 年 7 月

28.4 >

2020 年 7 月

28.3.2 >

2019 年 11 月

28.3.1 >

2019 年 7 月

28.3 >

2019 年 4 月

28.2.1 >

2018 年 6 月

28.2 >

2018 年 3 月

28.1 >

2017 年 7 月

27.1 >

2017 年 3 月

24.2.3 >

2018 年 5 月

24.2.2 >

2017 年 10 月

24.2.1 >

2016 年 9 月

24.2 >

2016 年 9 月

24.1 >

2016 年 5 月

23.2 >

2016 年 3 月

23.1 >

2015 年 11 月


* L4T 32.3.1 引入了对 Jetson AGX Xavier 900-82888-0040-000 (32 GB 显存) 的支持，后者取代了之前的版本 900-82888-0000-000 (16 GB 显存) 。这两个版本将继续获得支持。

早期版本

L4T 版本 Tegra K1 Tegra 30 Tegra 20
21.8 >

2019 年 11 月

21.7 >

2018 年 5 月

21.6 >

2017 年 10 月

21.5 >

2016 年 7 月

21.4 >

2015 年 7 月

21.3 >

2015 年 2 月

21.2 >

2014 年 12 月

21.1 >

2014 年 11 月

19.3 >

2014 年 6 月

16.5 >

2014 年 6 月