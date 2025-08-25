在本页面可获取 NVIDIA JetPack™ SDK 和 NVIDIA Jetson™ Linux 的发行说明、可下载软件包以及开发与量产相关资源。
注意：请参阅 Jetson AGX Thor 开发者套件快速入门指南以获取刷机步骤，及 Jetson Linux 开发者指南(刷机支持章节) ，了解开发套件和量产模块的全部刷写方法。
本部分介绍最新 JetPack 版本的主要内容，包括版本亮点、新增功能、兼容 Jetson 平台及针对开发和量产部署的重要更新。
注意：有关完整详细信息，请参阅 Jetson Linux 版本说明。
Jetson Linux 38.2 (38.2.1 是已发布的最新 38.2 版本) 是支持 NVIDIA JetPack™ 7.0 的最新 Jetson Linux 版本。以下是此版本的亮点：
基于 Ubuntu 24.04 LTS 与 Kernel v6.8 LTS。
支持 NVIDIA Jetson AGX Thor 开发者套件及 T5000 模组。
采用 OpenRM 架构栈。
最新 AI 计算平台包括：CUDA 13、cuDNN 9.12、TensorRT 10.13。
CoE（CSI over Ethernet）支持，配合 Holoscan Sensor Bridge，即插即用体验，适用于 Eagle Camera Sensor Module LI-VB1940。
CSI/GMSL 通过 Argus 接口支持，CoE 由 SIPL Camera API 支持。
NVIDIA 优化的可抢占实时内核。
SBSA 架构
注意事项 ：
JetPack 7 使 Jetson 软件与服务器基础系统架构（SBSA）保持一致，将 Jetson Thor 接轨行业标准的 ARM 服务器设计。SBSA 标准化重要硬件和固件接口，提升操作系统兼容性、简化软件移植流程，并便于企业级集成。在此基础上，Jetson Thor 实现了面向所有 Arm 目标平台的统一 CUDA 13.0 安装，优化开发流程、减少碎片化，并确保从服务器级系统到 Jetson Thor 的一致性体验。
由于 Thor 采用 SBSA 架构，手动刷写流程有所调整，请务必严格按照手动刷机指引操作。
如需在已安装系统上用 ISO 重新安装 JetPack 7.0，请严格遵循入门指南中的说明。
Jetson AGX Thor 开发者套件
Jetson T5000
|Operating System
|Jetson Linux
|38.2
|Kernel
|k6.8
|Distro
|L4T Ubuntu 24.04
|Other Supported Linux Distros
|Canonical Ubuntu 24.04 for Jetson
|AI Compute
|NVIDIA CUDA®
|13.0.0
|CuDNN
|9.12.0
|NVIDIA TensorRT™
|10.13.2.6
|Graphics
|Vulkan
|1.4
|Vulkan SC
|1.0
|OpenWF DIsplay
|Not supported
|OpenGL
|4.6
|OpenGLES
|3.2
|GLX
|1.4
|EGL
|1.5
|Multimedia
|V4L2
|1.22.1
|Computer Vision
|VPI
|4.0.0
|PVA
|2.7.1
|NVIDIA Nsight™ Developer Tools
|Nsight Systems
|2025.4
|Nsight Graphics
|2025.3
|Nsight Deep Learning Designer
|2025.2
|Nsight Perf SDK
|2025.4
|Supported SDKs and Tools
|Jetson Platform Services
|Coming soon
|NVIDIA DeepStream SDK
|8.0
|NVIDIA Isaac™ ROS
|Coming soon
|NVIDIA Holoscan SDK
|3.6.1
|NVIDIA Triton™ Inference Server
|Triton Container
|Power Estimator
|2.7
|Docker compose
|1.18 (/w ISO image)
NVIDIA® Jetson™ Linux 驱动包为 Jetson 提供主板支持包（BSP），内容涵盖 Linux 内核、UEFI 启动引导程序、NVIDIA 驱动、刷机工具及基于 Ubuntu 的示例文件系统等全套平台支持组件。
注意：Jetson Linux 38.2.1 是 Jetson Linux 38.2 的次要更新，修复了错误。请参阅以下版本说明：
|
Jetson Linux 38.2.1 (9/18/2025)
|Drivers
|Driver Package (BSP)
|Camera SIPL
|Sample Root Filesystem
|Jetson Linux API Reference
|Sources
|Driver Package (BSP) Sources
|Sample Root Filesystem Sources
|Tools
|WebRTC
|Crosstool-NG Toolchain gcc
|Crosstool-NG Toolchain Sources
|CUDA Tools
|NVIDIA Nsight Systems
|NVIDIA Nsight Graphics
|Documents
|Jetson Linux Release Notes
|Jetson Linux Developer Guide
|Jetson Linux API Reference
|Jetson AGX Thor Developer Kit User Guide
|Camera Development Guide
|Software License Agreement
|
Jetson Linux 38.2 (08/25/2025)
|Drivers
|Driver Package (BSP)
|Sample Root Filesystem
|Jetson Linux API Reference
|Sources
|Driver Package (BSP) Sources
|Sample Root Filesystem Sources
|Documents
|Jetson Linux Release Notes
|Jetson Linux Developer Guide
|Software License Agreement
|Jetson Linux API Reference
|Jetson AGX Thor Developer Kit User Guide
|Tools
|WebRTC
|Crosstool-NG Toolchain gcc
|Crosstool-NG Toolchain Sources
|CUDA Tools
|NVIDIA Nsight Systems
|NVIDIA Nsight Graphics