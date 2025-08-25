NVIDIA JetPack SDK 下载及说明

JetPack 7.0 搭载 Jetson Linux 38.2/38.2.1

在本页面可获取 NVIDIA JetPack™ SDK 和 NVIDIA Jetson™ Linux 的发行说明、可下载软件包以及开发与量产相关资源。

下载 JetPack ISO 镜像 下载 SDK 管理器

注意：请参阅  Jetson AGX Thor 开发者套件快速入门指南以获取刷机步骤，及  Jetson Linux 开发者指南(刷机支持章节) ，了解开发套件和量产模块的全部刷写方法。

版本信息

本部分介绍最新 JetPack 版本的主要内容，包括版本亮点、新增功能、兼容 Jetson 平台及针对开发和量产部署的重要更新。

新增功能

注意：有关完整详细信息，请参阅  Jetson Linux 版本说明

Jetson Linux 38.2 (38.2.1 是已发布的最新 38.2 版本) 是支持 NVIDIA JetPack™ 7.0 的最新 Jetson Linux 版本。以下是此版本的亮点：

  1. 基于 Ubuntu 24.04 LTS 与 Kernel v6.8 LTS。

  2. 支持 NVIDIA Jetson AGX Thor 开发者套件及 T5000 模组。

  3. 采用 OpenRM 架构栈。

  4. 最新 AI 计算平台包括：CUDA 13、cuDNN 9.12、TensorRT 10.13。

  5. CoE（CSI over Ethernet）支持，配合 Holoscan Sensor Bridge，即插即用体验，适用于 Eagle Camera Sensor Module LI-VB1940。

  6. CSI/GMSL 通过 Argus 接口支持，CoE 由 SIPL Camera API 支持。

  7. NVIDIA 优化的可抢占实时内核。

  8. SBSA 架构

注意事项

  • JetPack 7 使 Jetson 软件与服务器基础系统架构（SBSA）保持一致，将 Jetson Thor 接轨行业标准的 ARM 服务器设计。SBSA 标准化重要硬件和固件接口，提升操作系统兼容性、简化软件移植流程，并便于企业级集成。在此基础上，Jetson Thor 实现了面向所有 Arm 目标平台的统一 CUDA 13.0 安装，优化开发流程、减少碎片化，并确保从服务器级系统到 Jetson Thor 的一致性体验。

  • 由于 Thor 采用 SBSA 架构，手动刷写流程有所调整，请务必严格按照手动刷机指引操作。

  • 如需在已安装系统上用 ISO 重新安装 JetPack 7.0，请严格遵循入门指南中的说明。

支持的硬件

Jetson AGX Thor 开发者套件
Jetson T5000

支持的库和 SDK 版本

Operating System Jetson Linux 38.2
  • 38.2.1 released on Sep 18 2025
  • 38.2 released on Aug 25 2025
Kernel k6.8
Distro L4T Ubuntu 24.04
Other Supported Linux Distros Canonical Ubuntu 24.04 for Jetson
AI Compute NVIDIA CUDA® 13.0.0
CuDNN 9.12.0
NVIDIA TensorRT™ 10.13.2.6
Graphics Vulkan 1.4
Vulkan SC 1.0
OpenWF DIsplay Not supported
OpenGL 4.6
OpenGLES 3.2
GLX 1.4
EGL 1.5
Multimedia V4L2 1.22.1
Computer Vision VPI 4.0.0
PVA 2.7.1
NVIDIA Nsight™ Developer Tools Nsight Systems 2025.4
Nsight Graphics 2025.3
Nsight Deep Learning Designer 2025.2
Nsight Perf SDK 2025.4
Supported SDKs and Tools Jetson Platform Services Coming soon
NVIDIA DeepStream SDK 8.0
NVIDIA Isaac™ ROS Coming soon
NVIDIA Holoscan SDK 3.6.1
NVIDIA Triton™ Inference Server Triton Container
Power Estimator 2.7
Docker compose 1.18 (/w ISO image)

Jetson Linux 下载和文档

NVIDIA® Jetson™ Linux 驱动包为 Jetson 提供主板支持包（BSP），内容涵盖 Linux 内核、UEFI 启动引导程序、NVIDIA 驱动、刷机工具及基于 Ubuntu 的示例文件系统等全套平台支持组件。

注意：Jetson Linux 38.2.1 是 Jetson Linux 38.2 的次要更新，修复了错误。请参阅以下版本说明：

Jetson Linux 38.2.1 (9/18/2025)

Drivers Driver Package (BSP)
Camera SIPL
Sample Root Filesystem
Jetson Linux API Reference
Sources Driver Package (BSP) Sources
Sample Root Filesystem Sources
Tools WebRTC
Crosstool-NG Toolchain gcc
Crosstool-NG Toolchain Sources
CUDA Tools
NVIDIA Nsight Systems
NVIDIA Nsight Graphics
Documents Jetson Linux Release Notes
Jetson Linux Developer Guide
Jetson Linux API Reference
Jetson AGX Thor Developer Kit User Guide
Camera Development Guide
Software License Agreement

Jetson Linux 38.2 (08/25/2025)

Drivers Driver Package (BSP)
Sample Root Filesystem
Jetson Linux API Reference
Sources Driver Package (BSP) Sources
Sample Root Filesystem Sources
Documents Jetson Linux Release Notes
Jetson Linux Developer Guide
Software License Agreement
Jetson Linux API Reference
Jetson AGX Thor Developer Kit User Guide
Tools WebRTC
Crosstool-NG Toolchain gcc
Crosstool-NG Toolchain Sources
CUDA Tools
NVIDIA Nsight Systems
NVIDIA Nsight Graphics

有关 JetPack 或 Jetson Linux 的旧版本，请访问 JetPack 存档Jetson Linux 存档